7 ottobre 2015 Tutto Napoli live - A gennaio nuovo assalto a Rugani Sarri lo ha chiesto a De Laurentiis e la Juve questa volta potrebbe lasciarlo partire





INSIGNE, DOMANI LE VISITE MEDICHELorenzo Insigne tornerà oggi a Napoli dopo aver lasciato il ritiro della nazionale azzurra e domani si sottoporrà a delle visite mediche da parte dello staff azzurro. Sulle condizioni del giocatore filtra comunque ottimismo dallo staff del Napoli: il suo stop sarebbe a scopo precauzionale anche perché si tratta dello stesso ginocchio che lo scorso anno subì la rottura del crociato che lo costrinse all'operazione e a quattro mesi di stop.

RUGANI POSSIBILE A GENNAIOGià nel mirino del Napoli nell'ultima sessione di mercato, Rugani potrebbe tornare di moda a gennaio. Il difensore della Juve, che non trova spazio con Allegri, piace molto a Sarri che ha chiesto a De Laurentiis uno sforzo per portarlo in azzurro. Dal canto suo la Juve potrebbe anche decidere di lasciarlo partire in prestito in modo da fargli fare esperienza in una piazza importante.

STADIO, SLITTA ANCORA LA DECISIONE SULLA CONCESSIONE PONTEAncora niente di fatto sulla "concessione ponte" tra Comune e Napoli. Come previsto, in Cosiglio comunale si è deciso di discutere sul tema della sicurezza e solo al termine del dibattito si verificherà l'opportunità o meno di procedere alla trattazione della concessione per consentire al club partenopeo di giocare fino al termine della stagione al San Paolo. De Laurentiis attende.

SARRI, IL RINNOVO QUESTIONE DI ONORECome confermato dall'agente, è presto per parlare di rinnovo per Maurizio Sarri (ingaggiato dal Napoli con contratto annuale). Il presidente De Laurentiis ha rivelato di poter esercitare cinque opzioni nei prossimi cinque anni per rinnovargli la fiducia, ma sarà lo stesso Sarri a decidere prima di tutti se la merita. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, infatti, l'allenatore a ogni fine anno farà un bilancio del suo lavoro e, se giudicherà di aver tradito le aspettative della piazza, dirà no a ogni proposta del presidente, anche al doppio o triplo dello stipendio.

AGENTE SARRI: "RINNOVO? E' PRESTO"Alessandro Pellegrini, agente del tecnico del Napoli Maurizio Sarri, ha così parlato a Radio Marte della stagione dei partenopei e del futuro del suo assistito: "Il Napoli sta giocando bene, ma è ancora al 70%. C'è ancora tanto tempo per migliorarsi ma la squadra sta crescendo prima del tempo previsto, anche grazie all'aiuto dei campioni presenti in rosa. E' stato bello uscire dallo stadio con i tifosi azzurri che cantavano a squarciagola. Rinnovo di Sarri? E' ancora presto per parlarne. Sono uscite delle illazioni sulla situazione contrattuale e il presidente De Laurentiis ha fatto bene a precisare la tipologia del contratto che ha sottoscritto col mister".

FASTIDIO ALLA CAVIGLIA PER HAMSIKCondizioni fisiche da monitorare per Marek Hamsik. Il capitano del Napoli è uscito anzitempo nel match contro il Milan per un fastidio alla caviglia. Atteso a breve un controllo con lo staff medico della sua Nazionale, ma già in una conversazione telefonica avuta con il ct Kozak lo stesso Hamsik, così come riportato da Cronache di Napoli, avrebbe confidato che non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. A seguito degli accertamenti, il Napoli e la Slovacchia prenderanno una decisione concordata sull'impiego del giocatore nel match contro la Bielorussia.

BENITEZ: "HIGUAIN? UN FENOMENO"Intervistato dalle radio Cadena Ser e Cope, Rafa Benitez ha parlato della sua esperienza al Napoli: "Higuain è un fenomeno, gli augurerò sempre il meglio. Hamsik? Sì, dissi che era meglio di Bale perché era un mio giocatore in quel momento e per me questo ha un grande valore. Ora vale lo stesso per Gareth. Kovacic lo conoscevo abbastanza e già lo avrei voluto al Napoli, è un centrocampista che può avere grandissimo futuro".

ADL E LO STADIO-CESSOI successi lo esaltano. Sarri lo entusiasma, la squadra pure. Ma sul San Paolo, il presidente De Laurentiis tiene ben ferma la sua rabbia. E a Valerio Staffelli inviato di Striscia la Notizia domenica sera a San Siro a proposito dello scandalo-San Paolo e del Tapiro consegnatogli, AdL ha detto: "Questo Tapiro lo diamo al sindaco di Napoli. Glielo consegno io".

CONTE: "SEGUIAMO JORGINHO"Da Coverciano, Antonio Conte ha ammesso si stare seguendo per Jorginho in chiave Nazionale. "Mi auguro che non si crei un nuovo scandalo se dovessi convocarlo. Sulla mancata convocazione di Gabbiadini: "Gabbiadini è un ottimo calciatore, ho fatto delle scelte tecniche in base a condizioni psico fisiche dei calciatori"

INSIGNE NEL PRESEPE CON 4 BABA'Il giorno dopo il poker rifilato al Milan, il risveglio è dolce per gli uomini di Sarri e per l'intera città. "Buongiorno con Insigne e i 4 babà!!!!" scrive sui social network il maestro d'arte presepiale Genny Di Virgilio mostrando la statuina raffigurante il fuoriclasse azzurro che regge sorridendo un vassoio con 4 babà.

JORGINHO: "CI ABBIAMO CREDUTO"Rigenerato dalla cura Sarri, Jorginho è ormai un punto fermo di questo Napoli che sogna lo scudetto: "Ci abbiamo creduto, abbiamo fatto un gran lavoro per preparare questa sfida e siamo contenti. Dobbiamo continuare a pedalare con umiltà perchè non abbiamo fatto ancora nulla. Vogliamo essere protagonisti certamente ma dobbiamo pensare gara dopo gara".

INSIGNE: "SCUDETTO? CE LA GIOCHIAMO"Lorenzo Insigne, protagonista assoluto del successo del Napoli a San Siro con la doppietta al Milan, si gode la sua grande serata e pensa in grande: "Lo scudetto? Ce la giochiamo con tutti - ha detto ai microfoni di Premium Sport -. Sono molto felice per i miei due gol in questo grandissimo stadio. Higuain? Ha dimostrato attaccamento alla squadra e adesso ce lo godiamo"

REINA, PROVINO SUPERATO: TRA I PALI CI SARA' LUIPepe Reina sarà regolarmente tra i pali nell'importante sfida di stasera a San Siro contro il Milan. Il portiere del Napoli, che sabato ha svolto lavoro differenziato per un leggero risentimento muscolare, ha superato il provino decisivo effettuato in mattinata e dunque giocherà titolare.