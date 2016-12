22 settembre 2015 Tutto Napoli live - Hamsik sta bene: convocato per il Carpi Lo slovacco ha recuperato dopo il pestone subito da Mauricio domenica sera





MARTEDI' 22 SETTEMBRE

I CONVOCATI PER IL CARPI: C'E' ANCHE HAMSIKC'è anche Marek Hamsik tra i convocati di Sarri per la trasferta di domani contro il Carpi. Questo l'elenco completo: Reina, Gabriel, Rafael; Hysaj, Henrique, Koulibaly, Chiriches, Albiol, Ghoulam, Strinic; Valdifiori, Jorginho, David Lopez, Allan, Hamsik, Chalobah, El Kaddouri; Mertens, Callejon, Insigne, Gabbiadini, Higuain.

CHIRICHES CONVOCATO IN NAZIONALEIl Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha fatto sapere che il difensore centrale Vlad Chiriches è stato convocato in Nazionale per le gare Romania-Finlandia e Far Oer-Romania in programma l'8 e l'11 ottobre prossimi.

CACCIA AI BIGLIETTI PER LA JUVEE' iniziata a Napoli la caccia ai biglietti per il big match di sabato con la Juventus. Trovare un tagliando però non sarà cosa facile. Il club di De Laurentiis, infatti, non ha ancora potuto metter ein vendita i tagliandi per problemi legati all'agibilità dell'impianto sportivo. Nel dettaglio, il Comune si era impegnato a ripristinare, su richiesta della Prefettura, dodici tornelli e dieci telecamere per la videosorveglianza, ma nulla è stato fatto in tal senso. In giornata è attesa un'accelerata per risolvere la questione, altrimenti la situazione rischia di complicarsi molto, con tempi di distribuzione dei biglietti strettissimi.

HAMSIK IN DUBBIO, PRONTO LOPEZIn attesa di capire se Marek Hamsik potrà scendere in campo contro il Carpi, Maurizio Sarri ha già studiato una mossa per sostituire lo slovacco. In caso di forfait, infatti, al suo posto potrebbe giocare David Lopez.

LUNEDI' 21 SETTEMBRE

HYSAJ: "ORA RECUPERIAMO IL TERRENO PERDUTO""E' il momento di lavorare a testa bassa e continuare così, la perfezione non esiste e possiamo sempre migliorare". Così Elseid Hysaj, terzino azzurro, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "Siamo sulla strada giusta - ha spiegato l'albanese - ora dobbiamo recuperare il terreno perso nelle prime gare. Mi trovo meglio a destra essendo quello il mio piede naturale, ma ho sempre giocato a sinistra".

ALLAN: "NON FERMIAMOCI QUI""Siamo felici per le ultime due gare ma non dobbiamo fermarci, col Carpi ci aspetta un'altra partita molto importante". Queste le parole di Allan a Radio Kiss Kiss. "E' un sogno essere qui e segnare in uno stadio come il San Paolo - ha spiegato il centrocampista - Dobbiamo mantenere la concentrazione gara dopo gara come dice il mister, dovessimo sbagliare mercoledì sarebbe un grande passo indietro".

ROJO, IDEA PER GENNAIOIl Napoli ha in mente un rinforzo di spessore per la propria difesa. Come riferito da Rai Sport, i partenopei avrebbero chiesto al Manchester United Marcos Rojo in vista del prossimo mercato invernale. Tuttavia sarà dura strappare ai Red Devils il difensore centrale che bene si adatta anche come terzino sinistro, ruolo in cui sarà probabilmente impiegato nei prossimi mesi a causa del grave infortunio di Shaw.

SARRI: "DIFFICILE GIOCARE SEMPRE COSI'. A CARPI E' DURA""Quello che abbiamo visto ieri sera dovrebbe essere il vero Napoli, ma è difficile giocare così per 90 minuti". Lo ha dichiarato l'allenatore azzurro Maurizio Sarri in un'intervista a Radio Kiss Kiss. Il tecnico ha invitato a non abbassare la guardia in vista della gara di dopodomani contro il Carpi: "Sarà un impegno pericoloso, è una delle classiche partite che il Napoli l'anno scorso spesso ha sbagliato".

HAMSIK: "CAVIGLIA DOLORANTE, NON SO SE CE LA FACCIO"Il capitano esalta il suo Napoli: carattere, forza, integrità. Marek Hamsik saluta la doppia manita (Brugge e Lazio) con parole rilasciate sul suo sito ufficiale, lasciando però qualche dubbio sulla sua presenza nel turno infrasettimanale con il Carpi: : "Dopo il successo col Brugge volevamo vincere anche in campionato, ma nessuno si sarebbe aspettato un 5-0 contro la Lazio - ha detto lo slovacco - abbiamo mostrato carattere ed una grande prestazione: è eccellente riuscire a segnare 10 gol in due parttie. Come sto? Dopo un contrasto ho sofferto una slogatura alla caviglia sinistra. Non volevo rischiare e sono uscito. Valuteremo le mie condizioni, non so dire se sarò in grado di giocare col Carpi".

DOMENICA 20 SETTEMBRE

HAMSIK: "SOLO UNA BOTTA"Uscito per precauzione al 15' della ripresa della partita con la Lazio, Marek Hamsik ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni fisiche. Lo slovacco ha confermato che non è niente di grave "Solo una botta" ma aveva una vistosa fasciatura al polpaccio destro ed è uscito dallo stadio dolorante e zoppicante.

HIGUAIN: "VOGLIAMO PORTARE IL NAPOLI IN CHAMPIONS"Gonzalo Higuain, fresco di doppietta alla Lazio, spiega a Premium Sport: "Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, per dimostrare ai tifosi che vogliamo fare bene in questo campionato. Il rigore sbagliato con la Lazio? Non mi è mai tornato in sogno, è successo e basta: ora vogliamo riportare questo Napoli in Champions, dove il Napoli merita di essere. Poi, ovviamente, puntiamo anche più in alto.."

SARRI, MERTENS E CALLEJON A RAPPORTOIn vista della gara con la Lazio, Maurizio Sarri ha chiamato a rapporto Mertens e Callejon per verificare le loro condizioni fisiche e fare le giuste considerazioni per la formazione che scenderà in campo. Se saranno al 100%, saranno loro due a comporre il tridente con Higuain. Altrimenti spazio a Insigne alle spalle di Higuain e Callejon. Per Gabbiadini invece si profila un'altra panchina.