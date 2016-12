27 settembre 2015 Tutto Napoli live - Hamsik: "Felici per la vittoria. Juve? Argomento chiuso" Il capitano: "Sognare è lecito, possiamo far bene"





DOMENICA 27 SETTEMBRE

L'ENTUSIASMO DEI TIFOSI: "DUE BABA' PER LA JUVE"

HAMSIK: "JUVE? VOGLIO DARE IL MASSIMO PER IL NAPOLI"Il capitano azzurro Marek Hamsik ha scritto sul suo sito ufficiale, commentando la gara di ieri sera contro la Juventus: "Siamo felici per questa vittoria, è stato meraviglioso festeggiarla coi nostri tifosi. Possiamo ancora migliorare, la nostra squadra ha grande qualità e possiamo far bene in tutte le competizioni. Scudetto? Sognare non è vietato. La Juve è un argomento chiuso, penso a fare il massimo qui a Napoli. Sarei felice di andare di nuovo in doppia cifra, ma conta la squadra".

SABATO 26 SETTEMBRE

INSIGNE, TRAUMA CONTUSIVO AL GINOCCHIO DESTRO Non preoccupano più di tanto le condizioni fisiche di Lorenzo Insigne. L'attaccante ha riportato un trauma contusivo al ginocchio destro e ha lasciato il San Paolo zoppicando leggermente. Nelle prossime ore gli accertamenti medici.

DE LAURENTIIS SOGNA LO SCUDETTO"Napoli da scudetto? Facciamolo dire agli altri, io da tifoso direi di sì ma da presidente dico giochiamocela partita dopo partita. Certo bisogna sempre sognare". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, alla fine della sfida contro la Juventus. "Sono contento - ha aggiunto - che la squadra abbia regalato questa bella serata ai tifosi, che io rispetto sempre molto e a cui avevo detto, prendetevela con me ma lasciate lavorare l'allenatore".

HIGUAIN: "SPERIAMO SIA LA GARA DELLA SVOLTA"Parole da leader per Gonzalo Higuain nel corso del programma "Serie A Live" in onda su Premium Sport: "Era una partita speciale, sappiamo cosa significa per questa città questa sfida. Abbiamo meritato, possiamo fare di più ma va bene così. Speriamo sia la gara della svolta, speriamo di trovare regolarità adesso e continuare così. Mi sento molto felice adesso e speriamo di continuare su questa strada".

GABRIEL: "QUI PER CRESCERE. MILAN? NON CI PENSO"Il portiere Gabriel, a Goal Italia, ha parlato della propria esperienza a Napoli, sottolineando anche le differenze con quella al Milan: "C'è una differenza abissale, sembra di stare in due Paesi differenti. Qui la gente trasmette in ogni occasione moltissimo calore, si tratta proprio di mentalità e culture differenti. Perché ho deciso di venire a Napoli? La presenza di Giuntoli è stata fondamentale, con lui a Carpi mi ero trovato benissimo. Credo in questo progetto, qui ho la possibilità di crescere come giocatore. La concorrenza? Con Reina è molto stimolante, allenarmi e giocarmi il posto con lui è una grande cosa. Tornare al Milan? Al momento non mi va non di parlare di queste cose, penso solo a fare del mio meglio qui a Napoli. Al termine della stagione i due club decideranno cosa fare, a quel punto si vedrà".