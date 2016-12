17 settembre 2015 Tutto Napoli live - Callejon: "Grande partita, sarà la svolta" Lo spagnolo: "Volevamo la vittoria per noi e i tifosi". Mertens: "Serviva solo tempo"





GIOVEDI' 17 SETTEMBRE

CALLEJON: "SARA' LA GARA DELLA SVOLTA""Abbiamo fatto una grande partita. Può essere la gara della svolta, è importante sbloccarsi". Lo ha detto Callejon, protagonista della larga vittoria del Napoli contro il Bruges nella prima giornata di Europa League. "Volevamo questa vittoria per noi e per i tifosi perché non abbiamo iniziato bene la stagione - ha proseguito lo spagnolo - E' importante vincere la prima partita del girone, c'è fiducia per domenica per fare una grande gara e fare i tre punti. Il modulo, facciamo il 4-3-3 e il 4-3-2-1, proviamo entrambi e lavoriamo per cambiare".

MERTENS: "C'ERA SOLO BISOGNO DI TEMPO""Era importante vincere questa partita, vogliamo dare sempre il 100% come abbiamo fatto oggi". Parola di Dries Mertens nel post Napoli-Bruges. "Il 4-3-3? Bisogna lasciare un segnale tutte volte che si gioca, abbiamo giocatori di grande livello per farlo. Il mio ruolo? Non sono dieci metri a far la differenza, non cambia tanto. E' una questione piuttosto di movimenti. C'è bisogno sempre un po' di tempo quando si cambia allenatore e giocatori, adesso ci capiamo".

GHOULAM: "GRANDE ATTACCO, E' IMPORTANTE NON SUBIRE GOL""E' stata una partita importantissima per tutti, non subire gol è una grande iniezione di fiducia per la difesa e per tutta la squadra anche ovviamente. Vincere ci serviva, speriamo fare altrettanto anche domenica e nelle prossime partite". Parola di Faouzi Ghoulam. "Abbiamo un attacco fortissimo, sappiamo che possiamo fare gol a chiunque. Dobbiamo ancora migliorare la fase difensiva però. Penso che ci vuole tempo per imparare tutti gli schemi e i meccanismi difensivi. Sono qui da quasi 2 anni, capisco la mentalità dei tifosi e comprendo la mentalità dei tifosi che vogliono che vinciamo sempre. E' una cosa difficile ovviamente ma daremo il 100% per vincere tutte le partite che ci saranno da qui a fine stagione. Contro la Lazio sarà una partita difficilissima".

SARRI: "NON E' SOLO MERITO DEL MODULO""Peccato che le curve fossero chiuse, mi avrebbe fatto piacere vincere così con lo stadio pieno". Maurizio Sarri è soddisfatto dopo il successo per 5-0 contro il Bruges. "Siamo stati bravi: non è solo merito del nuovo modulo (il 4-3-3, ndr)". E' questo il vero Napoli? "Dobbiamo migliorare sul palleggio, ma la mia mano si vede sui calci piazzati e sul gioco in profondità". E sulla polemica con Maradona: "E' il mio idolo, non dirò mai niente contro di lui".

MERCOLEDI' 16 SETTEMBRE

DE LAURENTIIS: "DIEGO UN GRANDE MA DA DUBAI NON PUO' GIUDICARE""Maradona è il più grande giocatore di sempre, ma vivendo a Dubai è troppo lontano per giudicare la realtà di Napoli". Così Aurelio De Laurentiis ha replicato all'Ansa alle dichiarazioni del Pibe dell'altra sera. "Non l'ho visto in tv ma so cosa ha detto - ha spiegato il presidente azzurro - Si tratta di frasi sensazionalistiche e basta. Vorrei ricordargli che abbiamo avuto una crescita costante in questi anni, in una città come Napoli che invece è in declino".

MERTENS: "IL NOSTRO OBIETTIVO È LA FINALE"Conferenza della vigilia per Dries Mertens. "Per me Napoli-Brugge è una partita speciale, - ha detto il belga - vogliamo iniziare il girone con una vittoria". Sarri non ha ancora svelato le sue carte, ma Mertens si candida per una maglia da titolare: "Chiaro che spero di giocare. Abbiamo preparato bene il match, siamo un grande gruppo con giocatori di estrema qualità". Mertens passa poi all'analisi dell'avversario: "Il Brugge ha molti giocatori forti, dovremo fare attenzione perché verrà a giocarsi la partita, ma noi giochiamo in casa: dobbiamo vincere". Sugli obiettivi si questa stagione, Mertens ha le idee chiare: "L'anno scorso siamo stati sfortunati, ora puntiamo alla finale: quando si inizia una competizione è sempre questo l'obiettivo, per me e per il gruppo. Rinnovo? Ho ancora tre anni di contratto col Napoli e sto bene. Non c'è fretta".

