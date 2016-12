8 novembre 2015 Tutto Napoli live - Higuain pompiere: "Avanti di partita in partita" Lʼattaccante azzurro decide il match contro lʼUdinese e dice: "Siamo sulla strada giusta"





DOMENICA 8 NOVEMBRE

HIGUAIN: "LA STRADA E' GIUSTA"E' un Gonzalo Higuain entusiasta quello che commenta il successo contro l'Udinese: "Sono molto felice - spiega il Pipita a Premium Sport -, sapevamo che la partita era molto importante, come una finale, perché tutte le squadre davanti avevano vinto. Abbiamo fatto bene e adesso possiamo partire per gli impegni con le nazionali per poi riprendere la nostra corsa. Lo scudetto? Io la penso come De Laurentiis: dobbiamo pensare partita dopo partita. Ma la strada è quella giusta".

HAMSIK: "IMPORTANTE RESTARE DAVANTI"Marek Hamsik ha fatto il punto sulla corsa del Napoli a Radio Kiss Kiss: “Tutta la partita l'abbiamo fatta noi, l'Udinese non è mai stata pericolosa. Nel primo tempo potevamo segnare in quattro occasioni, ma non ci siamo riusciti. E' una vittoria meritata. Era importante vincere perché le nostre avversarie hanno vinto. E' un bene rimanere attaccati alla testa. Siamo al quindicesimo risultato utile ed è bellissimo. Gol Higuain? Contento per lui, è un bomber".

SABATO 7 NOVEMBRE

INSIGNE: "PUNTANO IL MIO GINOCCHIO"Lorenzo Insigne chiede protezione agli arbitri europei. "Gli avversari stanno puntando al mio ginocchio", ha detto l'attaccante del Napoli al termine della gara di Europa League Midtjylland, chiedendo ai direttori di gara maggiore severità sugli interventi duri dei difensori.