Tutto Napoli live - Ansia Mertens, attesa per gli esami

MERTENS: ATTESA PER GLI ESAMI Napoli in ansia per le condizioni di Dries Mertens, costretto a uscire dopo una decina di minuti della ripresa della sfida di Marassi contro il Genoa per un dolore al flessore della coscia destra. Potrebbe trattarsi di una distrazione muscolare. Attesi gli esiti degli esami strumentali.

HAMSIK: "PARI STRETTO, TROPPI GOL SBAGLIATI"Un mezzo passo falso che ha amareggiato Marek Hamsik. Per come è maturato, per le occasioni sprecate dagli azzurri. Questo il senso delle dichiarazioni rilasciate da Marek Hamsik dopo lo 0-0 contro il Genoa: "Il pari ci va stretto - ha detto lo slovacco a Premium Sport - abbiamo creato tre palle gol pulite alla fine. E' un peccato, ma non è facile fare bene qui. Abbiamo offerto una buona prestazione. Abbiamo provato a vincere fino alla fine, peccato non aver fatto bene in zona gol. È l'unica cosa che è mancata. Fallito l'aggancio alla vetta? Non significa nulla, siamo sempre lì. Non perdiamo da tredici gare, è sempre positivo. Abbiamo fatto la nostra gara: peccato per il pareggio".