BRUGES, 22 CONVOCATIL'allenatore del Bruges Michel Preud'homme ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Napoli. Portieri: Bolat, Bruzzese, Teunckens. Difensori: De fauw, Duarte, Meunier, Cools, De Bock, Mechele, Bolingoli Mbombo, De Smu. Centrocampisti: Simons, Claudemir, Vazquez, Vanaken, Vormer. Attaccanti: Vossen, Diaby, Leandro Pereira, Izquierdo, Dierckx, Seys.

IN DIFESA DI GIUNTOLI, DURO ATTACCO ALLA STAMPAAttraverso il proprio profilo Twitter, il Napoli scende in campo a difesa del ds Cristiano Giuntoli, accusato di risse negli spogliatoi e di atteggiamenti irriguardosi nei confronti degli arbitri. "Qualche giornalista scrive che Il nostro Direttore Sportivo Giuntoli deve comportarsi meglio perché non è più al Carpi. Viene accusato di risse negli spogliatoi e di atteggiamenti irriguardosi nei confronti degli arbitri. Due considerazioni: la prima, questi giornalisti erano negli spogliatoi, hanno visto e sentito tutto per poter valutare bene?. Seconda: le innumerevoli volte in cui i loro capi redattori alzano la voce in redazione, sono sintomo di scarsa professionalità? Sono tutti capi redattori che arrivano dalle 'categorie minori'?" i tweet del club partenopeo

MARTEDI' 15 SETTEMBRE

AGENTE DI SARRI: "TROPPE CRITICHE NEGLI ULTIMI GIORNI"L'agente di Maurizio Sarri, Alessandro Pellegrini, ha parlato a Radio Marte della situazione del suo assistito a Napoli, il cui inizio di stagione non è stato dei più esaltanti: "In queste ultime ore ho letto critiche fuori luogo. Maradona? Non mi riferisco a lui, non contesto mai il diritto di cronaca. Lui è il più forte calciatore al mondo. Mi riferisco ad altri, mi dispiace aver letto certe cose. A Maradona si può rispondere solo in un modo: andando in campo, vincendo le partite e dimostrando che il progetto funziona. Nelle sue parole ho sentito tanto amore nei confronti della città e della piazza. Con l'Empoli ho visto una crescita notevole dal punto di vista tattico, la difesa si è comportata bene. Non c'è ancora determinazione e intensità. Il gioco di Sarri, per esprimersi ad altissimi livelli, ha necessità di questi due fattori. Sono convinto di due cose: che la società lo difenderà se necessario, e poi che i ragazzi continuino a lavorare seguendolo".

GIUNTOLI INIBITO FINO AL 30 SETTEMBRERese note poco fa le determinazioni del Giudice Sportivo. Tra i provvedimenti adottati, l'inibizione per il ds azzurro Cristiano Giuntoli "a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire incarichi federali e a rappresentare la società in ambito federale a tutto il 30 settembre". Giuntoli paga "l'atteggiamento intimidatorio nei confronti del direttore di gara" nell'intervallo della gara di Empoli di domenica scorsa.

PRANDELLI: "IL NAPOLI MI VOLEVA"Intervistato da Radio Crc, l'ex ct della Nazionale Cesare Prandelli ha svelato un importante retroscena di mercato sul suo conto: "Devo essere onesto, quest'estate De Laurentiis non mi ha chiamato, quando invece ero in Nazionale qualche telefonata è arrivata. Se mi dovesse richiamare, saprei come rispondere. Adesso auguro al Napoli di disputare un campionato importante perché Napoli è una città che ama il calcio e gli auguro davvero tanti successi. Il Napoli ha bilanci trasparenti, sa valorizzare i propri calciatori e quindi deve continuare a lavorare in tal senso. Siamo alla terza giornata di campionato e non credo ci siano preoccupazioni. Gli errori dei giocatori sono dovuti alla voglia di fare ciò che l'allenatore chiede. Poi, tra qualche mese, state certi, si muoveranno proprio come chiede Sarri".

NAPOLI-BRUGGE, L'ARBITRO E' ISTVAN VADLa gara di Europa League tra Napoli e Brugge, in programma giovedì sera al San Paolo alle ore 19, sarà diretta dall'ungherese István Vad. Lo ha comunicato il club azzurro su Twitter.