Tutto Napoli live - De Laurentiis chiama Sarri: nessuna critica

AGENTE JORGINHO: "NON HA BISOGNO DI RIPOSO""Non credo che Jorginho debba riposare, finché sta bene fisicamente può giocarne due a settimana anche perché solo con la continuità può dare il meglio. Lui funziona quando l'intera squadra gira in un certo modo, da solo non può vincere le partite". Parole del procuratore del centrocampista azzurro a Radio Crc. "Una partita non fa un campionato per cui dimentichiamo in fretta il Bologna perché adesso conta solo vincere contro la Roma", ha aggiunto.