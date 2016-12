18 ottobre 2015 Tutto Napoli live - Hamsik: "Oggi abbiamo mandato un bel segnale al campionato" Dopo il successo con la Fiorentina esulta anche Higuain: "Stiamo crescendo bene"





DOMENICA 18 OTTOBRE



HAMSIK: "UN BEL SEGNALE AL CAMPIONATO"Non ha segnato ma il suo assist per la rete di Insigne vale quanto un gol. Un'altra prestazione di livello di Marek Hamsik: "E' stata durissima - ha detto lo slovacco a Premium Sport - abbiamo dato un segnale al campionato. Complimenti alla Fiorentina, ha giocato molto bene. Sono felice di aver richiamato alla stadio i tifosi. Oggi c'era una grande atmosfera, dobbiamo ringraziare per questo. Io sono un calciatore che vuole fare sempre bene, mi trovo meglio come mezzala. L'ho fatto bene in passato e sono felice di essere tornato in questa posizione. C'è bisogno di sacrificio ma va bene così". Parlare di scudetto è una bestemmia? "Vogliamo continuare così, stiamo facendo bene".

HIGUAIN: "DOBBIAMO CRESCERE ANCORA TANTO"Il Napoli fa festa al San Paolo: dopo Lazio, Juve, Milan ecco la Fiorentina, altra vititma degli azzurri di Sarri. Punita da Insigne e da Higuain che a fine partita ha così parlato a Premium Sport: "E' stata una gara difficilissima, la Fiorentina ha giocato un bel calcio. Per fortuna abbiamo vinto, è un successo importante. Ma manca tantissimo al termine della stagione, dobbiamo continuare così. Lo scudetto? Dobbiamo crescere ancora tantissimo. Stiamo migliorando gara dopo gara. Abbiamo regalato una bella vittoria a tutti. A me, a mia mamma. Lo avevo promesso, è la festa della mamma in Argentina. Dedico il mio gol a lei".

SABATO 17 OTTOBRE

NAPOLI: IDEA DEMBELE' PER GENNAIOSecondo il London Evening Standard, Moussa Dembelé a gennaio potrebbe lasciare il Tottenham e la Premier League e sbarcare in Serie A, in direzione Napoli. Costo del cartellino 14 milioni di euro.

I CONVOCATI PER LA FIORENTINADiramata la lista dei convocati di Sarri per la gara con la Fiorentina. Il tecnico toscano ha tutti a disposizione. Ecco la lista completa: Reina, Gabriel, Rafael, Maggio, Hysaj, Ghoulam, Strinic, Henrique, Albiol, Chiriches, Koulibaly, Jorginho, Valdifiori, Allan, Hamsik, Chalobah, David Lopez, El Kaddouri, Insigne, Callejon, Mertens, Gabbiadini, Higuain.

VENERDI' 16 OTTOBRE

DE MAGISTRIS: "DA ADL ATTACCHI GRATUITI, RISOLVERO' LA QUESTIONE"Non tarda la replica del sindaco Luigi De Magistris alle accuse mosse da De Laurentiis sulla grana San Paolo: "Io interista? Sono tifoso del Napoli ed ero abbonato in Curva B negli anni '80, non per affari o interesse economico ma perché amo Napoli, i napoletani e la squadra. Non so chi tifasse il presidente all'epoca", ha dichiarato all'Ansa. Sulla gestione dello stadio, il sindaco ha affermato che "sarebbe storico riuscire a chiudere la nuova convenzione con la riqualificazione dell'impianto", aggiungendo però anche che "la polemica continua non è più accettabile". De Magistris si è poi impegnato in prima persona a trovare una soluzione: "Oggi solo per passione, tra mille ostacoli e dovendo anche sopportare gli attacchi gratuiti del presidente, porterò a compimento questa questione dello stadio. Ma non lo svenderò, non possiamo accettare certe pressioni e interferenze".

ADL: "ISTITUZIONI CONTRO DI NOI. SINDACO? INTERISTA"È un De Laurentiis a ruota libera quello intervenuto ieri alla Federico II di Napoli. Si parte dal campionato: "Contro la Fiorentina servirà una grande prestazione, puntando sul gioco, la squadra e Sarri, un valore aggiunto che ho voluto e sempre difeso". Sul sogno scudetto, AdL frena: "Il calcio spinge all'euforia per qualche vittoria e alla depressione per una sconfitta. Preferisco godermi questo Napoli, questo Jorginho e un Valdifiori che sarà protagonista: sarà che vengo dal cinema, ma a me i registi sono sempre piaciuti. Tre anni fa avevo preso Verratti...", le parole riportate dal Corriere dello Sport. Ancora retroscena di mercato: "Avrei potuto accettare 25 milioni per Hamsik, in tutto dalle cessioni avrei potuto intascare 96 milioni, ma credo nel nuovo corso". Infine sulla diatriba col Comune sulla concessione del San Paolo: "Ho il presagio che le istituzioni siano contro il Napoli: se uno è interista deve dirlo. Abbiamo ottenuto una proroga momentanea in attesa dell'accordo. Sul fronte riqualificazione, De Magistris sa che 20 milioni sono solo un investimento iniziale."

CHALOBAH: "SPERO DI GIOCARE DI PIU' IN FUTURO" Dopo l'esordio in Europa League contro il Legia Varsavia, il centrocampista Nathaniel Chalobah ha trovato subito il feeling giusto con l'ambiente azzurro. Ecco la sua intervista a athefa.com: "A Napoli non ci si annoia mai, c'è sempre qualcosa da fare e il tempo è spesso bello. La città è bella e storica, ho avuto modo di visitare qualche luogo e di fare diversi giri. Ho sentito dire che fosse una città pericolosa, ma credo che sia solo un luogo comune perché non ho visto nulla di pericoloso. Le persone amano il calcio, sono veri e propri fanatici, e amano soprattutto la propria città. In giro la gente mi ferma per qualche foto nonostante non abbia quasi mai giocato. Italiano? Prendo lezioni private, lo sto imparando. Parlare con la gente mi aiuta. Serie A? E' un ottimo campionato, ovviamente è diverso da quello inglese ma è un bene conoscerlo. Spero di trovare più spazio in futuro ma so che devo essere paziente perché la squadra sta facendo molto bene. In squadra ci sono tanti giocatori di talento, è bello far parte di questo gruppo".

MERCOLEDI' 14 OTTOBRE