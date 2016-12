Tutto Napoli live - De Laurentiis prenota Vazquez per l'estate

4 novembre 2015 Tutto Napoli live - De Laurentiis prenota Vazquez per lʼestate Badu e Regini nel mirino, rifiutata unʼofferta dellʼArsenal per Ghoulam





MERCOLEDI' 4 NOVEMBRE

TURNOVER PER LA COPPASarà un Napoli rivoluzionato quello che scenderà in campo domani sera in Europa League contro il Midtjylland, Maurizio Sarri sta optando per un massiccio turnover: così tra i pali potrebbe vedersi Gabriel con El Kaddouri vice Hamsik. In campo altri che hanno giocato meno come Chalobah e Strinic oltre a Chiriches, che prenderà il posto di uno dei due centrali difensivi. Gabbiadini sarà il punto di riferimento offensivo al posto di Higuain, cui sarà concesso un turno di riposo.

ADL PRENOTA VAZQUEZ PER L'ESTATEIn inverno il Napoli non si scatenerà sul mercato in entrata ma, anzi, cercherà di lavorare soprattutto in vista dell'estate. Come riferito dal Mattino, il club di De Laurentiis proverà a bloccare Vazquez, che il Palermo valuta almeno 15 milioni di euro. A centrocampo piace Badu dell'Udinese (in scadenza di contratto), per la difesa interessa Regini, anche lui in scadenza.

GHOULAM, RIFIUTATA UN'OFFERTA DELL'ARSENALDopo un avvio stentato come il resto della squadra, Ghoulam ha ormai convinto Sarri, di cui è diventato un punto fermo. Come riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli in estate ha rifiutato un'importante offerta dell'Arsenal per il terzino algerino, ormai diventato un tassello fondamentale degli azzurri.

MARTEDI' 3 NOVEMBRE

L'AGENTE DI JORGINHO: "PUO' PARTIRE"Il procuratore di Jorginho non esclude un possibile addio già a gennaio. Così ai microfoni di Radio Crc: "Non so se gli osservatori dell'Arsenal presenti a Genova fossero per Jorginho. Noi pensiamo più al Napoli che al calciomercato. Sono in Brasile e al mio rientro si potrà discutere del contratto del mio assistito. La priorità è la convocazione in Nazionale, poi c'è il calciomercato di gennaio. Se il Napoli a gennaio riceverà una offerta irrinunciabile per Jorginho è normale che si faranno delle valutazioni".