Tutto Milan Live - Personalizzato per Cerci e Jack. Berlusconi osserva l'allenamento

30 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Personalizzato per Cerci e Jack. Berlusconi osserva lʼallenamento Il presidente torna al centro sportivo a tre giorni di distanza: incontro con Mihajlovic e la squadra





VENERDI' 30 OTTOBRE

SESSIONE POMERIDIANA: JACK E CERCI A PARTEAllenamento pomeridiano per i rossoneri. Dopo una fase di lavoro atletico basato sulla corsa, il riscaldamento è proseguito con il torello e con diverse partitelle tattiche per preparare la strategia anti-Lazio. Lavoro personalizzato per Jack Bonaventura e Alessio Cerci, mentre Ignazio Abate e Mario Balotelli hanno proseguito con le rispettive cure.

BERLUSCONI, NUOVA VISITA A MILANELLOIl presidente ci riprova. Dopo la prima visita stagionale di sabato scorso e le successive vittorie contro Sassuolo e Chievo, Berlusconi torna a Milanello. A margine del pranzo istituzionale con i manager di Publitalia, il patron ha incontrato Mihajlovic nella sala del Camino: saluti e strette di mano per tutti i giocatori prima della riunione video in preparazione alla gara di Roma. Al termine del vertice con i dirigenti della concessionaria pubblicitaria di famiglia, Berlusconi ha assistito all'allenamento sul centrale di Milanello commentando i movimenti della squadra con il tecnico serbo.



"DONNARUMMA PUO' ESSERE IL NUOVO BUFFON"Sarà per lo stesso, nemmeno comune, nome che si portano addosso. O sarà, anzi forse è, per la capacità di imporsi fin da giovanissimi. Tant'è che l'accostamento tra Gianluigi Buffon e, appunto, Gianluigi Donnarumma comincia a diventare naturale per molti. A partire da Vincenzo Raiola, procuratore del portierino del Milan. A MilanNews l'agente ha spiegato: "Se il club riesce a riprendere il suo appeal internazionale, penso che potrebbe essere il nuovo Buffon del Milan. Ed è quello che speriamo tutti. Se invece la crisi del Milan dovesse prolungarsi ancora, allora nei prossimi anni si potrebbero prendere altre decisioni. Non solo da parte del giocatore, anche dal club stesso, come fatto qualche anno fa con Ibra e Thiago Silva. Cioè se hai un prodotto importante puoi cercare di venderlo. Però pensiamo positivo, crediamo che il Milan possa ritornare in Champions e lui essere il portiere rossonero per i prossimi vent'anni come ha fatto Buffon alla Juve"

GIOVEDI' 29 OTTOBRE

L'AGENTE DI ANTONELLI: "FORSE CHIUDE LA CARRIERA AL MILAN"Fabio Parisi, agente di Luca Antonelli, ai microfoni di Milan News ha così parlato del suo assistito: "Chiudere la carriera in rossonero? Non vedo perché non dovrebbe, è nato nel settore giovanile rossonero e ha tutto per farlo".

IL PADRE DI DONNARUMMA: "MAI CERCATO DAL NAPOLI"Alfonso Donnarumma, padre del portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha smentito le voci su un possibile interesse in passato del Napoli nei confronti di suo figlio: "C'erano tante squadre che si erano mosse o che ci avevano chiamato per dei provini, ma il Milan è stata sempre la prima scelta visto anche la passione in famiglia per i colori rossoneri. Per questo è stata la scelta migliore in assoluto. Anche in questo caso i consigli del fratello sono stati decisamente utili. A tal proposito, però, vorrei precisare una cosa. Nei giorni scorsi ho letto su alcuni siti web che trattano del Napoli alcune mie parole circa un rifiuto di mio figlio alla società azzurra. È tutto falso, non ho mai detto niente del genere. Gianluigi non ha mai rifiutato gli azzurri per il semplice motivo che lo stesso Napoli non lo ha mai cercato".

PIACE DE PAULIl Milan sta seguendo Rodrigo de Paul, trequartista argentino che fatica a trovare spazio tra le file del Valencia. Sul talento sudamericano ci sono anche Villarreal e Levante. Arrivato nel 2014 al Mestalla e blindato dal Valencia con una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, de Paul rappresenta un obiettivo di mercato per gennaio.

WEST HAM SU HONDA, A GENNAIO PRONTI 7 MILIONINon solo Valencia su Keisuke Honda. Secondo le indiscrezioni riportate dal Sun, sul dieci rossonero ci sarebbe un deciso inserimento del West Ham: a gennaio i londinesi sarebbero pronti a offrire 7 milioni per strapparlo alla concorrenza degli spagnoli. Arrivato a parametro zero a Milanello nel gennaio 2014, Honda potrebbe quindi fruttare un'importante plusvalenza: resta da sciogliere il nodo ingaggio, gli attuali 2,5 milioni netti percepiti al Milan potrebbero frenare la voglia del giapponese di cambiare aria.

ABATE DA VALUTARESono da valutare le condizioni di Ignazio Abate, uscito malconcio per un problema muscolare al 14' del primo tempo facendo posto a De Sciglio. Il numero 20 rossonero salterà così la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio.

CON LA LAZIO ANCORA DONNARUMMA?Contro la Lazio domenica sera potrebbe esserci ancora Donnarumma, portiere classe 1999 che col Chievo ha giocato la seconda gara in serie A. Il tecnico serbo è convinto che in questo momento il giovane portiere gli possa dare più garanzie.