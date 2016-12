15 novembre 2015 Tutto Napoli live - Higuain, botta al piede: niente di grave Ottimismo sul recupero dellʼargentino, che sarà disponibile contro la Colombia





DOMENICA 15 NOVEMBRE

MIRROR: ARSENAL SU JORGINHOL'Arsenal ha messo gli occhi su Jorginho. Lo scrive il Mirror, secondo il quale Arsene Wenger vorrebbe fare un tentativo, già a gennaio, per il 23enne centrocampista del Napoli. Jorginho è arrivato sotto il Vesuvio nel gennaio 2014 proveniente dal Verona.

IDEA RINNOVO PER MERTENSSecondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il Napoli vuole blindare Mertenz. Il belga è finito nel mirino dell'Inter: Aurelio De Laurentiis spinge per il rinnovo, nonostante il suo contratto scada nel giugno 2018.

HIGUAIN, NIENTE DI GRAVESospiro di sollievo per le condizioni di Higuain. L'argentino ha riportato solo una botta al piede nel match contro il Brasile e c'è grande ottimismo sul suo recupero per l'importante match contro la Colombia. Il ct Martino ha fatto allenare il Pipita a parte per preservarlo in vista della gara, ma le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.

HAMSIK RIENTRA A NAPOLIBuona notizia per Sarri: Marek Hamsik torna a Napoli prima del previsto. Dopo l'amichevole con la Slovacchia, il capitano azzurro ha ottenuto il permesso di rientrare a Castel Volturno senza disputare la gara contro l'Islanda prevista martedì prossimo. "n accordo con i club e con il consenso del coach hanno avuto possibilità di lasciare il ritiro i calciatori Škrtel, Hamšík, Kucka e per motivi familiari anche Svento", si legge sul sito ufficiale della Federazione slovacca.

EL KADDOURI: "NON SEMINATE RAZZISMO"L'esterno di Sarri ci va giù pesante e usa i social network per sfogare tutta la sua rabbia contro chi associa i terroristi all'Islam: "Ieri sera l'umanità è stata attaccata da assassini fanatici, nulla hanno a che fare con gli islamici e con noi musulmani! Chi ora dissemina messaggi di razzismo verso tutta la comunità islamica forse non ha capito nulla di ciò che è veramente l'Islam".

MERTENS, RITORNO PREVISTO CON LA ROMASi sgonfia il giallo Mertens. Il giocatore è rimasto ad allenarsi con i compagni di nazionale e martedì rientrerà a Napoli per sottoporsi ad alcuni esami specifici. Per l'attaccante lo stop dovrebbe essere di tre settimane e il rientro, stando al Corriere di Mezzogiorno, sarebbe previsto per la gara contro la Roma.

SARRI VUOLE RUGANI: NUOVI CONTATTIDaniele Rugani è sempre in cima alla lista dei desideri di Sarri. E il club partenopeo sta continuando il pressing con la Juventus per mettere le mani sul giovane centrale ex Empoli. De Laurentiis ha già sentito più volte Marotta per sondare il terreno e non molla la presa. La richiesta della Juve è di 20 milioni più due di bonus.

SORIANO ANCORA NEL MIRINONon solo Rugani. Maurizio Sarri ha chiesto anche un rinforzo in mezzo al campo per gennaio. Nel dettaglio, il pallino del tecnico resta sempre Roberto Soriano, affare sfumato nelle ultime ore della sessione estiva di mercato. Giuntoli tornerà all'assalto per convincere Ferrero a cedere il giocatore per una cifra intorno ai 12 milioni.

VENERDI' 13 NOVEMBRE

VERONA-NAPOLI ALLE 12,30La Lega ha cambiato l'orario di inizio di Verona-Napoli, domenica 22 novembre: si parte alle 12,30, e non alle 15, e la decisione è dovuta a motivi di ordine pubblico. Di conseguenza, la gara Udinese-Samp prevista per le 12,30 è spostata alle 15.

ALBIOL: "LO SCUDETTO? LA STRADA E' LUNGA"Albiol analizza l'avvio di stagione del suo NapolI: "Vincere il campionato è difficile, la strada è lunga. Noi dobbiamo continuare così e vincere il più possibile: il mese decisivo sarà marzo e noi dovremo essere a ridosso della vetta", ha spiegato al mensile E' Azzurro in edicola domani. Il difensore spagnolo non nasconde la forza del Napoli. "Sappiamo bene di essere forti e di poter dare fastidio alle nostre rivali se restiamo uniti e siamo sempre concentrati. Sarà pure banale, ma non possiamo mai abbassare la guardia. Quindi abbiamo bisogno di risultati importanti anche dopo la sosta".

AG.KOULIBALY: "NON SI MUOVE DA NAPOLI"L'agente del difensore francese Bruno Santin ha parlato a Radio Crc smentendo ogni possibile addio da parte suo assistito: "Everton? No, Kalidou non si muoverà da Napoli. Il suo contratto e lungo e se non ci saranno offerte clamorose non andrà via. Il club vuole puntare su di lui. In passato parlammo col Barcellona, ma lui non era pronto per quel salto e allora non se ne fece nulla".

MARADONA: "HIGUAIN E' IL MIO EREDE"Maradona ha incoronato il Pipita Higuain: "E' il mio erede, farà la storia in maglia azzurra - riporta il Corriere di Mezzogiorno -. Con lui il Napoli arriverà lontano".