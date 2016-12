11 dicembre 2015 Tutto Napoli live - Chiriches: "Lotteremo per lo scudetto" Il centrale rumeno: "A Napoli sto bene, ce la giocheremo in 4"

VENERDI' 11 DICEMBRE

CHIRICHES: "IN QUATTRO PER LO SCUDETTO"Vlad Chiriches ci crede. Il capitano della nazionale rumena, nonché uno dei centrali di riferimento di Sarri, è fiducioso per lo scudetto e non ha paura a dirlo. Queste le sue parole a E' azzurro: "Per lo scudetto ci sono quattro squadre sullo stesso piano. A Napoli mi trovo benissimo perché è una città tutta da vivere, siamo una grande famiglia e mi sento come a casa. Sto imparando l'italiano e i miei compagni mi stanno insegnando anche il napoletano. Spero che la Romania superi il primo turno all'Europeo".

C'E' WIDMER NEL MIRINOIl Napoli vuole Widmer dall'Udinese e presto potrebbe intavolare una trattativa con la famiglia Pozzo già per il mercato di gennaio. Non sarà facile perché sul giocatore, classe 1993, ci sono anche Juventus e Fiorentina.

GIOVEDI' 10 DICEMBRE

MERTENS: "LA PANCHINA VALE TANTO, PRONTI PER LA ROMA"Tra i protagonisti della bella vittoria del Napoli sul Legia Varsavia nell'ultima giornata della fase a gironi di Europa League c'è sicuramente Dries Mertens, autore di una doppietta: "E' stata una bella prestazione, abbiamo dimostrato che anche i giocatori che di solito sono in panchina hanno tante qualità - ha detto il belga - Quella di Bologna è stata una brutta gara, volevamo vincere oggi e l'abbiamo fatto. Ora siamo pronti per domenica contro la Roma. Il mio obiettivo era quello di fare una buona partita, domenica dobbiamo essere tutti fortissimi, anche la panchina farà la differenza. I crampi a fine gara? Non ho giocato per 4 settimane, era normale".

PARLA IL VICE SARRI: "ORA EVITEREI IL VALENCIA""Siamo contenti per i record europei, ma siamo soprattutto contenti per la prova dei giocatori che hanno avuto meno spazio in campionato". Nel dopo gara di Napoli-Legia Varsavia, la parola va al vice di Sarri, Francesco Calzona. "Mertens titolare contro la Roma? E' un giocatore importantissimo ed è tenuto in grande considerazione dal mister, ci tornerà sicuramente utile. Lopez per noi è una certezza. Chalobah? E' un ragazzo giovane, inizialmente ha avuto problemi di lingua ed ha avuto bisogno di più tempo per entrare negli schemi di Sarri. Sta crescendo tantissimo". Sul sorteggio: "E' indifferente quale squadra pescheremo, dobbiamo comunque batterle tutte se vogliamo andare avanti. Eviterei il Valencia".