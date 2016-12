18 ottobre 2015 Tutto Napoli live - Hamsik: "Oggi abbiamo mandato un bel segnale al campionato" Dopo il successo con la Fiorentina esulta anche Higuain: "Stiamo crescendo bene"





CONTRATTURA ALLA COSCIA PER MERTENSAggiornamenti dall'infermeria nel post-Fiorentina: Dries Mertens ha subìto una forte contrattura alla coscia sinistra. L'esterno belga è entrato al 50' ed è stato costretto ad abbandonare il campo dopo nemmeno venti minuti a causa dell'infortunio. Domani saranno gli esami clinici a chiarire l'entità del problema muscolare.

ADL-DE MAGISTRIS IN TRIBUNA, LA CURVA CONTESTA IL SINDACOSegnali di tenue riconciliazione tra Luigi De Magistris e i vertici del Napoli. Il sindaco ha assistito al match contro i viola accanto ad Aurelio De Laurentiis: in tribuna, saluti di circostanza e pochi altri argomenti di conversazione. Gli ultrà partenopei hanno commentato le frecciatine rimbalzate tra i due in settimana con uno striscione esposto in Curva A: "Sindaco e istituzioni, anche voi papponi. Faremo i conti alle prossime elezioni".



HAMSIK: "UN BEL SEGNALE AL CAMPIONATO"Non ha segnato ma il suo assist per la rete di Insigne vale quanto un gol. Un'altra prestazione di livello di Marek Hamsik: "E' stata durissima - ha detto lo slovacco a Premium Sport - abbiamo dato un segnale al campionato. Complimenti alla Fiorentina, ha giocato molto bene. Sono felice di aver richiamato alla stadio i tifosi. Oggi c'era una grande atmosfera, dobbiamo ringraziare per questo. Io sono un calciatore che vuole fare sempre bene, mi trovo meglio come mezzala. L'ho fatto bene in passato e sono felice di essere tornato in questa posizione. C'è bisogno di sacrificio ma va bene così". Parlare di scudetto è una bestemmia? "Vogliamo continuare così, stiamo facendo bene".

HIGUAIN: "DOBBIAMO CRESCERE ANCORA TANTO"Il Napoli fa festa al San Paolo: dopo Lazio, Juve, Milan ecco la Fiorentina, altra vititma degli azzurri di Sarri. Punita da Insigne e da Higuain che a fine partita ha così parlato a Premium Sport: "E' stata una gara difficilissima, la Fiorentina ha giocato un bel calcio. Per fortuna abbiamo vinto, è un successo importante. Ma manca tantissimo al termine della stagione, dobbiamo continuare così. Lo scudetto? Dobbiamo crescere ancora tantissimo. Stiamo migliorando gara dopo gara. Abbiamo regalato una bella vittoria a tutti. A me, a mia mamma. Lo avevo promesso, è la festa della mamma in Argentina. Dedico il mio gol a lei".

