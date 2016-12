23 novembre 2015 Tutto Napoli live - Hamsik ritorna sulla vittoria a Verona Lo slovacco: "Partita molto dura, siamo stati bravi"





LUNEDI' 23 NOVEMBRE

HAMSIK: "PAZIENTI E BRAVI, AVANTI COSI"Tramite il suo sito ufficiale, lo slovacco del Napoli Marek Hamsik ha commentato la vittoria del Bentegodi contro l'Hellas Verona dalla compagine partenopea: "E' stata una gara dura, non è usuale giocare ad orario di pranzo. Loro si sono concentrati molto sulla fase difensiva, nel primo tempo abbiamo trovato pochi spazi, ma siamo stati pazienti. Nella ripresa abbiamo trovato due reti e portato a casa questa vittoria. Siamo felici per questo successo".

DOMENICA 22 NOVEMBRE

INSIGNE: "GODIAMOCI IL MOMENTO"Lorenzo Insigne festeggia il momentaneo primato in classifica dopo la vittoria in casa del Verona, rimane però con i piedi per terra: "Stiamo dando il massimo per arrivare fino in fondo. Ora ci godiamo questa vittoria poi a fine campionato vediamo. Stiamo giocando bene, seguiamo quello che ci dice il mister. Anche se abbiamo avuto calciatori impegnati con la Nazionale, sono tornati e si sono messi a disposizione. Come Higuain, un calciatore da apprezzare. I calciatori sono gli stessi dello scorso anno, il mister ci trasmette grinta e l'importante è fare il nostro calcio".

BRUGES-NAPOLI SI GIOCA: RASSICURAZIONI DALLA UEFABruges-Napoli si disputerà regolarmente. Il club azzurro ha ricevuto rassicurazioni in merito alla trasferta di giovedì in Belgio, dove si vive nella paura del terrorismo. Ma a Bruges si è già giocato in campionato e i prossimi avversari degli azzurri hanno battuto 3-0 il Waregem. La squadra partirà mercoledì e rientrerà venerdì. Come rivela il 'Corriere dello Sport' saranno circa 1.300 i tifosi napoletani al seguito.

OFFERTI 10 MILIONI PER VECINO. NO DELLA FIORENTINAIl Napoli ha provato a strappare Vecino alla Fiorentina, su consiglio del tecnico Sarri. A rivelarlo la 'Gazzetta dello Sport'. Il club azzurro è arrivato a offrire quasi 10 milioni. Ricevendo un secco no.

SABATO 21 NOVEMBRE

L'AGENTE DI JORGINHO: "VUOLE RESTARE"Il futuro di Jorginho al Napoli è sempre incerto, anche se il suo agente, Joao Santos, ha le idee chiare. "La nostra volontà al momento è quella di restare a Napoli. La trattativa del rinnovo del contratto del mio assistito si può concludere in due ore come in sei mesi, con la sensibilità di Giuntoli la questione potrebbe chiudersi in breve tempo. Jorginho per conquistare la nazionale italiana deve pensare a giocare bene a Napoli, invece per essere convocato nella nazionale brasiliana deve vincere lo scudetto", ha detto a Radio Crc.