7 settembre 2015 Tutto Napoli live, idea Arbeloa per giugno Sul terzino del Real anche il Besiktas. De Guzman fuori rosa





AG. DE GUZMAN: "SI STA GUARDANDO ATTORNO"De Guzman non rientra nei piani di Sarri e per questo si guarda attorno". Non usa giri di parole l'intermediario per l'Italia del giocatore olandere: "Poteva andare al Marsiglia ma senza Bielsa è cambiato tutto. Poi il Napoli l'ha confermato ma l'allenatore non lo vede - ha detto a Radio Kiss Kiss -. Non so se rimarrà in azzurro".

CORSI: "SAPONARA E TONELLI L'ANNO PROSSIMO""Saponara e Tonelli piacevano al Napoli ma per noi sono due pilastri. Abbiamo già fatto a meno di 4-5 calciatori, senza questi due sarebbe stata una missione impossibile riuscire a centrare la salvezza. A De Laurentiis ho augurato di andare in Champions e gli ho dato appuntamento all'anno prossimo per riparlarne". Così il presidente dell'Empoli Corsi a "Radio Kiss Kiss".



AG. INSIGNE: "PIU' VICINO ALLA PORTA CON SARRI"Antonio Ottaiano, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato dell'attaccante azzurro a Radio Crc: "Rispetto all'era Benitez gioca più vicino alla porta, qualche miglioramento già si è visto. Con Hamsik non ci sono problemi di collocazione in campo, gli schemi vanno solo affinati".

AG. JORGINHO: "SPERIAMO TROVI PIU' SPAZIO"L'agente di Jorginho ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo assistito a Radio CRC: "E' tranquillo, si allena e aspetta di avere la possibilità di mostrare il suo valore. Speriamo che possa giocare qualche partita nei prossimi giorni e contribuire alla causa del Napoli, se tornerà ai livelli di Verona la Nazionale sarà una conseguenza".

IDEA ARBELOA PER GIUGNOGli azzurri cercano rinforzi in difesa e, secondo quanto riportato da TMW, torna d'attualità il nome dello spagnolo, che essendo in scadenza di contratto col Real, a partire da gennaio sarebbe libero di accordarsi con altri club per la prossima stagione. Si registra però anche l'interessamento del Besiktas che potrebbe giocare d'anticipo intervenendo proprio a gennaio.

DE GUZMAN FUORI ROSASecondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli ha deciso di mettere fuori rosa, almeno per il momento, Jonathan De Guzman per il mancato passaggio al Bournemouth. Alla dirigenza partenopea non sarebbe piaciuto l'atteggiamento del procuratore dell'olandese, colpevole di aver fatto saltare la cessione.

HAMSIK: "POCO UN PUNTO IN DUE GARE MA STIAMO MIGLIORANDO"Marek Hamsik ha parlato del momento degli azzurri al termine della gara persa dalla Slovacchia contro la Spagna: "E' un peccato avere solo un punto in due gare, stavamo vincendo entrambe le partite. Con la Samp comunque si sono visti miglioramenti, speriamo di fare bene a Empoli".

NAPOLI-LAZIO, SOSPESA VENDITA DEI BIGLIETTISlitta la vendita dei biglietti per Napoli-Lazio del 20 settembre, il cui inizio era previsto per domani. Lo ha comunicato la società. Per il via libera bisognerà attendere almeno mercoledì sera, quando avrà luogo la riunione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, che potrebbe adottare provvedimenti restrittivi in seguito agli scontri in curva A di Napoli-Samp. Secondo quanto riporta il Mattino, il Casms potrebbe decidere per la chiusura della curva A o anche per l'anticipo della partita alle 18, rispetto all'orario inizialmente previsto delle 20.45.

