3 dicembre 2015 Tutto Napoli live - El Kaddouri: "Dura a Bologna, ma non molliamo il primo posto" De Laurentiis pensa ai rinnovi di Jorginho, Ghoulam e Koulibaly

EL KADDOURI: "VOGLIAMO RIMANERE IN TESTA"Omar El Kaddouri ha parlato a Kiss Kiss Napoli del momento partenopeo: "La testa della classifica è una sensazione bellissima ma ora sarà difficile rimanerci fino a Natale, passeremmo delle belle vacanze. A Bologna sarà un match particolare, alla 12:30 ma siamo pronti". Sulla sfida con l'Inter: "Forse c'è stato un calo mentale, Sarri ci ha fatto capire che non dobbiamo spegnere la mente ma non ci ha fatto il cazziatone". Poi ha parlato del suo bel periodo: "Sono tornato dal Torino per far vedere quanto sono migliorato. Sarri e Ventura sono due maestri, poi con giocatori come Higuain, Callejon e Albiol abbiamo esempi da seguire".

DE LAURENTIIS PENSA A TRE RINNOVIIn casa Napoli non si vuole arrivare a un altro caso Zuniga, in scadenza senza voglia di rinnovare e la "convivenza forzata". Per questo De Laurentiis sta pensando di prolungare il contratto a tre giocatori: Ghoulam (già avviati i contatti col procuratore), Jorginho e Koulibaly, in modo da evitare possibili sorprese di mercato in futuro.

L'AGENTE DI HIGUAIN A CASTELVOLTURNOCome riportato dal sito gianlucadimarzio.com, il fratello-agente di Gonzalo Higuain ha fatto visita a Castelvolturno. Per il momento nessun incontro per il rinnovo del Pipita, ma la sua presenza è un segnale importante in tal senso.

VENDUTI 30.000 BIGLIETTI PER LA ROMASono oltre 23.000 i biglietti venduti per la sfida tra Napoli e Roma del prossimo 13 dicembre e, comprendendo i 6.500 abbonati, si è già raggiunta quota 30.000. L'attesa per il big match del San Paolo e' destinata a salire: le curve superiori sono già in esaurimento.

RITORNA MERTENS OUT GABBIADINIDries Mertens e' tornato regolarmente ad allenarsi con i compagni e sara' a disposizione per la partita del Napoli a Bologna. L'esterno belga ha superato i problemi muscolari alla coscia e oggi e' sceso in campo a Castel Volturno, per l'intero allenamento. Ancora allenamento differenziato, invece, per Manolo Gabbiadini: l'attaccante della Nazionale ha fatto un po' di corsa, poi ha provato a palleggiare, ma si e' fermato perche' la caviglia gli fa ancora male.

IN 8MILA AL DALL'ARALa vittoria contro l'Inter e il primo posto in campionato hanno fatto scattare la febbre scudetto a Napoli. Lo dice l'entusiasmo della gente e i numeri del botteghino. Per la trasferta di Bolgona, infatti, al Dall'Ara sono attesi ottomila tifosi partenopei. Un'ondata azzurra per la prima sfida gara del Napoli da prima della classe.

L'AGENTE DI SARRI: "RINNOVO? NESSUN PROBLEMA"L'agente di Maurizio Sarri, Alessandro Pellegrini, non mette fretta al Napoli per il rinnovo di contratto dell'allenatore. "Sarri ha un contratto di un anno con il Napoli, con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Per come ragioniamo noi non c'è nessun problema e a tempo debito ne parleremo con il presidente", ha detto a gazzetta.it.

GIUNTOLI: "SCUDETTO? CI CREDIAMO"Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ad un seminario presso l'Università Parthenope e ha parlato del sogno scudetto dei partenopei: "Subiamo pochissimi tiri verso la porta, costruiamo invece tante azioni da gol. Questo vuol dire che è stata trovata sinergia ed alchimia nel gruppo. Crediamo nel primo posto ed ora è giusto sognare".

HIGUAIN: "NOTTE MAGICA, UNITI SIAMO PIU' FORTI" Ieri ho vissuto una notte magica grazie a tutti i tifosi e ai compagni . Tutti uniti siamo più forti. Avanti così. Forza Napoli! — Gonzalo Higuaín (@G_Higuain) 1 Dicembre 2015

MERTENS RECUPERA PER BOLOGNADopo aver saltato anche la partita contro l'Inter, Dries Mertens punta il Bologna. Il centrocampista belga vuole tornare al più presto a disposizione di Maurizio Sarri. Il tecnico avrà così un'arma in più nella sua corsa scudetto. Come Mertens, anche Gabbiadini lavora per esserci nella sfida con gli emiliani.

DE LAURENTIIS: "BRAVI RAGAZZI, BRAVO SARRI"E' arrivato anche il tweet di De Laurentiis a complimentarsi con la squadra: "Bravi ragazzi, bravo Sarri. Una grande vittoria contro un grande avversario". Bravi ragazzi, bravo Sarri. Una grande vittoria contro un grande avversario #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 30 Novembre 2015

SARRI: "SCUDETTO? PENSIAMO A SALVARCI"Maurizio Sarri a Premium Sport continua la linea low profile nonostante il primato: "Higuain dice che si può sognare lo scudetto? Io non faccio di mestiere il sognatore, con 31 punti neanche ti salvi...". Il tecnico del Napoli si è rammaricato del finale di match: "La sensazione di averla già vinta e l'uomo in più ha rischiato di farci pareggiare una partita fin lì dominata". Sul primo giallo a Nagatomo: "Netto"