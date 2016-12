9 ottobre 2015 Tutto Napoli live - Callejon confessa: "Volevo andare via, convinto da Sarri" Lo spagnolo indica lʼobiettivo: "Vincere lo scudetto"





VENERDì 9 OTTOBRE

CALLEJON: "VOLEVO ANDARMENE, CONVINTO DA SARRI"In estate c'è stato malumore, dopo la partenza di Benitez ha seriamente pensato di lasciare l'Italia, ma ora José Callejon è tornato a essere un punto fermo nel Napoli: "Volevo andarmene, se sono rimasto è perché Sarri è riuscito a convincermi dicendo che credeva in me e che avremmo fatto un'ottima stagione: ho fiducia in lui", ha dichiarato. lo spagnolo non rimpiange la scelta, anzi, rilancia le ambizioni dei partenopei: "Ora mi diverto, abbiamo l'attacco più forte della Serie A e un leader come Higuain. Quest'anno giochiamo per vincere lo scudetto", ha concluso.

GABBIADINI VUOLE GLI EUROPEIManolo Gabbiadini scalpita. L'attaccante azzurro ha giocato poco fin qui in stagione, pur collezionando 6 presenze in campionato e 2 su 2 in Europa League. Quasi tutte, però, da subentrato. Là davanti Sarri ha l'imbarazzo della scelta, dopo un primo periodo di assestamento il tecnico ex Empoli pare essersi assestato sul letale 4-3-3 con Insigne-Higuain-Callejon titolari. Ma Mertens e lo stesso Gabbiadini non possono essere certamente considerati dei rincalzi. La stagione è lunga, Manolo avrà le sue occasioni per potersi imporre e, magari, spodestare uno dei tre intoccabili in prima linea. Con l'obiettivo non troppo celato di conquistare la Nazionale in vista di Euro 2016.

KOULIBALY: "GHOULAM IL TOP, FELICE CHE SIA RIMASTO"Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha rilasciato un'intervista ai microfoni di lebuteur.com: "Sarà un vantaggio giocare contro una squadra forte come l'Algeria, la numero 1 in Africa. Vogliamo vincere, ma in partite come queste i risultati sono irrilevanti. Ho parlato con Ghoulam della sfida, ci siamo presi anche in giro, è un grande amico, anche le nostre famiglie si frequentano. E' un grande giocatore e in estate era nel mirino dei migliori club d'Europa, sono felice che sia rimasto con noi. Un futuro per lui al Real Madrid? Perché no, ma io spero che resti in azzurro".

GIOVEDI' 8 OTTOBRE

HAMSIK: "MI SENTO GIA' MEGLIO"Buone notizie per il Napoli e per i suoi tifosi anche da Marek Hamsik, che sul suo sito ufficiale ha rassicurato tutti sulle sue condizioni dopo il piccolo problema alla caviglia di qualche giorno fa: "Mi sento già meglio, lo staff medico della nazionale sta facendo il massimo e domani giocherò contro la Bielorussia".

INSIGNE, PROF. DE NICOLA "STA BENE, IL GINOCCHIO NON HA PROBLEMI"Lorenzo Insigne è arrivato alle 9.30 a Castelvolturno ed è stato visitato dal professor Alfonso De Nicola, responsabile dello staff medico del Napoli. Il suo ginocchio non desta preoccupazione: cinque giorni di riposo con terapie, palestra e piscina. Da martedì si riaggregherà al gruppo. La speranza è di averlo disponibile per la gara contro la Fiorentina. Lo stesso professor De Nicola smonta il caso: "Insigne l'ho trovato bene, molto bene - ha detto ai microfoni di Premium Sport - Il ginocchio è in ottime condizioni attualmente. Saremo un po' cauti nello stabilire il suo programma di recupero. Si è già allenato, siamo molto ottimisti. In questo momento non è un ginocchio che ha problemi".

ALLAN: "SCUDETTO? ASPETTIAMO FEBBRAIO...""Scudetto? Per adesso la parola è vietata, abbiamo giocato poche partite. Adesso dobbiamo pensare alla Fiorentina. Bisogna aspettare gennaio o febbraio per dire se saremo da scudetto oppure no". Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Allan predica cautela. "Contro il Milan abbiamo fatto una grande partita ma il campionato è lungo - ha proseguito - La squadra sta giocando bene e ad alti livelli ma non deve fermarsi. Dobbiamo continuare così, restare umili e con i piedi per terra". Su Insigne: "E' molto importante per noi, spero che per la partita con la Fiorentina sia al 100%. l gruppo? Avevo quasi vergogna di arrivare qui a Napoli, visti i tanti calciatori forti: mi hanno fatto sentire subito a casa, spero di ripagare la fiducia: possiamo fare grandi cose. La nazionale? E' un sogno che coltivo da bambino".

STADIO SAN PAOLO, CONCESSIONE PONTE TRA SETTE GIORNI?Manca ancora il verdetto definitivo sul rinnovo della concessione dello Stadio San Paolo alla SSC Napoli. Nel pomeriggio di ieri, il Consiglio Comunale di Napoli ha incardinato la discussione con la relazione dell'assessore allo Sport Ciro Borriello, che ha ribadito come la concessione sia un accordo a breve termine tra il Comune e la società ricordando la quantificazione del canone annuo in 651mila euro, votando poi per la sospensione della seduta. La Conferenza dei Capigruppo, in programma per lunedì 12 ottobre, dovrà individuare la seduta nella quale proseguire la discussione, probabilmente quella del 14 ottobre.

MERCOLEDI' 7 OTTOBRE

RUGANI POSSIBILE A GENNAIOGià nel mirino del Napoli nell'ultima sessione di mercato, Rugani potrebbe tornare di moda a gennaio. Il difensore della Juve, che non trova spazio con Allegri, piace molto a Sarri che ha chiesto a De Laurentiis uno sforzo per portarlo in azzurro. Dal canto suo la Juve potrebbe anche decidere di lasciarlo partire in prestito in modo da fargli fare esperienza in una piazza importante.