27 ottobre 2015 Tutto Napoli live - Andujar: "Benitez non ha fatto disastri, è stato sfortunato" "Eʼ stata colpa degli episodi. Scudetto? Eʼ ancora presto per dirlo, ma può lottare"





MARTEDI' 27 OTTOBRE

ANDUJAR: "BENITEZ CONDANNATO DA EPISODI. SCUDETTO? E' PRESTO"Mariano Andujar, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Quest'anno c'è un nuovo tecnico e un nuovo allenatore, Marek e Jorginho giocano in un ruolo diverso rispetto a prima e questo fa la differenza. L'anno scorso ci è mancato qualcosa, ma in tutte le gare siamo stati a un passo dalla vittoria e a volte siamo stati condannati dagli episodi, basta guardare alle sfide in semifinale di Europa League o contro la Lazio, che meritavamo di vincere. Cambio modulo? La squadra secondo Benitez l'anno scorso era costruita per giocare come si faceva, quando un allenatore ha un suo modulo è giusto che ci creda. Io credo che il Napoli nel primo anno con lo spagnolo ha fatto cose eccezionali, l'anno scorso si è fatto meno bene ma non credo ci siano stati disastri. Scudetto? Difficile parlare così presto, ma sicuramente dovrà lottare per il titolo, senza dubbio".

LUNEDI' 26 OTTOBRE

HIGUAIN CONVOCATO IN NAZIONALEGonzalo Higuain torna in nazionale. Dopo l'esclusione del mese scorso, il ct dell'Albiceleste Martino ha convocato il Pipita che, con l'ennesima prestazione da applausi contro il Chievo (un gol e due pali) ha confermato di attraversare un grande momento di forma. Gonzalo vestirà quindi nuovamente la maglia della sua Nazionale per le partite delle eliminatorie mondiali a novembre.

HAMSIK: "ORA IL PALERMO, VORREI IL SAN PAOLO PIENO"Marek Hamsik ha commentato sul suo sito ufficiale la vittoria di ieri contro il Chievo: "Siamo felici di questo risultato che allunga la nostra striscia positiva. Tutti sanno cosa fare in campo, cerchiamo di soddisfare le aspettative del mister. Ora testa al Palermo - ha scritto il capitano azzurro - Sarebbe fantastico se lo stadio si riempisse di nuovo, vogliamo i tifosi al nostro fianco per renderli felici".

DOMENICA 25 OTTOBRE

ADL: "VITTORIA DA SQUADRA VERA Una vittoria da squadra vera in un campo molto difficile. Bravi tutti ! #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 25 Ottobre 2015

HIGUAIN: "COSI' GRAZIE A SARRI""Sono contento, perché era una partita difficile: negli anni passati non riuscivamo a fare bene qui. Loro non hanno calciato in porta mai, noi siamo stati grandissimi e abbiamo meritato questa vittoria. Stiamo mandando un messaggio a noi stessi, non al campionato: guardiamo noi, non le altre. Se qualcosa è cambiato quest'anno con Sarri? Sarri ci da molto, ci ha dato serenità: siamo così anche grazie a lui. Il campionato è combattuto, ma manca tantissimo ancora". Così Gonzalo Higuain a "Serie A Live".

SABATO 24 OTTOBRE

COL CHIEVO SFIDA AL TABU' "PICCOLE"La gara di domani sera a Verona contro il Chievo si annuncia doppiamente ostica per il Napoli. Gli azzurri infatti in questo campionato non hanno ancora battuto una "piccola" (e nelle ultime 8 gare tra campionato e coppa l'unico mezzo passo falso è stato lo 0-0 contro il Carpi). Inoltre, quello del Chievo, precedenti alla mano, è un campo storicamente difficile: in sette confronti in serie A, i gialloblu' hanno prevalso quattro volte contro le tre del Napoli (che però ha prevalso nelle ultime due occasioni). Una sorta di prova del fuoco al contrario per la squadra di Sarri, che dopo aver dimostrato il proprio valore contro le pari grado è atteso alla consacrazione con avversari di lignaggio inferiore per poter definitivamente puntare ai massimi livelli.

EL KADDOURI: "QUALIFICAZIONE VICINA""Non volevamo interrompere il buon momento di forma. Sapevamo che vincendo eravamo al primo posto, il mister ci aveva detto che dovevamo qualificarci il prima possibile, ora lo siamo quasi". El Kaddouri commenta così la vittoria del Napoli contro il Midtjylland. "Abbiamo tanti campioni in squadra, io mi adatto a giocare come esterno nel 4-3-3 - ha proseguito - Sto imparando a capire tutti i movimenti ma mi serve un po' di tempo. Fare l'esterno comunque mi piace, sono anche più vicino alla porta".