26 novembre 2015 Tutto Napoli live - Hamsik: "Mai visto un Napoli così forte" LO slovacco: "Non vediamo lʼora di affrontare lʼInter". I complimenti di reina. Insigne, polpaccio ko ma ci sarà

Niente tifosi, stasera, per Brugge-Napoli. Ma qualcuno, dentro lo stadio, ci sarà. Ovviamente. Il quotidiano belga Nieuwsblad scrive che ci saranno 200 persone a seguire le due squadre, addetti ai lavori. Poi giornalisti e delegati Uefa, forze di Polizia e tutto il personale che si occupa dell'impianto. Vuoto sì, ma non del tutto.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE

HAMSIK: "MAI VISTO UN NAPOLI COSI'"Marek Hamsik è raggiante: "Non mi aspettavo questi risultati, ma abbiamo preso fiducia e ci stiamo divertendo. In questi ultimi anni non abbiamo mai visto un Napoli così. Stiamo bene. Stiamo dimostrando di essere un gruppo di valore: abbiamo preso fiducia. Giochiamo e, insieme, ci divertiamo. La gara con l'Inter è la prima vera sfida-scudetto? Affronteremo la prima in classifica, non vediamo l'ora di scendere in campo".

REINA SU TWITTER: "GRANDI RAGAZZI" Siete grandi ragazzi!!ancora una bella vittoria europea e porta inviolata!!tantissima roba! adesso tutti a San Paolo lunedì!!Forza Napoli! — Pepe Reina (@PReina25) 26 Novembre 2015

MAGGIO: "GIUSTO CHE I TIFOSI SOGNINO""Scudetto? E' chiaro che la piazza sogni, è giusto che sia così". Parola di Christian Maggio dopo la vittoria di Bruges. "Noi professionisti sappiamo i nostri obiettivi. Il campionato è tanto lungo e tutto può accadere. L'importante è che i tifosi ci siano vicini. Cercheremo di continuare così, sia in Europa League che in campionato. La squadra c'è, la voglia anche e ci saranno tanti tifosi contro l'Inter, un mix perfetto per fare bene".

KOULIBALY: "VITTORIA CHE DA' CARICA PER L'INTER"Koulibaly si gode la quinta vittoria su cinque uscite in Europa League. "Fa molto piacere. Sapevamo fosse una gara difficile, l'abbiamo preparata bene. E' stata una vittoria molto importante, ora possiamo concentrarci sull'Inter. La partita contro i nerazzurri sarà una partita come le altre, dobbiamo vincere. Vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi".

INSIGNE, AFFATICAMENTO AL POLPACCIOLorenzo Insigne è stato costretto a saltare la gara contro il Bruges a causa di un affaticamento al polpaccio. La sua presenza nel big match di lunedì sera contro l'Inter non è comunque a rischio.



I CONVOCATI: ALBIOL, HIGUAIN, JORGINHO E REINA A CASAEcco i convocati di Maurizio Sarri per la trasferta in Belgio di giovedì contro il Bruges, valida per l'Europa League. Non ci sono Albiol, Higuain, Jorginho e Reina. I convocati: Gabriel, Rafael, Gionta, Maggio, Chiriches, Koulibaly, Strinic, Hysaj, Luperto, Ghoulam, David Lopez, Chalobah, Valdifiori, Allan, Hamsik, Callejon, Insigne, El Kaddouri, Negro.