3 ottobre 2015 Tutto Napoli live - Higuain: "Avanti così, Sarri mi ha aiutato". De Laurentiis replica al sindaco Il Pipita carico per la trasferta di San Siro contro il Milan. Il presidente: "20 milioni per lo stadio solo lʼinizio"





SABATO 3 OTTOBRE

MILAN-NAPOLI, I CONVOCATI: TUTTI A DISPOSIZIONEL'allenatore azzurro Maurizio Sarri ha reso noti i convocati per l'impegno di domani sera contro il Milan. Tutta la rosa è a disposizione. La lista completa: Reina, Gabriel, Rafael, Strinic, Chiriches, Albiol, Maggio, Hysaj, Henrique, Koulibaly, Luperto, Ghoulam, Hamsik, Jorginho, David Lopez, Allan, El Kaddouri, Valdifiori, Chalobah, Callejon, Insigne, Mertens, Higuain, Gabbiadini.

HIGUAIN: "NON VOGLIO PIU' FERMARMI. SARRI IMPORTANTE"Dopo il gol capolavoro realizzato contro il Legia in Europa League, Gonzalo Higuain è più carico che mai e non vuole più fermarsi. "Mi sento molto bene fisicamente e con la testa, è un periodo di forma ottimo e spero possa continuare a lungo - ha detto il Pipita in un'intervista a 'Repubblica' - Ora avanti così. Parole al miele per Sarri: "Avere un buon dialogo con il proprio tecnico è fondamentale. Con lui mi trovo bene dal primo giorno di ritiro. Mi è stato vicino e mi ha fatto sentire subito importante per il suo progetto". Sulla gara con il Milan: "E' un avversario di valore. Vogliamo far bene anche a San Siro e dimostrare che siamo grandi. Può essere la partita della svolta".



DE LAURENTIIS AL SINDACO: "POCHI 20 MILIONI? MI DIEDE L'OK"In un'intervista a 'Il Mattino' il presidente del Napoli De Laurentiis replica al sindaco De Magistris sulla questione stadio. "Pochi 20 milioni per il San Paolo? A De Magistris ho detto a casa mia, alla presenza di Auricchio, che volevo cacciare di tasca mia all'incirca 20 milioni. E gli ho detto esattamente quello che volevo fare. Avevo con me un appunto con un elenco dettagliato di 30 interventi, glieli ho letti tutti, uno per uno, e li abbiamo commentati. Non solo non fece obiezioni, ma, al contrario, espresse soddisfazione per la volontà di mettere sul tavolo tanti soldi in un momento così difficile in generale e in un contesto economico, sociale e ambientale così depresso e disincentivante come quello napoletano. Ha cambiato idea? Liberissimo. Ma deve spiegare perché". E ancora: "I 20 milioni riguardano solo la prima fase, quella strettamente attinente all'impianto. Se poi ci dovesse essere l'ok del Comune, con altri investitori potrà partire la seconda fase, quella della riqualificazione di tutta l'area, che comporterà un investimento d'importo superiore. Quindi non è corretto dire che la proposta 'pesa' solo 20 milioni..."

VENERDI' 2 OTTOBRE

AZZURRI GIA' A MILANODa Varsavia a Milano. Dopo la vittoria ottenuta in Polonia contro il Legia (2-0, Europa League), la qsuadra di Maurizio Sarri non è tornata a Castelvolturno, ma è sbarcata direttamente nel capoluogo lombardo. Una specie di ritiro per trovare ancora di più quella solidità di gruppo che negli ultimi match ha fatto la differenza.

SORIANO: "NAPOLI? C'ERA UNA TRATTATIVA, MA..."Roberto Soriano e il Napoli, il binomio solo accarezzato lo scorso 31 agosto e poi svanito per un banale ritardo burocratico. Il centrocampista della Sampdoria, al Corriere dello Sport, è tornato a parlare di quel trasferimento sfumato: "La mia preferenza è sempre stata quella di restare qua. Ero a Coverciano e ho vissuto tutto il pomeriggio e la sera con Eder, che più o meno era nella mia posizione. Tutte stupidaggini che io fossi arrabbiato nel non essere stato ceduto al Napoli: c'è stata una trattativa che non si è mai chiusa, evidentemente non era destino. Sono alla Samp da sei anni: voglio solo ripagare la fiducia della dirigenza sul campo. Non ho mai pensato di andare via e non chiederò alla società di essere ceduto".

