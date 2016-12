5 settembre 2015 Tutto Milan live - Verso il derby con Bonaventura e Kucka Miha a cena con Berlusconi, ieri sera. Contro lʼInter Balo in panchina

MR BEE A MILANO, MA NO AL DERBYNon dovrebbe assistere al match Bee Taechaubol, arriva la sera del 10 o l'11 mattina a Milano. Poi si trasferirà in una località segreta per festeggiare il compleanno il 12 e rimarrà poi a Milano fino al 14.

PELLEGATTI E LA CENA DI ARCORECarlo Pellegatti scrive: "Incontro non rilevante calcisticamente. Queste le parole dall' ambiente Milan dopo l'incontro di ieri sera ad Arcore tra il presidente Berlusconi, Adriano Galliani e Sinisa Miaijlovic che non si vedevano dal 17 agosto dopo l'incontro di Coppa Italia contro il Perugia. La cena è durata un'ora, una cena tra amici già stabilita in precedenza, altro virgolettato dal Milan, ma certamente Silvio Berlusconi ha chiesto spiegazioni al suo allenatore circa un inizio di campionato con soli 4 tiri in porta in due partite seguito dalla deludente prestazione di Mantova, un allenatore certo non soddisfatto delle risposte dei giocatori meno impiegati come sottolineato a fine partita e probabilmente confermato anche al suo presidente. Resta attuale la domanda come prendano i giocatori queste accuse pubbliche di scarso impegno o scarsa condizione fisica ma Mihajlovic ha il pieno appoggio della società, che comunque si aspetta una reazione soprattutto sul piano del gioco già a partite dal derby dove non sembra difficile ipotizzare la formazione. Stessa difesa vista contro l'Empoli, solo Abate al posto di Antonelli, a centrocampo il tanto discusso De Jong sempre centrale con Kucka e Poli o Bertolacci se recupera. In avanti -conclude Pellegatti- Bonaventura dietro Bacca e Luiz Adriano".

KUCKA, SE BERTOLACCI NON CE LA FAVerso il derby, un posto da titolare potrebbe esserci per l'ultimo arrivato, Kucka. Con il ko di Bertolacci, il posto accanto a De Jong potrebbe essere suo, non di Montolivo. La terza maglia per Poli o Nocerino.

DERBY: BALO NO, BONAVENTURA SI' Manca una settimana, ma l'aria da derby fatalmente coinvolge. E a Milanello le prove rossonere lasciano spazio alle ipotesi del fronte d'attacco che al momento è il reparto meglio assortito del Milan. Così oltre a Bacca e Luiz Adriano, inamovibili nello schema di Mihajlovic, la caccia al trequartista diventa il (relativo) tormentone. Honda o Bonaventura? Più Bonaventura che il giapponese, stando alle ultime dal ritiro. Mentre l'ipotesi di medio termine Balotelli sulla trequarti resta, appunto, un'ipotesi. Mario partirà dalla panchina, poi dipende dagli nesiti della partita.

BERTOLACCI STRINGE I DENTIAndrea Bertolacci ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema all'adduttore. Il centrocampista nelle prossime ore capirà se potrà o meno recuperare in vista del derby: "Verso la fine del primo tempo contro Malta ho sentito questo fastidio, che nel secondo tempo ha iniziato a farsi sentire sempre più e quindi anche per questo ho optato per la sostituzione. Ora vediamo: speriamo bene. Voglia di derby? Anche io ne ho tanta, vediamo qual è l'esito, stringerò i denti e farò il possibile".

CENA AD ARCORE: SUMMIT SULLA SQUADRASinisa Mihajlovic ieri ha cenato con Adriano Galliani ad Arcore, ospite di Silvio Berlusconi. È stata l'occasione per fare un punto sullo stato di salute della squadra. Le sensazioni di Miha post amichevole col Mantova non sono state positive e il tecnico non ha nascosto la propria irritazione verso parte della squadra. La cena di ieri è stata l'occasione per confrontarsi, con il presidente sempre molto vicino all'allenatore, che gode di stima e fiducia.

BERTOLACCI KO: LASCIA IL RITIRO AZZURROAndrea Bertolacci, infortunatosi nel corso di Italia-Malta, e uscito al 10' del secondo tempo, sostituito da Parolo, ha lasciato il ritiro della Nazionale e non prenderà parte alla partita di domenica contro la Bulgaria. Il rossonero ha accusato un problema all'adduttore destro. Rientra a Milanello per accertamenti e cure.

BALOTELLI: "FELICE, NON SODDISFATTO"E Mario Balotelli su Instagram ha scritto: "E' solo l'inizio, sono felice ma non soddisfatto.. Continuiamo a lavorare duro, ne abbiamo bisogno e speriamo di volare. #FORZAMILAN".

MIHAJLOVIC: "BALO? DEVE DIMAGRIRE"Su Balotelli, Sinisa Mihajlovic ha spiega: "Si sta allenamento, deve smaltire 3 chili di sovrappeso. Lavora bene, i test sono soddisfacenti, quando sarà pronto giocherà"

GALLIANI: BALO? IO MI ECCITOBalotelli, chi se non lui? Nella tarda serata mantovana, parole sparse e stati d'animo differenti. Per esempio quello di Adriano Galliani, che il calcio lo vede e lo giudica da almeno 50 anni, 30 (29) dei quali alla guida del Milan che ha visto sfilare una miriade di fenomeni e un sacco di trofei. "Balotelli? Sta crescendo, la condizione migliora e coi piedi fa quello che vuole. Spero che quel gol sia un viatico... E' che quando vedo certi tiri, io mi eccito...".

