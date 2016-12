26 settembre 2015 Tutto Napoli live - Higuain: "Ora ci serve regolarità" Il Pipita: "Speriamo sia la gara della svolta"





INSIGNE, TRAUMA DISTORSIVO AL GINOCCHIO DESTRO Non preoccupano più di tanto le condizioni fisiche di Lorenzo Insigne. L'attaccante ha riportato un trauma contusivo al ginocchio destro e ha lasciato il San Paolo zoppicando leggermente. Nelle prossime ore gli accertamenti medici.

DE LAURENTIIS SOGNA LO SCUDETTO"Napoli da scudetto? Facciamolo dire agli altri, io da tifoso direi di sì ma da presidente dico giochiamocela partita dopo partita. Certo bisogna sempre sognare". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, alla fine della sfida contro la Juventus. "Sono contento - ha aggiunto - che la squadra abbia regalato questa bella serata ai tifosi, che io rispetto sempre molto e a cui avevo detto, prendetevela con me ma lasciate lavorare l'allenatore".

HIGUAIN: "SPERIAMO SIA LA GARA DELLA SVOLTA"Parole da leader per Gonzalo Higuain nel corso del programma "Serie A Live" in onda su Premium Sport: "Era una partita speciale, sappiamo cosa significa per questa città questa sfida. Abbiamo meritato, possiamo fare di più ma va bene così. Speriamo sia la gara della svolta, speriamo di trovare regolarità adesso e continuare così. Mi sento molto felice adesso e speriamo di continuare su questa strada".

GABRIEL: "QUI PER CRESCERE. MILAN? NON CI PENSO"Il portiere Gabriel, a Goal Italia, ha parlato della propria esperienza a Napoli, sottolineando anche le differenze con quella al Milan: "C'è una differenza abissale, sembra di stare in due Paesi differenti. Qui la gente trasmette in ogni occasione moltissimo calore, si tratta proprio di mentalità e culture differenti. Perché ho deciso di venire a Napoli? La presenza di Giuntoli è stata fondamentale, con lui a Carpi mi ero trovato benissimo. Credo in questo progetto, qui ho la possibilità di crescere come giocatore. La concorrenza? Con Reina è molto stimolante, allenarmi e giocarmi il posto con lui è una grande cosa. Tornare al Milan? Al momento non mi va non di parlare di queste cose, penso solo a fare del mio meglio qui a Napoli. Al termine della stagione i due club decideranno cosa fare, a quel punto si vedrà".

HAMSIK-JUVE, TUTTO SALTATO PER 10 MLNA poche ore da Napoli-Juventus emerge un nuovo retroscena di mercato sulla trattativa tra i bianconeri e De Laurentiis per Marek Hamsik. Secondo Tuttosport, Marotta ha insisto più volte per arrivare al giocatore, ma pare che la questione non si sia chiusa solo per una differenza di dieci milioni tra domanda e offerta.

SAN PAOLO: VENDUTI AD ORA 35.000 BIGLIETTISono circa 30.000 i biglietti venduti, al termine della seconda giornata di vendita, per il big match del San Paolo tra Napoli e Juventus in programma domani sera. I biglietti saranno in vendita nei 100 punti autorizzati a Napoli e Provincia anche per tutta la giornata di domani e si prevede di arrivare a circa 45.000 spettatori. Gli abbonati sono 6mila.



JORGINHO, IL NUOVO FARO DI SARRIVisto il momento poco buono di Valdifiori, e la gara contro il Carpi è stata l'ennesima dimostrazione, Maurizio Sarri farà giocare titolare Jorginho nel match di domani sera contro la Juventus. Il centrocampista, finito ai margini nel progetto di Rafa Benitez, si è ripreso in mano il Napoli.

GIOVEDI' 24 SETTEMBRE

VALDIFIORI, L'AGENTE: "SARRI NON GLI MOSTRA FIDUCIA"E' stata una delle prima richieste di Sarri a De Laurentiis, Mirko Valdifiori è un pupillo del tecnico ex Empoli eppure lo si vede sempre meno in campo. L'agente del giocatore, Mario Giuffredi punta il dito proprio contro Sarri: "Dalle parole rilasciate dal mister non mi sembra che gli stia dando grande fiducia - ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli -. Sicuramente le sue prestazioni attuali sono un po' in calo rispetto ad Empoli ma ha bisogno di tempo. Quando dimostrerà il suo valore la città di Napoli lo accoglierà come un giocatore importante e si dimenticherà di qualche prestazione sotto tono".

AG. INSIGNE: "LUI E MERTENS POSSONO COESISTERE"Antonio Ottaiano, procuratore di Lorenzo Insigne, ha commentato a Radio CRC la prestazione dell'attaccante partenopeo contro il Carpi: "Non è vero che fa tutto da solo e non cerca i compagni, i numeri dicono l'opposto. E se ha tentato la soluzione personale era per cercare di rompere il muro avversario con tiri da fuori. Credo che lui e Mertens possano giocare insieme, magari il belga a destra rende meglio di Lorenzo".

MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE

KOULIBALY: "NON POSSIAMO VINCERE SEMPRE 5-0"Ai microfoni di Premium Sport Kalidou Koulibaly ha analizzato il pari con il Carpi: "E' difficile vincere 5-0 tutte le partite. E' stata una gara molto difficile, abbiamo fatto di tutto per non subire gol e ci siamo riusciti, ma abbiamo affrontato una squadra che giocava tutta dietro. Abbiamo dato il massimo, è un punto da non buttare. Fase difensiva? Stiamo lavorando tanto con Sarri, ci stiamo comportando bene ma c'è ancora tanto da imparare".