Tutto Napoli live - Albiol: "Lo scudetto? La strada è lunga"

VERONA-NAPOLI ALLE 12,30La Lega ha cambiato l'orario di inizio di Verona-Napoli, domenica 22 novembre: si parte alle 12,30, e non alle 15, e la decisione è dovuta a motivi di ordine pubblico. Di conseguenza, la gara Udinese-Samp prevista per le 12,30 è spostata alle 15.

ALBIOL: "LO SCUDETTO? LA STRADA E' LUNGA"Albiol analizza l'avvio di stagione del suo NapolI: "Vincere il campionato è difficile, la strada è lunga. Noi dobbiamo continuare così e vincere il più possibile: il mese decisivo sarà marzo e noi dovremo essere a ridosso della vetta", ha spiegato al mensile E' Azzurro in edicola domani. Il difensore spagnolo non nasconde la forza del Napoli. "Sappiamo bene di essere forti e di poter dare fastidio alle nostre rivali se restiamo uniti e siamo sempre concentrati. Sarà pure banale, ma non possiamo mai abbassare la guardia. Quindi abbiamo bisogno di risultati importanti anche dopo la sosta".

AG.KOULIBALY: "NON SI MUOVE DA NAPOLI"L'agente del difensore francese Bruno Santin ha parlato a Radio Crc smentendo ogni possibile addio da parte suo assistito: "Everton? No, Kalidou non si muoverà da Napoli. Il suo contratto e lungo e se non ci saranno offerte clamorose non andrà via. Il club vuole puntare su di lui. In passato parlammo col Barcellona, ma lui non era pronto per quel salto e allora non se ne fece nulla".

MARADONA: "HIGUAIN E' IL MIO EREDE"Maradona ha incoronato il Pipita Higuain: "E' il mio erede, farà la storia in maglia azzurra - riporta il Corriere di Mezzogiorno -. Con lui il Napoli arriverà lontano".

MARADONA HA CHIESTO SCUSA A SARRISempre il Corriere del Mezzogiorno riporta che Maradona attraverso i suoi avvocati ha voluto che arrivassero le sue scuse al tecnico del Napoli, Maurizio Sarri dopo le critiche mossegli a inizio campionato.