ANDUJAR AI SALUTI: "GRAZIE NAPOLI, MA ORA TORNO A CASA"Con un messaggio su Instagram, Mariano Andujar saluta i tifosi del Napoli: imminente il ritorno in Argentina, difenderà i pali dell'Estudiantes. "Grazie Napoli per questo anno, ma soprattutto ai napoletani che hanno accolto me e la mia famiglia in maniera stupenda. Ho solo parole di ringraziamento... Ora torno a casa. Spero di lasciare un buon ricordo soprattutto come uomo. Grazie!" Grazie Napoli per questo anno ma sopratutto i Napolitani che ci hanno accolto a me e la mia famiglia in maniera stupenda. Ho solo parole di ringraziamento .... Ora torno a casa. Spero di lasciare un buon ricordo sopratutto come uomo . Grazie ! #napoli #grazie #napule #sanpaolo #argentina #casa Una foto pubblicata da MarianoAndujar (@marianoandujar21) in data: 4 Set 2015 alle ore 02:54 PDT

CASTELVOLTURNO, HIGUAIN A PARTELa squadra di Sarri continua ad allenarsi senza dieci giocatori partiti per rispondere alle convocazioni delle varie nazionali. Questa mattina Higuain, debilitato negli ultimi giorni dall'influenza che non gli ha permesso di raggiungere l'Argentina in tour negli Stati Uniti, ha svolto terapie e lavoro differenziato, proseguendo nel suo programma di recupero.

MAGGIO: "INIZIO DIFFICILE COME PENSAVAMO, TIFOSI CI STIANO VICINI"Christian Maggio ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul complicato inizio di stagione degli azzurri: "Sapevamo non sarebbe stato facile adattarsi ai metodi di un nuovo allenatore, Sarri è maniacale nel suo lavoro e certi suoi insegnamenti dobbiamo ancora recepirli a dovere. Da lì nascono gli errori difensivi nelle prime partite. Abbiamo il tempo e le qualità per riprenderci, sono stati acquistati ottimi elementi e sono rimaste pedine importanti, facile pensare a Higuain ma anche Zuniga tornerà utile. Capisco che per i tifosi non sia facile, ma devono sostenerci e avere pazienza, vogliamo dare il massimo per renderli felici".

HAMSIK: "SAPEVO DELL'OFFERTA DELLA JUVE MA NON DICO ALTRO"Dal ritiro con la nazionale slovacca, il capitano Marek Hamsik dice la sua: "Sapevo dell'interesse della Juventus e conoscevo la loro offerta - riporta CM.COM - ma preferisco non esprimermi oltre in merito perché è meglio così". Dunque, una nuova dichiarazione di attaccamento alla causa partenopea da parte del numero 17.

GABBIADINI OK, OGGI GIA' IN CAMPOAttraverso un tweet, la società azzurra ha provveduto a tranquillizzare subito i tifosi sulle condizioni di Manolo Gabbiadini, uscito ieri dal campo durante Italia-Malta per una contusione. Non si tratta di nulla di grave e il giocatore sarà di nuovo in campo oggi per l'allenamento della Nazionale.

AGENTE RUGANI: "PIACE AL NAPOLI, LA JUVE NON LO CEDE"Davide Torchia, agente del difensore della Juventus Daniele Rugani ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul valore che il difensore ha per i bianconeri ma anche sulle voci di mercato: "E' vero: Sarri ha contribuito alla crescita di Rugan. In questi due anni gli ha insegnato a giocare di reparto, ad applicarsi intelligentemente al gioco. I concetti arrivano prima visto che è aperto mentalmente. Comunque non sono mai stato contattato ufficialmente dal Napoli, che, com'è giusto che sia nel rispetto di tutti, ha parlato prima con la Juventus. La società però mi ha sempre detto di credere nel ragazzo e che se qualcuno della difesa dovesse avere qualche problema di salute potrebbe ritagliarsi il suo spazio. Mi hanno detto che non lo avrebbero dato a nessuno e devo dire che hanno mantenuto la parola".

HIGUAIN: PATTO CON SARRI E RINNOVOMaurizio Sarri deve lavorare su testa e gambe in modo che le due rimonte in due giornate di campionato non capitino più, ma ha già risolto un grosso problema di nome Gonzalo Higuain. Dato per triste e partente, El Pipita ha subito siglato una doppietta contro la Samp: merito anche di un patto tra l'allenatore toscano e la punta argentina, come rivela Repubblica. "Tu gioca col sorriso, io ti farò fare tanti gol" la promessa di Sarri, che Higuain sembra aver apprezzato. Tanto che il presidente De Laurentiis sta lavorando a fari spenti per prolungare il contratto dell'argentino, in scadenza 2018: attesi sviluppi per la fine dell'anno.