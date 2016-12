Tutto Napoli live - Con l'Inter nuovo record stagionale, San Paolo blindato

29 novembre 2015 Tutto Napoli live - Con lʼInter nuovo record stagionale, San Paolo blindato Sfondato il muro dei 50.000 spettatori. Cancelli aperti dalle 16.30

NAPOLI-INTER: NUOVO RECORD STAGIONALEE' febbre a Napoli per la sfida di domani sera contro l'Inter. Già venduti 45 mila biglietti cui si devono aggiungere i seimila abbonati: sfondato il muro dei 50.000 spettatori. Superato dunque il record stagionale dei 49.000 raggiunto nella gara vinta contro la Fiorentina, con un incasso di un milione e 400 mila euro.

SAN PAOLO BLINDATO PER L'INTERSan Paolo blindato per il big match contro l'Inter. Cancelli aperti dalle 16.30: per questioni di sicurezza i controlli agli ingressi saranno più lunghi del solito. Mille gli agenti impegnati all'esterno dell'impianto, settecento gli steward che vigileranno sul regolare sul regolare afflusso del pubblico sugli spalti. In campo - come riporta 'Il Mattino', anche due cani poliziotto anti-esplosivo e metal-detector 'volanti'.

NAPOLI-INTER, MINUTO DI SILENZIO PER LUCA DE FILIPPOPrima dell'inizio di Napoli-Inter ci sarà un minuto di raccoglimento per omaggiare Luca De Filippo scomparso venerdì a Roma. La squadra di Sarri scenderà in campo con il lutto al braccio.

GHOULAM: "NON È UNA PARTITA SCUDETTO"A due giorni dal match con l'Inter Ghoulam su Radio Kiss Kiss cerca di non mettere troppa pressione: "Non è una sfida scudetto perché mancano troppe partite. Non penso alle altre squadre. Penso solo al Napoli e penso partita dopo partita e non guardo la classifica. Abbiamo tanti campioni che possono fare la differenza ma la partita sarà chiusa e magari sarà più difficile segnare subito, i tifosi dovranno avere pazienza". o più che immaginare"