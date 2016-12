12 novembre 2015 Tutto Napoli live - Hamsik: "Sono qui per vincere tutto" Lo slovacco: "Siamo rinati grazie al cambio di modulo"





GIOVEDI' 12 NOVEMBRE

JORGINHO: "NAZIONALE? CI PENSO, MA PIU' IMPORTANTE NAPOLI"Jorginho torna a parlare del momento Napoli e della sua rinascita, e lo fa a Premium Sport, passando anche per la mancata convocazione in Nazionale: "Col Napoli possiamo vincere qualcosa, ma dobbiamo rimanere concentrati. Rispetto allo scorso anno mi trovo molto meglio perché purtroppo in passato sono stato penalizzato dal modulo. Con Allan va benone e certamente anche lui mi sta aiutando nel percorso di crescita. Mi ha sorpreso la mancata convocazione in Nazionale ma sinceramente penso al club e a fare bene qua, a partire dalla prossima trasferta contro l'Hellas. Dobbiamo mantenere sempre la concentrazione alta anche perché in squadra non ci sono titolari".

MAKSIMOVIC: "IL NAPOLI OFFRI' 18 MILIONI PER ME"Maksimovic in estate è statao seguito dal Napoli: è arrivata anche la conferma del giocatore, che in un'intervista a Tuttosport, ha rivelato un'interessante retroscena: "Negli ultimi giorni di mercato arrivò una offerta da 18 milioni per me da parte del Napoli. La trattativa non andò in porto, credo fosse troppo tardi".

HAMSIK: "QUI PER VINCERE TUTTO"Marek Hamsik vuole tutto: scudetto ed Europa League. "Lotteremo per lo scudetto e anche per l'Europa League. Sono molto orgoglioso, ma si deciderà tutto nelle ultime giornate. Al momento sono tutte cose che possono anche non significare nulla. Però credo che anche più avanti occuperemo i primi posti della classifica e parteciperemo alla lotta per lo scudetto. Quindici partite consecutive senza sconfitte è un grande risultato: sono molto orgoglioso. C'è qualche rimpianto per l'avvio di stagione, ma poi abbiamo cambiato il sistema di gioco e da allora non abbiamo più perso", le sue parole dal ritiro della Slovacchia.

MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE

HIGUAIN: "CONTENTO DI ESSERE IN NAZIONALE" Buenas tardes a tod@s.Contento d estar en la seleccion . Aca les dejo una foto con Enzo Perez pic.twitter.com/W5H5LPexrS — Gonzalo Higuaín (@G_Higuain) 11 Novembre 2015