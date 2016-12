4 settembre 2015 Tutto Napoli live: Higuain si allena a parte Hamsik ammette: "Sapevo dellʼofferta della Juve, meglio così"





CASTELVOLTURNO, HIGUAIN A PARTELa squadra di Sarri continua ad allenarsi senza dieci giocatori partiti per rispondere alle convocazioni delle varie nazionali. Questa mattina Higuain, debilitato negli ultimi giorni dall'influenza che non gli ha permesso di raggiungere l'Argentina in tour negli Stati Uniti, ha svolto terapie e lavoro differenziato, proseguendo nel suo programma di recupero.

MAGGIO: "INIZIO DIFFICILE COME PENSAVAMO, TIFOSI CI STIANO VICINI"Christian Maggio ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul complicato inizio di stagione degli azzurri: "Sapevamo non sarebbe stato facile adattarsi ai metodi di un nuovo allenatore, Sarri è maniacale nel suo lavoro e certi suoi insegnamenti dobbiamo ancora recepirli a dovere. Da lì nascono gli errori difensivi nelle prime partite. Abbiamo il tempo e le qualità per riprenderci, sono stati acquistati ottimi elementi e sono rimaste pedine importanti, facile pensare a Higuain ma anche Zuniga tornerà utile. Capisco che per i tifosi non sia facile, ma devono sostenerci e avere pazienza, vogliamo dare il massimo per renderli felici".

HAMSIK: "SAPEVO DELL'OFFERTA DELLA JUVE MA NON DICO ALTRO"Dal ritiro con la nazionale slovacca, il capitano Marek Hamsik dice la sua: "Sapevo dell'interesse della Juventus e conoscevo la loro offerta - riporta CM.COM - ma preferisco non esprimermi oltre in merito perché è meglio così". Dunque, una nuova dichiarazione di attaccamento alla causa partenopea da parte del numero 17.

GABBIADINI OK, OGGI GIA' IN CAMPOAttraverso un tweet, la società azzurra ha provveduto a tranquillizzare subito i tifosi sulle condizioni di Manolo Gabbiadini, uscito ieri dal campo durante Italia-Malta per una contusione. Non si tratta di nulla di grave e il giocatore sarà di nuovo in campo oggi per l'allenamento della Nazionale.

AGENTE RUGANI: "PIACE AL NAPOLI, LA JUVE NON LO CEDE"Davide Torchia, agente del difensore della Juventus Daniele Rugani ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul valore che il difensore ha per i bianconeri ma anche sulle voci di mercato: "E' vero: Sarri ha contribuito alla crescita di Rugan. In questi due anni gli ha insegnato a giocare di reparto, ad applicarsi intelligentemente al gioco. I concetti arrivano prima visto che è aperto mentalmente. Comunque non sono mai stato contattato ufficialmente dal Napoli, che, com'è giusto che sia nel rispetto di tutti, ha parlato prima con la Juventus. La società però mi ha sempre detto di credere nel ragazzo e che se qualcuno della difesa dovesse avere qualche problema di salute potrebbe ritagliarsi il suo spazio. Mi hanno detto che non lo avrebbero dato a nessuno e devo dire che hanno mantenuto la parola".

HIGUAIN: PATTO CON SARRI E RINNOVOMaurizio Sarri deve lavorare su testa e gambe in modo che le due rimonte in due giornate di campionato non capitino più, ma ha già risolto un grosso problema di nome Gonzalo Higuain. Dato per triste e partente, El Pipita ha subito siglato una doppietta contro la Samp: merito anche di un patto tra l'allenatore toscano e la punta argentina, come rivela Repubblica. "Tu gioca col sorriso, io ti farò fare tanti gol" la promessa di Sarri, che Higuain sembra aver apprezzato. Tanto che il presidente De Laurentiis sta lavorando a fari spenti per prolungare il contratto dell'argentino, in scadenza 2018: attesi sviluppi per la fine dell'anno.

LA SAMP VUOLE BLINDARE SORIANO La telenovela Soriano non è ancora finita: dopo l'acquisto sfumato in extremis, De Laurentiis ha ammesso un mezzo accordo in vista della sessione di gennaio. Ma, secondo Tuttosport, la Samp sta cercando di far rinnovare fino al 2019 il contratto al centrocampista in modo da aumentare la clausola da 10 a 15 milioni di euro.

