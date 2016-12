11 novembre 2015 Tutto Milan Live - Zamparini a Galliani: "Vuoi Vazquez? Dammi 30 milioni più Iva" Intanto lʼagente di Boateng precisa: "Il futuro lo decideremo a gennaio"





MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE

AGENTE LINETTY: "PIACE AL MILAN"Ai microfoni di Radio CRC, l'agente di Karol Linetty, giovane talento del Lech Poznan, ha fatto il punto sul futuro del calciatore. "Non posso dire nulla riguardo all'interesse del Napoli per il giocatore, viceversa sono al corrente dell'interesse di altre squadre come Manchester City, Fiorentina e Milan. Non posso sbilanciarmi oltre fino alla chiusura dell'affare per una questione di professionalità".

ZAMPARINI: "VAZQUEZ? VOGLIO 30 MLN PIU' IVA"Ai microfoni di Radio Due, il presidente del Palermo Maurizio Zamparini apre ufficialmente alla cessione di Franco Vazquez: "Il Milan me l'ha chiesto ma i 25 milioni che mi hanno offerto non bastano, se mi dicono 30 va bene, ma a giugno. Certo, potrei anche venderlo a gennaio. A quali condizioni? Se mi offrono 30 milioni più l'iva, che è il 22%".

AG. BOATENG: "A GENNAIO DECIDEREMO IL FUTURO"Edoardo Crnjar, agente di Boateng, ha parlato del futuro del suo assistito a Calciomercato.it: "Ad oggi di un suo possibile tesseramento al Milan non abbiamo parlato - ha detto -. Galliani e Mihajlovic ci hanno dato questa possibilità e ne siamo grati. L'accordo è trovarci a gennaio per decidere cosa fare, per ora non ci sono novità. Se vorrebbe tornare a giocare per il Milan? Sì, senza dubbio Boateng ha questo desiderio, ma è veramente molto presto per fare qualsiasi tipo di ragionamento. Vedremo a gennaio cosa succederà".

DONNARUMMA: "L'UMILTA' E' LA MIA FORZA"Intervista a La Stampa per Gianluigi Donnarumma: "Io sono sempre me stesso - ha raccontato -. Un ragazzo semplice, umile, cui scivola tutto addosso: in questo caso, le pressioni per un debutto alla mia età... Quando sbuco dagli spogliatoi non penso a dove devo giocare. Il calcio è la mia passione, la mia vita: vado in campo per questo e, così, mi tengo lontano dai pensieri. A me piace dialogare con i compagni che mi stanno davanti, avvertirli dei pericoli, indicargli i movimenti degli avversari. È normale farlo per un portiere e, credetemi, avere sedici anni o qualcuno di più non cambia niente. E, poi, riesco a trasmettere tranquillità. Cosa mi spaventa? Non lo so e non ci penso. Il mio segreto è pensare a un ostacolo alla volta e ascoltare i consigli di chi mi vuole bene: come detto, l'umiltà è uno dei miei punti di forza".

BALOTELLI VERSO L'OPERAZIONELa pubalgia non passa e Balotelli sembra essersi deciso ad andare sotto i ferri per risolvere il problema. Dopo la visita di lunedì a Copenaghen, l'attaccante del Milan si sottoporrerà nei prossimi giorni a nuovi esami prima di decidere insieme alla squadra rossonera e al Liverpool. L'intervento chirurgico potrebbe svolgersi già la prossima settimana. Tempi di recupero non lunghissimi: Supermario potrebbe tornare in campo dopo la sosta natalizia.

MARTEDI' 10 NOVEMBRE

AG. NIANG: "VUOLE ESSERE DECISIVO PER IL MILAN"In un intervista a MilanNews.it l'agente di Niang torna a parlare del suo assistito e lo fa apprezzando Mihajlovic e la fiducia che ha nei confronti del francese: "E' molto felice di essere ritornato al Milan. Attualmente lo sappiamo non è in piena forma, ma recupererà, è stato a lungo fermo. Per lui ci sono state tante richieste, ma le abbiamo rifiutate. Vuole dimostrare di essere all'altezza del Milan. Penso proprio che sia l'attaccante del futuro. Gioca ogni gara per segnare e vuole essere decisivo".

MIHA VUOLE RECUPERARE BERTOLACCI PER LA JUVELa missione di Mihajlovic è quella di recuperare Andrea Bertolacci e averlo a disposizione dopo la sosta. Il 21 novembre si va a Torino in casa della Juventus e il tecnico serbo vorrebbe in campo il suo centrocampista, che contro la Lazio all'Olimpico si era fermato per un problema muscolare.