MIHAJLOVIC: "ATTEGGIAMENTO SBAGLIATO"Sinisa Mihajlovic, intervistato a bordo campo da Premium Sport, non ha certo nascosto la sua rabbia e la sua delusione per l'atteggiamento di molti dei suoi giocatori durante il test amichevole col Mantova: “Se noi pensiamo di vincere perché ci chiamiamo Milan, non andiamo da nessuna parte. Era una partita che ci serviva per mettere minuti nelle gambe, quando uno non gioca, non si deve lamentare perché è il campo a dire perché non gioca. E stasera molti hanno dimostrato di non meritare di giocare. Perplessità? In tutti i reparti. Forse l'attacco è quello con meno problemi. Dietro abbiamo giocato con due Primavera, ma non abbiamo scuse. Hanno giocato quelli che hanno giocato di meno, e stasera si è visto perché han giocato meno. Non ce l'ho con qualcuno in particolare, è riferito a tutti. Balotelli? Abbiamo giocato che una squadra di Serie C, si vede che non è in condizione e deve migliorare. Deve crescere tanto, così come tanti altri, altrimenti non giocano. Era una partita importante per vedere chi aveva giocato meno. La partita non è stata positiva, mi aspetto molto di più da alcuni di loro. Oggi ho visto su chi posso contare e su chi no. Ora abbiamo dieci giorni per preparare il derby, che sarà un'altra partita. È inutile lamentarsi se non si gioca, è il campo che parla".



BALOTELLI: "STO BENE, SONO CARICO"A fine primo tempo del test amichevole col Mantova Mario Balotelli ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Attesa per me? Ma, io sono molto tranquillo. Contento per il gol e per l'assist. Come sto fisicamente? Bene!"

KAKA?: "MARIO SAPRA' RISORGERE"Il ritorno e il debutto stasera di Balotelli visti da Kakà, attraverso Goal.com: "Mario è un giocatore di grande talento, non c'è dubbio, ma deve capire che questo non è un momento facile per lui. E' necessario che trovi le giuste motivazioni per aiutare la squadra con il suo talento. Mario è un giocatore che può cambiare una partita in qualsiasi momento, mi auguro che possa dare una mano al Milan nella nuova stagione".

LA FIFA "BLOCCA" MASTOURLa Fifa non ha dato l'ok al Malaga per presentare (e far giocare) il 17enne Mastour, prelevato in prestito (biennale) dal Milan per 5 milioni. Il motivo? La Fifa ha intensificato i controlli sui trasferimenti di giocatori minorenni e questi controlli durano giorni, non ore. LO ha rivelato Marca, e As ha precisato che la scorsa stagione il Real Madrid per poter tesserare Odegaard lo scorso gennaio dovette attendere 17 giorni: il 21 gennaio l'acquisto, e solo l'8 febbraio la possibilità di giocare, seppure con la seconda squadra.

RAIOLA: "IBRA E' ORGOGLIOSO DI ESSERE STATO CERCATO DAL MILAN"Le presunte parole di Ibrahimovic ("Il Milan è disperato") hanno fatto discutere. Contattato da ACMilan.com, l'agente Mino Raiola ha voluto precisare: "Zlatan ha detto: il Milan mi ha cercato disperatamente. E cioè, fortemente. Una accezione chiaramente positiva, non negativa, non si è mai sognato di etichettare il Milan. Tanto è vero che ha aggiunto un concetto molto importante che rafforza ulteriormente il senso del suo pensiero ma che in Italia è stato purtroppo o non riportato o ignorato spero non volutamente. Zlatan infatti ha aggiunto che era molto fiero che il Milan lo avesse cercato, significa che lui è ancora un giocatore importante perché il Milan, sono sempre parole di Zlatan, è una società di grande livello".

DEBUTTO PER BALOTELLIAlle 19 ci sarà il nuovo debutto di Balotelli con la maglia del Milan. Per Mihajlovic un test importante contro il Mantova (formazione di Lega Pro) per fare qualche esperimento in vista del derby contro l'Inter di domenica 13 settembre. A far compagnia a Supermario in attacco, nel 4-3-1-2, ci sarà Cerci: entrambi devono mettere minuti nelle gambe. A centrocampo spazio a Montolivo che, dopo due panchine, ha grande voglia di riscatto candidandosi già per una maglia da titolare contro i nerazzurri. Qualche problemino in difesa dove ci saranno i giovani Mondonico e Zucchetti: una buona occasione per testarli. Ma tutti si attendono il primo gol di Supermario. L'amichevole sarà trasmessa in esclusiva assoluta e in alta definizione su Premium Sport: appuntamento alle 19 per la diretta dallo "Stadio Martelli" di Mantova. La telecronaca del match sarà affidata a Roberto Ciarapica, con il commento tecnico di Giancarlo Camolese. A bordo campo Dario Donato.

LA LISTA PER IL CAMPIONATOEcco i 23 giocatori che Mihajlovic potrà utilizzare in campionato. I giocatori under 21 possono essere utilizzati senza limitazioni



Giocatori over 21 formati in Italia: Abbiati, De Sciglio, Ely, Abate, Antonelli, Poli, Montolivo, Bertolacci.

Giocatori over 21: Lopez, Mexes, Zapata, Alex, Suso, Nocerino, Kucka, Bonaventura, De Jong, Menez, Adriano, Honda, Cerci, Balotelli, Bacca