24 ottobre 2015 Tutto Napoli live - Il Chievo per sfatare il tabù "piccole" Fermati solo dal Carpi nelle ultime otto gare, gli azzurri alla "prova" del Bentegodi





SABATO 24 OTTOBRE

COL CHIEVO SFIDA AL TABU' "PICCOLE"La gara di domani sera a Verona contro il Chievo si annuncia doppiamente ostica per il Napoli. Gli azzurri infatti in questo campionato non hanno ancora battuto una "piccola" (e nelle ultime 8 gare tra campionato e coppa l'unico mezzo passo falso è stato lo 0-0 contro il Carpi). Inoltre, quello del Chievo, precedenti alla mano, è un campo storicamente difficile: in sette confronti in serie A, i gialloblu' hanno prevalso quattro volte contro le tre del Napoli (che però ha prevalso nelle ultime due occasioni). Una sorta di prova del fuoco al contrario per la squadra di Sarri, che dopo aver dimostrato il proprio valore contro le pari grado è atteso alla consacrazione con avversari di lignaggio inferiore per poter definitivamente puntare ai massimi livelli.

VENERDI' 23 OTTOBRE

HIGUAIN TORNA IN NAZIONALENapoli può sorridere per Higuain. L'attaccante dei partenopei torna in Nazionale. Il ct dell'Argentina, Martino, lo convocherà per le partite del 12 novembre contro il Brasile e del 17 novembre contro la Colombia.

REINA: "HIGUAIN TRA I MIGLIORI AL MONDO"Pepe Reina festeggia la vittoria in Europa League e incorona Higuain: "Sono tre punti fondamentali, un'altra vittoria e siamo primi e potremmo concentrarci sul campionato. Comunque El Pipita è tra i primi 5 giocatori al mondo, e non c'è bisogno che lo dica io".

GIOVEDI' 22 OTTOBRE

GABBIADINI: "FIDUCIA RITROVATA? IO PENSO SOLO A SEGNARE""E' stata tosta giocare 90 minuti. Il campo era molto pesante, il clima insolito rispetto a Napoli. La vittoria è sempre importante, anche se fosse stata un'amichevole è sempre bello vincere perché porta entusiasmo". Parola di Manolo Gabbiadini, protagonista della vittoria del Napoli in Danimarca. "Se avevo bisogno di ritrovare fiducia? Non leggo i giornali, non sento le dichiarazioni di nessuno, quando vengo chiamato in causa penso solo a far bene e a metterci tutto quello che ho e a segnare".

EL KADDOURI: "QUALIFICAZIONE VICINA""Non volevamo interrompere il buon momento di forma. Sapevamo che vincendo eravamo al primo posto, il mister ci aveva detto che dovevamo qualificarci il prima possibile, ora lo siamo quasi". El Kaddouri commenta così la vittoria del Napoli contro il Midtjylland. "Abbiamo tanti campioni in squadra, io mi adatto a giocare come esterno nel 4-3-3 - ha proseguito - Sto imparando a capire tutti i movimenti ma mi serve un po' di tempo. Fare l'esterno comunque mi piace, sono anche più vicino alla porta".