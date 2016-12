1 dicembre 2015 Tutto Napoli live - Higuain: "Ieri notte magica, uniti siamo più forti" Mertens lavora per essere a disposizione di Sarri col Bologna

MARTEDI' 1 DICEMBRE

L'AGENTE DI SARRI: "RINNOVO? NESSUN PROBLEMA"L'agente di Maurizio Sarri, Alessandro Pellegrini, non mette fretta al Napoli per il rinnovo di contratto dell'allenatore. "Sarri ha un contratto di un anno con il Napoli, con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Per come ragioniamo noi non c'è nessun problema e a tempo debito ne parleremo con il presidente", ha detto a gazzetta.it.

GIUNTOLI: "SCUDETTO? CI CREDIAMO"Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ad un seminario presso l'Università Parthenope e ha parlato del sogno scudetto dei partenopei: "Subiamo pochissimi tiri verso la porta, costruiamo invece tante azioni da gol. Questo vuol dire che è stata trovata sinergia ed alchimia nel gruppo. Crediamo nel primo posto ed ora è giusto sognare".

HIGUAIN: "NOTTE MAGICA, UNITI SIAMO PIU' FORTI" Ieri ho vissuto una notte magica grazie a tutti i tifosi e ai compagni . Tutti uniti siamo più forti. Avanti così. Forza Napoli! — Gonzalo Higuaín (@G_Higuain) 1 Dicembre 2015

MERTENS RECUPERA PER BOLOGNADopo aver saltato anche la partita contro l'Inter, Dries Mertens punta il Bologna. Il centrocampista belga vuole tornare al più presto a disposizione di Maurizio Sarri. Il tecnico avrà così un'arma in più nella sua corsa scudetto. Come Mertens, anche Gabbiadini lavora per esserci nella sfida con gli emiliani.

LUNEDI' 30 NOVEMBRE

DE LAURENTIIS: "BRAVI RAGAZZI, BRAVO SARRI"E' arrivato anche il tweet di De Laurentiis a complimentarsi con la squadra: "Bravi ragazzi, bravo Sarri. Una grande vittoria contro un grande avversario". Bravi ragazzi, bravo Sarri. Una grande vittoria contro un grande avversario #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 30 Novembre 2015

SARRI: "SCUDETTO? PENSIAMO A SALVARCI"Maurizio Sarri a Premium Sport continua la linea low profile nonostante il primato: "Higuain dice che si può sognare lo scudetto? Io non faccio di mestiere il sognatore, con 31 punti neanche ti salvi...". Il tecnico del Napoli si è rammaricato del finale di match: "La sensazione di averla già vinta e l'uomo in più ha rischiato di farci pareggiare una partita fin lì dominata". Sul primo giallo a Nagatomo: "Netto"