13 dicembre 2015 Tutto Napoli live - Hamsik: "Per lo scudetto non cambia nulla" Il centrocampista: "Abbiamo creato, ma la palla non voleva entrare"

DOMENICA 13 DICEMBRE

ADL: "VADO VIA SERENO"Poche parole del presidente De Laurentiis. Ma da capire e decrittare: "Ho visto la partita, vado via sereno.Questa gara dovremmo commentarla minuto per minuto, ma siamo in Italia e questo è il calcio italiano, ne subiamo gli aspetti positivi e non. Sono uno che fotografa e immagazzina. I miei giocatori hanno giocato".

HAMSIK: "PER LO SCUDETTO NON CAMBIA NULLA"Marek Hamsik, a Premium Sport, ha analizzato il pareggio contro la Roma. "Ce l'abbiamo messa tutta, meritavamo di vincere anche se la palla non è voluta entrare. Dobbiamo essere soddisfatti e continuare sulla nostra strada senza pensare alla classifica. Ci siamo messi a lavorare e oggi si è visto in campo. Lo scudetto? Non cambia niente, ci sono tante gare da giocare"

IN TRIBUNA AL SAN PAOLO ANCHE CARECA Ci sarà anche il grande ex del passato Antonio Careca sugli spalti del San Paolo ad assistere alla grande sfida tra Napoli e Roma. Il presidente De Laurentiis ha invitato anche la principessa Beatrice di Borbone e l'ammiraglio Mark Ferguson, a capo del Comando interforze alleato della Nato di Napoli.

HIGUAIN A CACCIA DI MARADONAGonzalo Higuain a caccia di record. Il Pipita è andato sempre a segno al San Paolo nelle ultime otto partite. In caso di gol alla Roma, sarebbero nove e l'attaccante argentino eguaglierebbe il record di Diego Maradona a Fuorigrotta.

NUOVO RECORD DI SPETTATORIPer Napoli-Roma si prevede al San Paolo il nuovo record stagionale di presenze (già superato quello stabilitonella sfida contro l'Inter): sugli spalti - come riferisce 'Il Mattino' - oltre 54.000 spettatori, con il settore ospiti chiuso.

HIGUAIN: "SONO RIMASTO PER SARRI, VOGLIO FARE LA STORIA"Carico e ambizioso. Higuain non vede l'ora di scendere in campo contro la Roma e fissa i suoi obiettivi: "Quella contro il Bologna era una partita che si doveva vincere, ma può capitare di perdere. Una squadra come la nostra però deve subito pensare alla Roma, contro la quale non dovremo commettere lo stesso errore. E' una partita importantissima e dobbiamo vincerla. Loro sono forti e non possiamo rilassarci, dobbiamo tornare al calcio che ci ha portato così in alto in classifica". L'argentino sta attraversando probabilmente il miglior momento della carriera: "E' cambiata la mia testa soprattutto, sono più calmo e sereno, forse anche perché arrivano i risultati. Sarri? Ho parlato con lui in una riunione privata e in pochi minuti mi ha convinto a restare. In tre anni qui a Napoli sono maturato e ho capito i miei errori. Dal primo giorno qui la mia testa è volta a fare la storia a Napoli, per questo sono venuto. Non è una pressione, bensì uno stimolo. Careca è stato un grande centravanti e il paragone con lui è molto bello. Io però provo a essere me stesso, dimostrando a tutti chi sono".