LA LISTA PER IL CAMPIONATOEcco i 24 giocatori che Sarri potrà utilizzare in campionato. I giocatori under 21 possono essere utilizzati senza limitazioni (ad esempio Hysaj e Chalobah).



Giocatori over 21 formati in Italia: Maggio, Valdifiori, Jorginho, Hamsik, Dezi, El Kaddouri, Gabbiadini, Insigne.

Giocatori over 21: Rafael, Gabriel, Reina, Strinic, Henrique, Zuniga, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam, Albiol, Allan, Mertens, De Guzman, Lopez, Callejon, Higuain

L'AGENTE DI SARRI: "IL MISTER NON È ARRABBIATO"Ai microfoni di Radio Marte Alessandro Pellegrini, agente che cura gli interessi di Maurizio Sarri, ha parlato dell'avventura dell'allenatore sulla panchina del Napoli: " "Il mister non è arrabbiato per i risultati della squadra. Ha notato che i giocatori si sono impegnati a fondo nelle prime due partite e stanno iniziando ad assimilare gli schemi provati in allenamento. È normale che ci sia un po' di delusione, ma tutte le partite vengono preparate nei minimi dettagli per raggiungere la vittoria. Fiducia? Sia De Laurentiis che Sarri hanno condiviso e sposato il progetto azzurro a giugno. Non saranno certo due partite a cambiare le cose. È troppo presto per parlare di bilancio. Nello scorso anno non tutti gli allenatori di caratura europea hanno fatto bene nelle prime giornate. In azzurro, ad esempio, Higuain è riuscito a segnare il primo gol dopo diverse giornate. Quest'anno ha già messo a segno due marcature nelle prime due partite".

MORABITO (AG. FIFA): "INFORTUNIO DE GUZMAN FASULLO""L'infortunio di De Guzman è un'invenzione del procuratore per far saltare il trasferimento". Lo ha dichiarato a Radio Marte Vincenzo Morabito, agente Fifa e intermediario nell'operazione che avrebbe dovuto portare l'olandese al Bournemouth. "La trattativa era in corso da tre settimane ed era a buon punto, le società si erano accordate per il prestito a un milione e il riscatto a cinque trovando il gradimento del giocatore, ma l'atteggiamento arrogante del procuratore di De Guzman ha compromesso l'affare. Ha millantato false offerte dal Marsiglia e dall'Amburgo, e ora l'infortunio. L'olandese sta bene e si è sempre allenato. Il Napoli ha ragione e ora dovrà adire le vie legali per recuperare i soldi persi".

DE GUZMAN, PROBLEMA ALL'INGUINECi sarebbe un problema fisico dietro la mancata cessione di Jonathan De Guzman al Bournemouth. Secondo il Corriere dello Sport, l'olandese soffre di un problema alla zona inguinale, diagnosticatogli in Olanda, e che probabilmente lo costringerà ad essere operato e a uno stop di un mese.

ANDUJAR VERSO L'ESTUDIANTESTerminerà a breve l'avventura partenopea di Mariano Andujar. Il portiere argentino è in trattativa per un ritorno in Argentina all'Estudiantes in prestito per un anno. Per perfezionare la cessione c'è tempo fino al 10 settembre, giorno di chiusura della finestra di mercato in Argentina.

HIGUAIN: NIENTE ARGENTINAGonzalo Higuain deve rinunciare alla convocazione dell'Argentina per la doppia amichevole con Bolivia e Messico. L'attaccante è stato colpito da un attacco gastrointerinale.

UFFICIALE CHALOBAHIl Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Nathaniel Chalobah che arriva in prestito dal Chelsea. Il centrocampista della Sierra Leone prenderà la maglia numero 94.

LISTA UEFA: FUORI HENRIQUE E ZUNIGAQuesta la lista Uefa del Napoli per l'Europa League:



Portieri: 25 Reina, 1 Rafael, 22 Gabriel.

Difensori: 33 Albiol, 21 Chiriches, 31 Ghoulam, 2 Hysaj, 26 Koulibaly, 11 Maggio, 3 Strinic.

Centrocampisti: 5 Allan, 94 Chalobah, 77 El Kaddouri, 17 Hamsik, 8 Jorginho, 19 David Lopez, 6 Valdifiori.

Attaccanti: 7 Callejon, 23 Gabbiadini, 9 Higuain, 24 Insigne, 14 Mertens.

