14 settembre 2015 Tutto Napoli live - Ag. Zuniga: "Lui sta bene, Sarri dice il falso" Secondo il procuratore del colombiano, il tecnico non lo schiera per sua scelta





LUNEDI' 14 SETTEMBRE

MARADONA CONTRO SARRIDiego Armando Maradona boccia in maniera decisa Maurizio Sarri e attacca il presidente Aurelio De Laurentiis per avergli affidato il Napoli. "Non so cosa sia successo in estate ma Benitez costituiva una garanzia per la squadra. Io rispetto Sarri ma non è il tecnico giusto per un Napoli vincente. A Sarri gli hanno fatto un regalo di compleanno grandissimo. Io avrei tenuto Benitez", ha detto a Piuenne. Il Pibe, in collegamento da Dubai, ha sottolineato: "Questo Napoli mi ha fatto ricordare il mio primo Napoli, quando lottavamo per evitare la retrocessione e questa è la mia grande paura. I due punti in tre partite mi sembrano meritati, perchè il Napoli ha giocato delle partite che mi hanno spaventato: non ha gioco, non ha una difesa che dia tranquillità per poter sognare in grande. Così non arriva neanche a metà classifica".

AG. ZUNIGA: "SARRI DICE CHE NON STA BENE MA NON E' VERO"Riccardo Calleri, agente di Camilo Zuniga, attacca l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri in un'intervista all'edizione colombiana di 'As': "Sarri dice il falso quando afferma che il giocatore non è in condizione per giocare. Zuniga sta bene ed è a disposizione". Sull'eventualità di una cessione, il procuratore del colombiano non si sbottona: "Vedremo..."

NAPOLI-LAZIO, NO AI TIFOSI OSPITIIn occasione della gara Napoli-Lazio, in programma domenica sera e valida per la terza giornata di campionato, i tifosi ospiti non potranno recarsi al San Paolo. Lo ha ufficializzato poco fa il Comitato di Analisi Strategica per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

DE LAURENTIIS TORNA IN TRENO CON LA SQUADRASubito al fianco della squadra il presidente del Napoli De Laurentiis. Di ritorno da Los Angeles, il presidente azzurro si è diretto in Toscana per assistere alla gara di campionato contro l'Empoli. La vittoria non è arrivata ma - come riferisce 'Il Mattino' - AdL è rimasto ben impressionato dalla reazione dei ragazzi di Sarri nella ripresa. Poi ha deciso di fare ritorno a Napoli in treno con tutti, dispensando buone parole per tutti, Sarri compreso.

DOMENICA 13 SETTEMBRE

REINA: "BUON SECONDO TEMPO, CONTINUIAMO A LAVORARE"Il portiere azzurro Pepe Reina ha commentato così la prestazione azzurra ad Empoli su Twitter: "Prendiamo il secondo tempo come idea di squadra, così ci siamo...da migliorare il primo tempo però...si continua a lavorare, non si molla mai!"

ALLAN: "CE L'ABBIAMO MESSA TUTTA"Anche Allan, ai microfoni di Premium Sport, non ha nascosto il suo rammarico per il pari di Empoli: "Abbiamo provato a vincere in tutti i modi ma non ci siamo riusciti, ora guardiamo alla prossima gara, giovedì debuttiamo in Europa e non sarà facile. Il mister ci ha detto di stare più stretti e di muovere di più la palla e nella ripresa è andata meglio, ma alcuni movimenti sono ancora da affinare. Napoli è una piazza meravigliosa e ogni calciatore sogna di giocarci, scendo in campo per dare sempre il massimo per questa squadra".

HAMSIK: "NON SIAMO SODDISFATTI MA RIPARTIAMO DALLA RIPRESA"Il capitano azzurro Marek Hamsik ha commentato a Premium Sport il 2-2 di Empoli: "Nella ripresa abbiamo avuto un atteggiamento positivo e dobbiamo ripartire da qui, ma non siamo soddisfatti, si può fare di meglio. Peccato aver segnato solo un gol nel secondo tempo".

GIUNTOLI: "MERTENS FELICE QUI. DE GUZMAN? TUTTO RISOLTO"A pochi minuti dalla gara contro il Sassuolo il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Gabbiadini titolare? Adesso sta bene e il mister ha deciso di proporlo dal primo minuto. Mertens? È contento di essere rimasto qua, stiamo progettando un futuro insieme. Saponara? Il nostro reparto offensivo è all'altezza della situazione, ci siamo concentrati sul centrocampo e sulla difesa. De Guzman? La situazione è già risolta, sono discussioni normali in un ambiente di lavoro. Il ragazzo ora lamenta un fastidio, ora stiamo facendo gli accertamenti di rito: è un giocatore del Napoli".

