17 novembre 2015 Tutto Napoli live - Agente Higuain: "Non progettiamo futuro altrove" De Laurentiis vuole convincere la Juventus a cedere Rugani





MARTEDI' 17 NOVEMBRE

AG. DE GUZMAN: "A GENNAIO VA VIA"Fabio Parisi, intermediario di Jonathan De Guzman, ha chiarito la situazione del suo assistito a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ormai è assodato, Jonathan lascerà il Napoli a gennaio, stiamo trovando una soluzione che possa soddisfare tutti. Il ragazzo si sta allenando, è tranquillo e si è comportato da grande professionista senza mai fare polemica".

IL BARCELLONA SU ALLANA rivelarlo è As.com: Allan è un obiettivo del Barcellona. Il centrocampista brasiliano ha impressionato tutti in questo inizio di stagione compresi i blaugrana che vorrebbero il giocatore già a gennaio. Difficile che Sarri lo lasci partire vista la posizione in classifica ricoperta dai partenopei, certo è che se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile (e ai catalani i soldi non mancano) il giocatore partirà.

AGENTE HIGUAIN: "NON PROGETTIAMO FUTURO ALTROVE"Nicolas Higuain, fratello e agente del Pipita, ha parlato del futuro dell'attaccante ai microfoni di Tuttonapoli.net. ""A Napoli stiamo benissimo. Sono in Argentina da cinque mesi, non viaggio in giro per il mondo cercando di vendere mio fratello. Le voci sull'articolo 17 non hanno senso, un giocatore del suo livello non si è mai trasferito in questo modo e mai lo farà - ha spiegato -. Se domani arrivasse un club e trovasse un accordo con De Laurentiis sarebbe un altro discorso e ne parleremmo con lui, ma da parte nostra non c'è quest'intenzione. Non stiamo progettando un futuro altrove".

ASSALTO A RUGANIAssalto a Rugani. Aurelio De Laurentiis vuole investire una cifra importante per convincere la Juventus a cedere il difensore, l'anno scorso allenato a Empoli da Maurizio Sarri. Rugani con Allegri sta trovando poco spazio.

LUNEDI' 16 NOVEMBRE

L'AGENTE DI INSIGNE: "CONFIDIAMO IN CONTE"Fabio Andreotti, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ritornando sul discorso Nazionale: "Lorenzo sta passando un gran periodo di forma ed anche questo riposo è stato importante. Io confido nella professionalità e nella saggezza di Conte. Io sono stato felice delle sue parole e di quando ha parlato di attaccamento alla maglia. Su questo argomento non ci sentiamo chiamati in causa".

PAPA' REINA: "AL BAYERN PENSAVA AL NAPOLI"Interessante retroscena quello svelato dal padre del portiere spagnolo a Radio Crc che racconta le sensazioni di suo figlio in Germania: "Il Bayern Monaco è un grande club ma Pepe Reina non ha trovato molto spazio e sentiva la mancanza di Napoli. Quando arrivò l'opportunità di tornare nella città e nel club che ama io gli ho consigliato di fare quello che lo rendeva felice. Ringrazio tutti i sostenitori di Pepe e spero di riuscire a venire a Napoli prima della fine del campionato".

MERTENS NON TROVA L'ACCORDO PER IL RINNOVODries Mertens sta attraversando un buon momento col Napoli ma il rinnovo tarda ad arrivare. A rivelarlo è il Corriere della Sera che parla di un contatto tra le parti senza però l'accordo. Il belga col contratto in scadenza il 30 giugno 2018 vuole trovare al più presto una soluzione e qualora non arrivasse in tempi utili occhio all'Inter interessatissima al giocatore.

GIUNTOLI: "LAVORIAMO INSIEME PER IL RINNOVO DI MERTENS"Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato del club durante il Premio Viareggio Sport: "Per me è un momento di grande soddisfazione. Sarri è stato bravo a farsi accettare, si vede dai risultati e dal lavoro svolto in gruppo. Per quanto riguarda il rinnovo di Mertens nessun problema, c'è la volontà da parte nostra di tenerlo e anche la sua è quella di restare. Stiamo lavorando, siamo fiduciosi. Non c'è bisogno di nuovi incontri, la volontà è quella di continuare assieme".