Tutto Napoli live - Higuain: "Basta bugie, sogniamo lo scudetto"

SABATO 28 NOVEMBRE

GHOULAM: "NON È UNA PARTITA SCUDETTO"

A due giorni dal match con l'Inter Ghoulam su Radio Kiss Kiss cerca di non mettere troppa pressione: "Non è una sfida scudetto perché mancano troppe partite. Non penso alle altre squadre. Penso solo al Napoli e penso partita dopo partita e non guardo la classifica. Abbiamo tanti campioni che possono fare la differenza ma la partita sarà chiusa e magari sarà più difficile segnare subito, i tifosi dovranno avere pazienza". o più che immaginare"

HIGUAIN: "BASTA BUGIE, SOGNIAMO LO SCUDETTO"

Gonzalo Higuain è in un momento di forma impressionante e sta trascinando il Napoli in campionato. Lunedì sera la sfida contro l'Inter e il Pipita è pronto: "Melo vuole menarmi per fermarmi? Non mi interessa, io voglio solo giocare la partita e vincerla". L'attaccante argentino, in un'intervista a Il Corriere della Sera, è uscito allo scoperto: "Sognare è lecito e chi dice che non sogna lo scudetto dice una bugia. D’altra parte è anche vero quello che dice il mister: ragionare partita dopo partita". Al San Paolo arriverà Icardi: "Non è da tutti avere 22 anni ed essere il capitano dell’Inter. Può ancora migliorare, dipende solo da lui". Per concludere l'elogio a Sarri: "Io e il mister abbiamo parlato a Dimaro e questo incontro mi ha cambiato, perché ho visto un uomo vero che dice a tutti quello che deve dire, me compreso. Non si deve essere troppo intelligenti per capire che lui ha avuto un ruolo nel mio miglioramento. Rispetto al fatto che l’anno scorso fossi più nervoso non lo condivido, è solo che i risultati ora sono migliori".

VENERDI' 27 NOVEMBRE

MERTENS: "VORREI GIOCARE CON L'INTER"

Dries Mertens vorrebbe giocare contro l'Inter, lunedì sera al San Paolo: "Avevo sperimentato quanto fosse accogliente lo stadio del Brugge, vederlo vuoto è stato diverso e bizzarro. È stato un peccato non vederlo pieno. Spero di poter essere disponibile per la gara contro l'Inter ma dovrò fare attenzione. In ogni caso dovrei rientrare la prossima settimana", ha spiegato il belga a Het Laatste Nieuws.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE

HAMSIK: "MAI VISTO UN NAPOLI COSI'"

Marek Hamsik è raggiante: "Non mi aspettavo questi risultati, ma abbiamo preso fiducia e ci stiamo divertendo. In questi ultimi anni non abbiamo mai visto un Napoli così. Stiamo bene. Stiamo dimostrando di essere un gruppo di valore: abbiamo preso fiducia. Giochiamo e, insieme, ci divertiamo. La gara con l'Inter è la prima vera sfida-scudetto? Affronteremo la prima in classifica, non vediamo l'ora di scendere in campo".

REINA SU TWITTER: "GRANDI RAGAZZI"

Siete grandi ragazzi!!ancora una bella vittoria europea e porta inviolata!!tantissima roba! adesso tutti a San Paolo lunedì!!Forza Napoli!

— Pepe Reina (@PReina25) 26 Novembre 2015

MAGGIO: "GIUSTO CHE I TIFOSI SOGNINO"

"Scudetto? E' chiaro che la piazza sogni, è giusto che sia così". Parola di Christian Maggio dopo la vittoria di Bruges. "Noi professionisti sappiamo i nostri obiettivi. Il campionato è tanto lungo e tutto può accadere. L'importante è che i tifosi ci siano vicini. Cercheremo di continuare così, sia in Europa League che in campionato. La squadra c'è, la voglia anche e ci saranno tanti tifosi contro l'Inter, un mix perfetto per fare bene".