HYSAJ: "EMPOLI GRUPPO TEMIBILE"Elseid Hysaj è intervenuto ai microfoni di Premium Sport nel prepartita di Empoli-Napoli che lo vede tornare da ex al "Castellani": "E' la prima volta che cambio squadra, sarà una bella partita contro i miei vecchi compagni di squadra. Mi sento abbastanza bene fisicamente. L'Empoli è un gruppo fantastico e temibile".

LITIGIO DE GUZMAN-GIUNTOLIAria tesa in casa Napoli. Jonathan De Guzman, che ha rifiutato tante destinazioni fino all'ultimo giorno di mercato, ha presentato un certificato medico sul quale spiega che sarebbe afflitto da un problema inguinale. A causa dei suoi no alle varie proposte, il Napoli ha visto sfumare oltre 5 milioni di euro. Il ds Giuntoli, qualche giorno fa, ha apostrofato l'olandese in malo modo nello spogliatoio. C'è stata anche una reazione di Zuniga, che doveva partire nell'affare Soriano. L'Intervento di Reina ha riportato la calma.

SABATO 12 SETTEMBRE

L'AGENTE DI SARRI: "NESSUN ACQUISTO SU SUA INDICAZIONE"Alessandro Pellegrini, agente del tecnico del Napoli Maurizio Sarri, ha parlato a Tv Luna del suo assistito in relazione al mercato azzurro: "Maurizio è uomo di campo, si mette a disposizione della società, non fa del mercato un senso di vita. Nessun acquisto del Napoli è stato fatto su sua diretta indicazione. Naturalmente se viene fatto il nome di un terzino e questo gli piace, Sarri dà il suo benestare all'operazione; se al posto di Hysaj fosse stato proposto Vrsaljko lo avrebbe accolto comunque in azzurro. Saponara? A precisa domanda ha sempre ribadito di volerlo. In questi giorni non ha fatto una cernita di giocatori in giro per il mondo, ma ha studiato le prossime avversarie del Napoli. Sarri esce pochissimo, è uomo di campo"

JORGINHO: "PUO' ESSERE IL MIO ANNO"Il centrocampista azzurro ha rilasciato un'intervista alla testata E' Azzurro, parlando delle prospettive sue e della squadra: "Siamo un gruppo unito, possiamo fare una bella stagione. Giocando davanti alla difesa ho sempre fatto bene, questo può essere il mio anno".

SI ATTENDE IL RINNOVO DI MERTENSQuesta estate Mertens sembrava vicino all'Inter, ma alla fine è rimasto al Napoli. Adesso il belga potrebbe addirittura firmare il contratto fino al 2020. Un primo incontro c'è già stato e adesso si attendono soltanto fumata bianca e ufficialità.

CONTRO IL BRUGES SPAZIO ALLA BENEFICENZAAnche il Napoli aderirà all'iniziativa dell'Eca per fronteggiare l'emergenza rifugiati. I partenopei doneranno 1 euro per ogni tagliando che sarà venduto in occasione della gara di Europa League contro il Bruges, in programma al San Paolo il prossimo 17 settembre. Questo il comunicato ufficiale degli azzurri: "Il Calcio Napoli aderisce all'iniziativa promossa dalla European Club Association (ECA) per fronteggiare – attraverso azioni concrete di sostegno alle migliaia di persone colpite – la drammatica emergenza internazionale dei rifugiati. La società partenopea, pertanto, donerà 1 euro per ogni biglietto venduto di Napoli-Bruges, match di esordio della fase a gironi dell'UEFA Europa League 2016 che si svolgerà giovedì 17 settembre allo Stadio San Paolo alle ore 19.00. L'appello dell'European Club Association si rivolge a tutte le società calcistiche che, in questa stagione, parteciperanno alla UEFA Champions League e alla UEFA Europa League: il Napoli, membro effettivo ECA, aderisce con entusiasmo a un'iniziativa importante che prevede il coinvolgimento di alcuni de più prestigiosi club europei. L'ECA rappresenta 220 club di 53 federazioni calcistiche europee: lo scorso martedì 8 ottobre, nel corso dell'assemblea generale – a cui, per il Calcio Napoli, ha partecipato l'amministratore delegato Andrea Chiavelli – alla sua presidenza è stato rieletto Karl-Heinz Rummenigge".

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE

NAPOLI-MERTENS VERSO LA FUMATA BIANCASi sarebbe svolto a pranzo l'incontro tra il ds Giuntoli e l'entourage di Dries Mertens. Le parti avrebbero discusso il prolungamento del contratto: vicina una fumata bianca.