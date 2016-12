Tutto Napoli live - Ag.Jorginho: "Con l'offerta giusta, può partire"

3 novembre 2015 Tutto Napoli live - Ag.Jorginho: "Con lʼofferta giusta, può partire" Joao Santos tiene sulle spine i partenopei





MARTEDI' 3 NOVEMBRE

L'AGENTE DI JORGINHO: "PUO' PARTIRE"Il procuratore di Jorginho non esclude un possibile addio già a gennaio. Così ai microfoni di Radio Crc: "Non so se gli osservatori dell'Arsenal presenti a Genova fossero per Jorginho. Noi pensiamo più al Napoli che al calciomercato. Sono in Brasile e al mio rientro si potrà discutere del contratto del mio assistito. La priorità è la convocazione in Nazionale, poi c'è il calciomercato di gennaio. Se il Napoli a gennaio riceverà una offerta irrinunciabile per Jorginho è normale che si faranno delle valutazioni".

MERTENS E' IN DUBBIOPer la gara di Europa League il dubbio più importante di Maurizio Sarri è legato a Dries Mertens, costretto a uscire dopo una decina di minuti della ripresa della sfida di Marassi contro il Genoa per un dolore al flessore della coscia destra. Si attendono gli esiti degli esami strumentali.

SARRI OPTA PER IL TURNOVERPer la gara di giovedì in Europa League, contro il Midtjylland, Maurizio Sarri sta optando per un massiccio turnover: così tra i pali potrebbe vedersi Gabriel con El Kaddouri vice Hamsik. In campo altri che hanno giocato meno come Chalobah e Strinic.

LUNEDI' 2 NOVEMBRE

L'ARSENAL VUOLE JORGINHOJorginho finisce nel mirino dell'Arsenal per il mercato di gennaio. Lo scrive oggi il britannico 'Sun', aggiungendo che osservatori di Arsene Wenger erano ieri a Marassi per il 23enne centrocampista di origini brasiliane nel match tra Genoa e Napoli.