GIOVEDI' 1 OTTOBRE

VALDIFIORI: "NON ERO DA BUTTARE PRIMA..."In Europa League si è rivisto un Valdifiori a buonissimo livello. Il regista azzurro si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Contento per il mio esordio in Europa. Venivo da un momento non facile, ma ho continuato a lavorare e sono contento di quanto fatto stasera. Se sono arrivato fin qui è grazie al lavoro. E' stata una bella partita di squadra, andiamo avanti così. Modulo? Indipendentemente da esso abbiamo trovato solidità. Sia io che la squadra stiamo trovando condizione. E' stato un avvio complicato, mi devo un attimo assestare. Ho la famiglia a starmi vicino. Non mi sentivo da buttare via prima, non mi sento bravo dopo la prestazione di stasera. Sarri? Mi fa piacere che mi ha voluto, ma lui guarda il campo. Se io non gioco bene è giusto che giochi un altro. So che il Napoli mi voleva da prima che arrivasse il toscano. Sono in un grande gruppo, è un piacere allenarmi e crescere con loro. Il tempo e il modo di verticalizzare c'è sempre, anche con gli esterni. Sarà il campo domenica dopo domenica a parlare. Ci dà fiducia trovare una vittoria in trasferta visto che non avevamo mai vinto. E' questa la strada da percorrere, gli azzurri possono permettersi di tenere il pallino del gioco su ogni campo. Quando giochi in Europa è sempre difficile, anche stasera lo era, così come quella col Brugge. Se non scendi in campo con la testa giusta si fa fatica"

MERTENS: "SARRI MI DICE DI ATTACCARE IL PRIMO PALO"Contro il Legia Varsavia, Mertens ha sbloccato di testa con inserimento sul primo palo: "Abbiamo giocato bene il secondo tempo. Nel primo tempo era difficile, loro giocavano molto bassi. In allenamento taglio sempre sul primo palo, il mister me lo dice spesso, quando lo fai in partita è ancor più bello. Sappiamo che dobbiamo fare meglio anche fuori casa. Oggi abbiamo dimostrato qualcosa, ma non è ancora finita. Speriamo di fare una buona partita anche domenica"

CALLEJON: "VITTORIA CHE DA' FIDUCIA"Assist vincente e ottima prova contro il Legia per Callejon: "Due partite e due vittorie, dobbiamo continuare così in questa competizione. Gol? E' difficile che Mertens segni di testa, ma lui è stato bravo ad attaccare il primo palo. Milan? Questa vittoria ci dà fiducia per domenica. Nel secondo tempo loro hanno mollato un po' e abbiamo segnato nei primi minuti, questo ci ha dato la spinta per fare poi anche il secondo. Quando vedo un compagno solo, in una posizione migliore della mia, passo la palla, quando sono meglio io calcio. E' questo il gioco di squadra, si deve far così per il bene di tutti".

SARRI: "IL MILAN CI DIRA' CHI SIAMO"Il 2-0 in casa del Legia Varsavia soddisfa particolarmente Maurizio Sarri: "Mi ha fatto piacere vincere e mi ha fatto piacere vedere che la squadra non ha cambiato fisionomia nonostane molti cambi nella formazione - dice il tecnico del Napoli dopo la partita -. Sono contento perchè la squadra ha giocato con grande voglia di vincere e determinazione, possiamo fare affidamento su tutti i giocatori della rosa". Il 4-3-3 è ormai il modulo di riferimento, anche se il trequartista non è stato del tutto abbandonato: "E' un ruolo che mi intriga moltissimo e mi piace giocare col trequartista. Nonostante il cambio modulo, in certe azioni siamo riusciti con i movimenti degli attaccanti esterni ad avercerlo ancora. Cosa chiedo ai giocatori quando le squadre si chiudono? Nel primo tempo abbiamo mosso la palla lentamente e abbiamo mosso gli avversari troppo poco con i centrocampisti. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, poi col vantaggio abbiamo trovato più spazi". Domenica sera ci sarà Milan-Napoli: "E' chiaro che la partita contro i rossoneri sarà una partita importantissima, si sfidano due squadre che ancora in questo campionato non sanno che dimensione potranno avere. Potrà essere importante per capire che dimensione avranno le due squadre in futuro".