Tutto Napoli live - "Higuain non andrà via, sogna lo scudetto"

HIGUAIN, AL NAPOLI PER VINCERE LO SCUDETTOUomo partita contro l'Udinese e punto di riferimento dell'attacco partenopeo, senza di lui il Napoli non sarebbe lo stesso. Gonzalo Higuain è un giocatore fondamentale per Maurizio Sarri e sul suo futuro non ci sono dubbi. L'ha dichiarato il fratello ed agente Nicolas Higuain, intervenuto a Radio Crc nella trasmissione "Si gonfia la rete": "Sono felice per la vittoria del Napoli sull'Udinese e per Gonzalo che ieri ha segnato il 200esimo gol da professionista raggiungendo una cifra importantissima". E' ad un passo dal record di Maradona (l'unico della storia del club ad aver segnato in otto partite consecutive al San Paolo, mentre El Pipita è fermo a sei): "Se dovesse raggiungere Diego sarebbe davvero importante, ma il sogno di mio fratello è lo scudetto. Anche Maradona vinse il tricolore col Napoli al terzo anno, speriamo sia di buon auspicio", ha poi continuato. Higuain avrebbe però la possibilità di svincolarsi attraverso l'articolo 17 del regolamento FIFA: "Un grande giocatore come Higuain non potrebbe mai avvalersi di questo articolo, ci farebbe una figura pessima e non è nello stile della nostra famiglia. Gonzalo tre anni fa ha scelto Napoli e basta vedere ciò che sta facendo in campo per capire quanto ci tiene a questa maglia", ha concluso l'agente.