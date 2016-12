22 ottobre 2015 Tutto Napoli live - Gabbiadini: "Non leggo i giornali, penso solo a segnare" Lʼattaccante: "Sempre bello vincere, anche fosse stata unʼamichevole"





GIOVEDI' 22 OTTOBRE

GABBIADINI: "FIDUCIA RITROVATA? IO PENSO SOLO A SEGNARE""E' stata tosta giocare 90 minuti. Il campo era molto pesante, il clima insolito rispetto a Napoli. La vittoria è sempre importante, anche se fosse stata un'amichevole è sempre bello vincere perché porta entusiasmo". Parola di Manolo Gabbiadini, protagonista della vittoria del Napoli in Danimarca. "Se avevo bisogno di ritrovare fiducia? Non leggo i giornali, non sento le dichiarazioni di nessuno, quando vengo chiamato in causa penso solo a far bene e a metterci tutto quello che ho e a segnare".

EL KADDOURI: "QUALIFICAZIONE VICINA""Non volevamo interrompere il buon momento di forma. Sapevamo che vincendo eravamo al primo posto, il mister ci aveva detto che dovevamo qualificarci il prima possibile, ora lo siamo quasi". El Kaddouri commenta così la vittoria del Napoli contro il Midtjylland. "Abbiamo tanti campioni in squadra, io mi adatto a giocare come esterno nel 4-3-3 - ha proseguito - Sto imparando a capire tutti i movimenti ma mi serve un po' di tempo. Fare l'esterno comunque mi piace, sono anche più vicino alla porta".

CAVANI: "NAPOLI NEL CUORE, MA PENSO SOLO AL PSG"Dopo aver aperto alla possibilità di un ritorno a Napoli, Edinson Cavani ha voluto chiarire il significato delle sue parole: "Come non posso seguire una squadra che mi ha dato tutto, tanto? A Napoli ho tanti amici, persone a cui voglio bene. C'è tanto affetto: desidero il meglio per Napoli, per questa città e per il modo che ha di vivere il calcio. Io adoro Napoli, lì ho lasciato tante persone belle. Oggi la realtà è che sono al Psg e darò sempre il massimo per questa squadra. Questa è la realtà: darò il massimo per la mia squadra anche se Napoli sarà sempre nel mio cuore".

I CONVOCATI PER IL MIDTJYLLAND: OUT MERTENSEcco i convocati di Sarri per la gara di Europa League con il Midtjylland in Danimarca: Reina, Gabriel, Rafael, Maggio, Henrique, Hysaj, Ghoulam, Strinic, Valdifiori, Jorginho, Albiol, Koulibaly, Chiriches, Allan, Chalobah, David Lopez, Dezi, El Kaddouri, Hamsik, Callejon, Insigne, Gabbiadini, Higuain. Come prevedibile non c'è Dries Mertens, che ha svolto terapie e non è partito per la Danimarca.

CHANCE PER GABBIADINISquadra che vince non si cambia, a meno che non giochi in Europa League. Sarri infatti rivoluzionerà la formazione contro Midtjylland e lo farà comprendendo Manolo Gabbiadini. L'ex Samp infatti avrà l'importante ruolo di sostituire Gonzalo Higuain come punta centrale. Ai suoi lati agiranno Callejon e molto probabilmente Omar El Kaddouri desideroso anch'egli di una opportunità.

MARTEDI' 20 OTTOBRE

ADL IN PROCURA PER LITE DI LUGLIO A CAPODICHINOIl presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ieri è stato ascoltato per un'ora in Procura. Il numero uno azzurro è indagato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un diverbio con un agente della Polaria, avvenuto all'aeroporto di Capodichino nel mese di luglio. All'epoca, secondo il sindacato di polizia Silp-Cgil, De Laurentiis, dopo aver usufruito insieme al suo staff e ai suoi parenti del gate d'imbarco riservato agli equipaggi aerei, avrebbe preteso prima che la Polizia dello scalo aereo trasportasse i suoi bagagli e, ricevendo risposta negativa, di poter quindi raggiungere l'aereo sulla pista con il proprio bus privato. All'ulteriore diniego ricevuto, De Laurentiis avrebbe quindi aggredito verbalmente e fisicamente alcuni agenti, tra cui uno riportò, stando a un referto medico, lesioni guaribili in cinque giorni.

LUNEDI' 19 OTTOBRE



DOPO IL MIDTJYLLAND SUBITO A VERONANiente ritorno a Napoli per gli azzurri dopo la trasferta di giovedì in Danimarca per la terza gara di Europa League. Dopo il match contro il Midtjylland, la squadra si trasferirà direttamente a Verona dove domenica sera affronterà il Chievo. A riferirlo è Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del Calcio Napoli.

MERTENS, FORTE CONTRATTURA ALLA COSCIA: NIENTE EUROPADries Mertens, uscito per infortunio nel match contro la Fiorentina, si è sottoposto ad esami che hanno confermato la prima diagnosi di una forte contrattura alla coscia sinistra. L'attaccante azzurro nei prossimi giorni resterà a Castelvolturno per svolgere le terapie.