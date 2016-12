Tutto Napoli live - C'è la Roma: polverizzati 50mila biglietti. Jorginho: "La sconfitta con il Bologna ci aiuterà"

9 dicembre 2015 Tutto Napoli live - Cʼè la Roma: polverizzati 50mila biglietti. Jorginho: "La sconfitta con il Bologna ci aiuterà" Si va verso il tutto esaurito. Mertens titolare contro il Legia Varsavia. Il centrocampista: "Abbiamo capito i nostri errori e lo dimostreremo"

MERCOLEDI' 9 DICEMBRE

CONVOCATI: FUORI REINA, HAMSIK E HIGUAINTurno di riposo in Europa League per Hamsik, Reina, Higuain e Ghoulam. Sarri ha infatti deciso di non convocarli nemmeno per la gara di domani sera contro il Legia Varsavia. Questi i convocati: Gabriel, Rafael, Maggio, Chiriches, Koulibaly, Strinic, Luperto, Hysaj, Albiol, Valdifiori, David Lopez, Chalobah, Allan, Jorginho, Insigne, Callejon, El Kaddouri, Mertens.

JORGINHO: "PRONTI PER IL LEGIA"Alla vigilia della sfida col Legia, Jorginho ha analizzato la sconfitta col Bologna: "Dopo la partita, secondo me, abbiamo capito la lezione, anche perché ci ha fatto male. Abbiamo meritato la sconfitta, ma abbiamo capito i nostri errori e lo dimostreremo già da domani. Non lo so, è stata una gara un po' così, loro sono stati bravi. Ma cercheremo anche soluzioni per prendere altro spazio quando mi presseranno". Poi ha aggiunto: "Rispetto all'anno scorso è cambiato un po' tutto, a partire dal discorso tattico. Poi tutto diventa più semplice se hai fiducia. L'arrivo di Sarri ha davvero cambiato tutto".

PSG: 16 MILIONI PER GHOULAMIl Napoli ha rifiutato 16 milioni dal PSG per Faouzi Ghoulam. L'indiscrezione arriva da Radio Kiss Kiss secondo cui Giuntoli avrebbe respinto l'offerta dei francesi per il forte esterno algerino. Parigini che poi hanno virato su Kurzawa del Monaco.

ARRIVA LA ROMA, POLVERIZZATI 50MILA BIGLIETTISi va verso il tutto esaurito per la gara di domenica pomeriggio contro il Napoli. Come scrive La Gazzetta dello Sport sono 50mila i biglietti già venduti. Ma l'allerta resta: i fatti successi in occasione della finale di coppa Italia di due anni fa, dove ad avere la peggio fu Ciro Esposito, hanno lasciato degli strascichi pericolosi.

CONTRO IL LEGIA VARSAVIA SI RIVEDE MERTENSDomani in Europa League, contro il Legia Varsavia, Maurizio Sarri potrà affidarsi dall'inizio a Mertens. Il talento belga è rientrato in campo contro il Bologna, nel match perso 3-2. Adesso arriva per lui una chance da titolare.

MARTEDÌ 8 DICEMBRE