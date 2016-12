24 settembre 2015 Tutto Napoli live - Hamsik: "Abbiamo perso due punti" Lo slovacco dopo il pari col Carpi: "Abbiamo dominato". Lʼagente di Valdifiori critica Sarri





GIOVEDI' 24 SETTEMBRE

VALDIFIORI, L'AGENTE: "SARRI NON GLI MOSTRA FIDUCIA"E' stata una delle prima richieste di Sarri a De Laurentiis, Mirko Valdifiori è un pupillo del tecnico ex Empoli eppure lo si vede sempre meno in campo. L'agente del giocatore, Mario Giuffredi punta il dito proprio contro Sarri: "Dalle parole rilasciate dal mister non mi sembra che gli stia dando grande fiducia - ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli -. Sicuramente le sue prestazioni attuali sono un po' in calo rispetto ad Empoli ma ha bisogno di tempo. Quando dimostrerà il suo valore la città di Napoli lo accoglierà come un giocatore importante e si dimenticherà di qualche prestazione sotto tono".

AG. INSIGNE: "LUI E MERTENS POSSONO COESISTERE"Antonio Ottaiano, procuratore di Lorenzo Insigne, ha commentato a Radio CRC la prestazione dell'attaccante partenopeo contro il Carpi: "Non è vero che fa tutto da solo e non cerca i compagni, i numeri dicono l'opposto. E se ha tentato la soluzione personale era per cercare di rompere il muro avversario con tiri da fuori. Credo che lui e Mertens possano giocare insieme, magari il belga a destra rende meglio di Lorenzo".

HAMSIK: "COL CARPI DUE PUNTI PERSI"C'è molta delusione nelle parole di Hamsik, che il giorno dopo il pareggio col Carpi commenta così, sul proprio sito ufficiale, il match di Modena: "Durante tutta la partita abbiamo dominato, il possesso palla è stato a nostro favore al 70%. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo perso due punti, peccato".

MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE

KOULIBALY: "NON POSSIAMO VINCERE SEMPRE 5-0"Ai microfoni di Premium Sport Kalidou Koulibaly ha analizzato il pari con il Carpi: "E' difficile vincere 5-0 tutte le partite. E' stata una gara molto difficile, abbiamo fatto di tutto per non subire gol e ci siamo riusciti, ma abbiamo affrontato una squadra che giocava tutta dietro. Abbiamo dato il massimo, è un punto da non buttare. Fase difensiva? Stiamo lavorando tanto con Sarri, ci stiamo comportando bene ma c'è ancora tanto da imparare".

UFFICIALE: VIA LIBERA AI BIGLIETTI PER NAPOLI-JUVEIl Napoli, tramite il proprio profilo ufficiale su Twitter, ha fatto sapere pochi minuti fa che è iniziata la vendita dei biglietti per la gara contro la Juventus di sabato sera. Confermata la chiusura del settore ospiti. I prezzi saranno gli stessi applicati per la gara con la Lazio: curve a 25 euro, distinti a 40, 55 euro per la tribuna Nisida, 80 per la Posillipo, 90 euro per la tribuna d'onore.

NAPOLI-JUVE: ALLE 16 RIUNIONE DELL'OSSERVATORIOIn merito alla situazione del San Paolo, ecco quanto riferito dal collega Walter De Maggio di Radio Kiss Kissi Napoli: "La riunione di oggi per la sfida tra Napoli e Juventus è slittata alle ore 16: una gara a fattore di rischio tre. Dalla riunione che avrà inizio tra breve all'osservatorio per le manifestazioni sportive potrebbero uscire decisioni molto importanti: c'è la probabilità che i biglietti per sabato sera saranno acquistabili soltanto dai possessori della tessera del tifoso. Trasferta vietata ai tifosi della Juventus"

EMERGENZA SAN PAOLO: PER LA JUVE PROBLEMI RISOLTI?Secondo il Comune di Napoli le problematiche che affliggono il San Paolo e che minacciano di lasciare a bocca asciutta i non abbonati per il match contro la Juventus, saranno risolti entro sabato. "Otto dei dieci tornelli non funzionanti saranno ripristinati entro sabato. Siamo al lavoro anche sui servizi igienici e sulle telecamera" ha detto l'assessore allo sport Ciro Borriello a Radio Kiss Kiss Napoli. "I tifosi sono chiaramente arrabbiati per questa situazione, devono comprendere che prima la manuntenzione era affidata al Calcio Napoli - ha affermato Borriello -. Nella giornata di oggi sono tutti al lavoro per risolvere questo problema e sarà anche aperta la vendita dei biglietti". Napoli-Juventus di sabato sera, quindi, sarà aperto ad abbonati e tifosi azzurri ma il settore ospiti rimarrà comunque chiuso.



MARTEDI' 22 SETTEMBRE

I CONVOCATI PER IL CARPI: C'E' ANCHE HAMSIKC'è anche Marek Hamsik tra i convocati di Sarri per la trasferta di domani contro il Carpi. Questo l'elenco completo: Reina, Gabriel, Rafael; Hysaj, Henrique, Koulibaly, Chiriches, Albiol, Ghoulam, Strinic; Valdifiori, Jorginho, David Lopez, Allan, Hamsik, Chalobah, El Kaddouri; Mertens, Callejon, Insigne, Gabbiadini, Higuain.

CHIRICHES CONVOCATO IN NAZIONALEIl Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha fatto sapere che il difensore centrale Vlad Chiriches è stato convocato in Nazionale per le gare Romania-Finlandia e Far Oer-Romania in programma l'8 e l'11 ottobre prossimi.