10 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Per la fascia piace Zuniga. Il Valencia punta Honda Mihajlovic pensa al colombiano, mai convocato da Sarri. Gli spagnoli pronti allʼassalto per il giapponese

SABATO 10 OTTOBRE

VALENCIA, ASSALTO A HONDALe recenti dichiarazioni di Keisuke Honda sulla società rossonera potrebbero convincere il Milan a una pesante azione disciplinare nei suoi confronti. E il Valencia fiuta l'affare: come riportato da As, i giallorossi vorrebbero approfittare della situazione per tentare l'assalto a gennaio.

MERCATO: MIHAJLOVIC SEGUE ZUNIGAA gennaio serviranno dei rinforzi. Sinisa Mihajlovic, oltre a Ranocchia e a Boateng (lui si allenerà con i rossoneri fino al 31 dicembre), sta pensando anche a Zuniga. Il colombiano non è mai stato convocato da Sarri.

VENERDI' 9 OTTOBRE

ABBIATI: "4-4-2? PUO' ESSERE UNA ALTERNATIVA"Il modulo sta diventando un rompicapo per Mihajlovic, secondo il senatore rossonero Christian Abbiati il 4-4-2 può essere una soluzione: "Anche se non abbiamo giocato spesso con questa disposizione contro il Monza abbiamo fatto bene. La rosa ci offre diverse alternative", ha detto a Milan Channel. I problemi del Milan iniziano dalla difesa: "Abbiamo preso troppi gol con errori individuali. Tutta la squadra deve migliorare, non solo la difesa". Abbiati è però fiducioso: "Abbiamo un buon gioco, forse non riusciamo a esprimere la personalità e il coraggio che il mister ci chiede"

MEXES, NO A FIRENZE, DIFFICILE COL TORODue notizie che riguardano Philippe Mexes. La prima riguarda il campo: il francese è ancora a corto di condizione, e difficilmente Mihalovic lo avrà per Torino-Milan. La seconda riguarda il mercato, visto che da giorni si dà quasi per scontato che Mexes a gennaio vada alla Fiorentina. Il diesse viola, Daniele Pradè, ha spiegato: "In estate abbiamo cercato Mexes, un giocatore che io conosco molto bene visto che è stato con me sette anni alla Roma. La trattativa non è andata avanti e a quel punto abbiamo chiuso. Per noi il capitolo-Mexes è un capitolo chiuso, non rientra nei nostri progetti futuri, siamo su altri obiettivi".

OCCHI PUNTATI ANCORA SU SISSOKOMentre Mihajlovic continua a lavorare sul campo, il Milan sonda il mercato a caccia di rinforzi per gennaio. E nel radar rossonero sarebbe tornato Moussa Sissoko. Il centrocampista del Newcastle era già finito nel mirino di Galliani questa estate, ma i Magpies chiedevano 18 milioni di euro. Ora però le cose sembrano cambiate. I bianconeri, infatti, sono ultimi in Premier e l'ex Tolosa potrebbe spingere per una cessione a gennaio, facendo abbassare le richieste del club inglese.