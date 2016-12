29 ottobre 2015 Tutto Napoli live - Hamsik: "Scudetto? Ne riparliamo alla trentesima giornata..." Il capitano azzurro: "Giochiamo a memoria e ci divertiamo, godiamoci il momento"





GIOVEDI' 29 OTTOBRE

L'AGENTE DI JORGINHO: "ABBIAMO PARLATO DI RINNOVO"Ai microfoni di Radio Crc, Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato del futuro del suo assistito: "Parlo spesso con Giuntoli, stiamo discutendo di alcune cose e devo dire che ogni cosa è positiva. Se continuerà a fare bene, resterà ancora molto tempo a Napoli. Rinnovo? Certo, ne ho parlato con Giuntoli, ma siamo solo in fase embrionale, speriamo che in futuro si concretizzi qualcosa. C'è la volontà da entrambe le parti di continuare il percorso insieme. Jorginho sta giocando in una squadra tra le più importanti d'Italia ed è un titolarissimo per cui è naturale parlare di rinnovo. Speriamo che possa anche andare in Nazionale, se Conte avesse bisogno di un regista, Jorginho ne sarebbe felice. Domani andrò in Brasile, poi dopo la sosta sarò a Napoli".

HAMSIK: "PENSIAMO GARA PER GARA""Se la situazione dovesse essere ancora questa alla trentesima giornata, potremo iniziare a parlare di scudetto. Fino ad allora pensiamo gara per gara, come dice Sarri". Ha le idee chiare il capitano azzurro Marek Hamsik, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Il dettato è: calma e continuare a lavorare. "Giochiamo a memoria e ci stiamo divertendo - ha dichiarato lo slovacco - quella di ieri è stata una vittoria importante ma ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, col Genoa non sarà facile". Sulla sua posizione in campo: "Tocco molti palloni, è quello che mi piace. In Nazionale gioco nello stesso ruolo". Facile individuare i punti di forza di questo Napoli: "Siamo un gruppo unito, dentro e fuori dal campo. Abbiamo trovato equilibrio durante le partite. I tifosi poi ci danno una grande mano e inoltre possiamo contare su Higuain, un vero fuoriclasse". Hamsik infine non si sbilancia sulle concorrenti: "Non penso che la Juve sia fuori dalla corsa scudetto, certo il fatto che sia dietro è un bene per noi. La Roma ha una grande squadra, sta facendo bene da tre anni".

ZUNIGA SI SFOGA, MULTA IN ARRIVOContinua il braccio di ferro tra il Napoli e Zuniga, mai convocato da Sarri in questa stagione. Per il colombiano, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è in arrivo una multa in seguito all'intervista rilasciata dal giocatore - senza l'autorizzazione del club partenopeo - al quotidiano colombiano El Tiempo. "Sto bene e mi sto allenando - le sue parole -, ma non sono preso in considerazione. Si tratta di una scelta della società e non del nuovo allenatore, che è appena arrivato".

MERCOLEDI' 28 OTTOBRE

MERCATO, GIUNTOLI PENSA A HILJEMARK MA NON SOLORai Sport riferisce dell'interesse del Napoli, in vista della prossima stagione, per Oscar Hiljemark. Il centrocampista svedese si sta mettendo in mostra con il Palermo e il suo profilo sarebbe ideale per la mediana azzurra. Il procuratore del giocatore, Carl Fhager, intervistato da AreaNapoli, ha ammesso l'interesse di alcune squadre sul suo assistito, negando la sua presenza stasera sugli spalti del San Paolo. Sul taccuino di Giuntoli, però, tra le fila rosanero, anche Vazquez, Struna e Lazaar: i buoni rapporti tra le due società potrebbero agevolare qualche trattativa.

ZUNIGA: "FUTURO? DIVERSI CLUB MI VOGLIONO"Intervistato da Il Tiempo, il terzino del Napoli Juan Camilo Zuniga ha così parlato del suo futuro: "Mi sto allenando ma non sono considerato dallo staff tecnico e dal club. Non capisco, fisicamente sto bene. E' molto strano quello che sta accadendo, non mi portano nemmeno in panchina. Ho parlato con il direttore sportivo e loro come me sono in attesa del mercato di gennaio. Ad ogni modo sarebbe più facile vendermi facendomi giocare. La Fiorentina? Penso ci siano diverse squadre interessate".

ANDUJAR: "BENITEZ CONDANNATO DA EPISODI. SCUDETTO? E' PRESTO"Mariano Andujar, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Quest'anno c'è un nuovo tecnico e un nuovo allenatore, Marek e Jorginho giocano in un ruolo diverso rispetto a prima e questo fa la differenza. L'anno scorso ci è mancato qualcosa, ma in tutte le gare siamo stati a un passo dalla vittoria e a volte siamo stati condannati dagli episodi, basta guardare alle sfide in semifinale di Europa League o contro la Lazio, che meritavamo di vincere. Cambio modulo? La squadra secondo Benitez l'anno scorso era costruita per giocare come si faceva, quando un allenatore ha un suo modulo è giusto che ci creda. Io credo che il Napoli nel primo anno con lo spagnolo ha fatto cose eccezionali, l'anno scorso si è fatto meno bene ma non credo ci siano stati disastri. Scudetto? Difficile parlare così presto, ma sicuramente dovrà lottare per il titolo, senza dubbio".

LUNEDI' 26 OTTOBRE

HIGUAIN CONVOCATO IN NAZIONALEGonzalo Higuain torna in nazionale. Dopo l'esclusione del mese scorso, il ct dell'Albiceleste Martino ha convocato il Pipita che, con l'ennesima prestazione da applausi contro il Chievo (un gol e due pali) ha confermato di attraversare un grande momento di forma. Gonzalo vestirà quindi nuovamente la maglia della sua Nazionale per le partite delle eliminatorie mondiali a novembre.