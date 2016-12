30 novembre 2015 Tutto Napoli live - Higuain: "Scudetto? Sognare è lecito" Lʼargentino: "Ma manca ancora tanto, teniamo i piedi per terra"

LUNEDI' 30 NOVEMBRE

DE LAURENTIIS: "BRAVI RAGAZZI, BRAVO SARRI"E' arrivato anche il tweet di De Laurentiis a complimentarsi con la squadra: "Bravi ragazzi, bravo Sarri. Una grande vittoria contro un grande avversario". Bravi ragazzi, bravo Sarri. Una grande vittoria contro un grande avversario #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 30 Novembre 2015

SARRI: "SCUDETTO? PENSIAMO A SALVARCI"Maurizio Sarri a Premium Sport continua la linea low profile nonostante il primato: "Higuain dice che si può sognare lo scudetto? Io non faccio di mestiere il sognatore, con 31 punti neanche ti salvi...". Il tecnico del Napoli si è rammaricato del finale di match: "La sensazione di averla già vinta e l'uomo in più ha rischiato di farci pareggiare una partita fin lì dominata". Sul primo giallo a Nagatomo: "Netto"

HIGUAIN: "SOGNARE E' LECITO"Gonzalo Higuain contentissimo dopo la vittoria contro l'Inter: “E' una notte spettacolare - le parole a Premium Sport - , stiamo lavorando tanto, siamo in un buon momento ma non dobbiamo esagerare, dobbiamo tenere i piedi per terra perché manca tantissimo". Poi gli chiedono se è lui il nuovo re di Napoli: "Io lavoro per vincere, perché questa squadra e questa città lo meritano. Scudetto? E' lecito sognare quindi noi sogniamo."

SAN PAOLO BLINDATO PER L'INTERSan Paolo blindato per il big match contro l'Inter. Cancelli aperti dalle 16.30: per questioni di sicurezza i controlli agli ingressi saranno più lunghi del solito. Mille gli agenti impegnati all'esterno dell'impianto, settecento gli steward che vigileranno sul regolare sul regolare afflusso del pubblico sugli spalti. In campo - come riporta 'Il Mattino', anche due cani poliziotto anti-esplosivo e metal-detector 'volanti'.

NAPOLI-INTER, MINUTO DI SILENZIO PER LUCA DE FILIPPOPrima dell'inizio di Napoli-Inter ci sarà un minuto di raccoglimento per omaggiare Luca De Filippo scomparso venerdì a Roma. La squadra di Sarri scenderà in campo con il lutto al braccio.