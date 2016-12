Tutto Napoli live - Higuain rinato grazie a Sarri

L'AGENTE DI HIGUAIN: "HA RITROVATO LA FIDUCIA CON SARRI" C'è la mano di Maurizio Sarri nella rinascita di Gonzalo Higuain. Lo chiarisce a Radio Kiss Kiss Napoli, senza mezzi termini, Nicola Higuain, fratello e agente dell'attaccante del Napoli: "Gonzalo è in una forma atletica strepitosa e ha ritrovato la fiducia con Maurizio Sarri. Sta giocando benissimo e come dice l'allenatore può ancora migliorare. Il ruolo dell'allenatore è fondamentale e anche se non conosco personalmente Sarri posso dire che mio fratello mi dice sempre che il nuovo tecnico del Napoli riesce ad arrivare nella testa dei giocatori più di qualsiasi altro allenatore che ha avuto in carriera".

DE LAURENTIIS: "HO CONVINTO IO SARRI A GIOCARE COL 4-3-3"De Laurentiis a ruota libera. "Sarri mi ha dato un grande dolore con quelle quattro zucchine a Empoli, da lì iniziai a studiarlo - ha detto a Radio24 - Mi ha conquistato la sua semplicità, moriva dalla voglia di venire da noi. Gli ho detto che non potevo prescindere dai matrimoni lunghi". Sulla convivenza con le idee del tecnico: "Rispetto i ruoli e non dico niente. Ma lui mi incitava a prendere Saponara, un trequartista, ero preoccupato che volesse cambiare modulo. Ho chiamato Giuntoli perché lo convincesse, con il 4-3-3 ha iniziato a vincere". Le intemperanze di Mertens e Insigne non preoccupano: "Non li avrei nemmeno puniti ma per regolamento forse gli sarà comminata una multa. Però mi fa piacere che si siano scaldati: dimostra attaccamento alla maglia. Io non pronuncio la "parola magica" (scudetto, ndr) ma i giocatori devono essere carichi a pallettoni". Infine, parole al miele per Higuain: "Una nostra intuizione, non di Benitez. Lui voleva Damiao, io virai su Madrid. Se fosse deluso se ne sarebbe già andato: non mancavano le pretendenti".