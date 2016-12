30 ottobre 2015 Tutto Napoli live - De Laurentiis: "4-3-3? Ho convinto Sarri. Felice che Mertens e Insigne si arrabbino" Il patron racconta il rapporto col tecnico: "Moriva dalla voglia di venire qui"





VENERDI' 30 OTTOBRE

DE LAURENTIIS: "HO CONVINTO IO SARRI A GIOCARE COL 4-3-3"De Laurentiis a ruota libera. "Sarri mi ha dato un grande dolore con quelle quattro zucchine a Empoli, da lì iniziai a studiarlo - ha detto a Radio24 - Mi ha conquistato la sua semplicità, moriva dalla voglia di venire da noi. Gli ho detto che non potevo prescindere dai matrimoni lunghi". Sulla convivenza con le idee del tecnico: "Rispetto i ruoli e non dico niente. Ma lui mi incitava a prendere Saponara, un trequartista, ero preoccupato che volesse cambiare modulo. Ho chiamato Giuntoli perché lo convincesse, con il 4-3-3 ha iniziato a vincere". Le intemperanze di Mertens e Insigne non preoccupano: "Non li avrei nemmeno puniti ma per regolamento forse gli sarà comminata una multa. Però mi fa piacere che si siano scaldati: dimostra attaccamento alla maglia. Io non pronuncio la "parola magica" (scudetto, ndr) ma i giocatori devono essere carichi a pallettoni". Infine, parole al miele per Higuain: "Una nostra intuizione, non di Benitez. Lui voleva Damiao, io virai su Madrid. Se fosse deluso se ne sarebbe già andato: non mancavano le pretendenti".

INSIGNE: NIENTE MULTA, SOLO SCUSENiente multa in arrivo per Lorenzo Insigne dopo la rabbia espressa in seguito alla sostituzione contro il Palermo. Il club ha deciso, dopo il consulto con Sarri, di non punire l'attaccante napoletano pretendendo le scuse al gruppo. Prontamente arrivate e caso rientrato.

MERTENS E INSIGNE A RAPPORTO DA SARRIGli sfoghi plateali di Insigne e Mertens (dopo il gol) non sono passati inosservati. Nessun processo aperto, casi rientrati, ma da non sottovalutare. Serve un chiarimento nello spogliatoio e dopo il giorno di riposo Sarri ha convocato a rapporto i due giocatori. Si scuseranno nuovamente col resto del gruppo.

GIOVEDI' 29 OTTOBRE

L'AGENTE DI JORGINHO: "ABBIAMO PARLATO DI RINNOVO"Ai microfoni di Radio Crc, Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato del futuro del suo assistito: "Parlo spesso con Giuntoli, stiamo discutendo di alcune cose e devo dire che ogni cosa è positiva. Se continuerà a fare bene, resterà ancora molto tempo a Napoli. Rinnovo? Certo, ne ho parlato con Giuntoli, ma siamo solo in fase embrionale, speriamo che in futuro si concretizzi qualcosa. C'è la volontà da entrambe le parti di continuare il percorso insieme. Jorginho sta giocando in una squadra tra le più importanti d'Italia ed è un titolarissimo per cui è naturale parlare di rinnovo. Speriamo che possa anche andare in Nazionale, se Conte avesse bisogno di un regista, Jorginho ne sarebbe felice. Domani andrò in Brasile, poi dopo la sosta sarò a Napoli".

HAMSIK: "PENSIAMO GARA PER GARA""Se la situazione dovesse essere ancora questa alla trentesima giornata, potremo iniziare a parlare di scudetto. Fino ad allora pensiamo gara per gara, come dice Sarri". Ha le idee chiare il capitano azzurro Marek Hamsik, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Il dettato è: calma e continuare a lavorare. "Giochiamo a memoria e ci stiamo divertendo - ha dichiarato lo slovacco - quella di ieri è stata una vittoria importante ma ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, col Genoa non sarà facile". Sulla sua posizione in campo: "Tocco molti palloni, è quello che mi piace. In Nazionale gioco nello stesso ruolo". Facile individuare i punti di forza di questo Napoli: "Siamo un gruppo unito, dentro e fuori dal campo. Abbiamo trovato equilibrio durante le partite. I tifosi poi ci danno una grande mano e inoltre possiamo contare su Higuain, un vero fuoriclasse". Hamsik infine non si sbilancia sulle concorrenti: "Non penso che la Juve sia fuori dalla corsa scudetto, certo il fatto che sia dietro è un bene per noi. La Roma ha una grande squadra, sta facendo bene da tre anni".