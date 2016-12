15 novembre 2015 Tutto Milan Live - Problemi per De Sciglio Il terzino, che non preoccupa, aveva lasciato anzitempo la partitella dellʼItalia





PROBLEMI PER DE SCIGLIOProblema muscolare per Mattia De Sciglio durante l'allenamento di ieri dell'Italia di Antonio Conte. Il terzino, numero 2 rossonero, ha lasciato il campo nel corso della partitella per un fastidio al flessore. Le sue condizioni, però, non preoccupano.

DE JONG HA CHIESTO LA CESSIONENigel De Jong avrebbe già comunicato al Milan la sua volontà di lasciare l'Italia nella sessione di gennaio. Sul centrocampista olandese ci sarebbe il Werder Brema, pronto ad accoglierlo in squadra. Lo riporta Tuttosport.

HONDA: "SITUAZIONE NON FACILE QUI"Secondo quanto riporta Tuttosport, Honda è ormai a un passo dall'addio al Milan. Il giapponese trova poco spazio nell'undici titolare di Sinisa Mihajlovic e vuole cambiare aria. Tra le pretendenti, è in vantaggio il West Ham. "La situazione qui non è facile. Non mi era mai capitato di andare in panchina per così tante partite. Ho cominciato a capire come si sente chi lo fa".