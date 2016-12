Tutto Milan live - Mr Bee, l'arrivo slitta di 2-3 giorni

27 settembre 2015 Tutto Milan live - Mr Bee, lʼarrivo slitta di 2-3 giorni Novità sul fronte della cessione di una quota del Milan. Il broker thailandese arriva giovedì o venerdì

LUNEDI' 28 SETTEMBRE

MR BEE RINVIA L'ARRIVO A MILANOSlitta di due-tre l'arrivo di Mr Bee a Milano per definire le procedure sulla cessione del 48 per cento del Milan. E' quanto riferisce Carlo Pellegatti, precisando che nr Bee arriverà fra giovedì e venerdì. Poi il tempo per altre verifiche e il closing dell'operazione previsto per metà ottobre, fra due-tre settimane.

DOMENICA 27 SETTEMBRE

MISTER BEE ARRIVA DOMANI O MARTEDI'Lunedì sera o martedì mattina, via Dubai. L'arrivo di Mister Bee a Milano, atteso per il closing dell'operazione e l'acquisto del Milan, è previsto, secondo l'entourage del tycoon thailandese, entro un paio di giorni massimo.

RODRIGO ELY: "SECONDO TEMPO D'ORGOGLIO"Rodrigo Ely sulla sconfitta di Marassi: "Siamo molto dispiaciuti per non aver dato continuità ai due risultati positivi, - ha detto a Milan Channel - Nel primo tempo abbiamo giocato male, nel secondo è uscito il nostro orgoglio”. Sul colpo di testa fallito in extremis: "Era una palla difficile da mettere in porta. Peccato, sarebbe stato bello segnare il gol del pari”. Con Romagnoli squalificato, Ely potrebbe partire titolare col Napoli: "Il mister mi ha dato sempre fiducia, dispiace per l'espulsione ma dobbiamo cercare di vincere lo stesso".

BERTOLACCI: "IL MILAN DELLA RIPRESA MERITAVA DI PIU'" C'è molta delusione nelle parole di Andrea Bertolacci: "Nel prmo tempo abbiamo sbagliato atteggiamento, però il gol è arrivato solo grazie a una deviazione che ha desico la partita, in realtà il Genoa non ci ha mai spaventato. Poi nella ripresa abbiamo avuto delle occasioni nitide, ma non siamo stati bravi a sfruttarle". Bertolacci guarda con fiducia alla gara col Napoli: "Dobbiamo ripartire da questo buon secondo tempo: è sceso in campo un altro Milan che sicuramente non meritava la sconfitta". Sulla reazione di Mihajlovic: "Il mister era rammaricato, avremmo dovuto giocare per 90' e non solo nella ripresa".

MIHA: "REGALIAMO SEMPRE UN TEMPO"Male nel primo tempo, meglio nella ripresa nonostante l'uomo in meno. Sinisa Mihajlovic ha analizzato, a Premium Sport, la gara del suo Milan: "Non abbiamo avuto cattiveria, loro hanno fatto la partita che volevano, ma a parte il gol non hanno creato nulla", le parole del serbo. "Se avessimo giocato come nel secondo tempo, avremmo vinto. Siamo stati pericolosi, ma non siamo riusciti a pareggiare. Regaliamo sempre un tempo agli avversari".

BARBARA BERLUSCONI: "NESSUN DISSIDIO CON MISTER BEE"L'entourage dell'amministratore delegato addetto all'area commerciale, Barbara Berlusconi, ha rilasciato a Milannews.it un comunicato in cui nega qualsiasi divergenza con Bee Taechaubol: "In merito ad alcune notizie stampa apparse quest'oggi su presunte divergenze tra Mr. Bee e Barbara Berlusconi, l'entourage della Dottoressa smentisce categoricamente. Tra Mr Bee e Barbara Berlusconi non ci sono al momento né divergenze né convergenze perché i due non hanno avuto mai modo di confrontarsi in maniera approfondita sulle tematiche strategiche del futuro del club. Semplici saluti di circostanza e pochi scambi di opinione si sono tenuti, infatti, in occasione degli incontri tra Silvio Berlusconi e Mr Bee ad arcore. Barbara Berlusconi ritiene l'eventuale accordo sulla cessione del 48% assolutamente e ovviamente positivo per il club e precisa che non avrebbe alcun problema a cedere alcune delle sue numerose deleghe al broker thailandese. In particolare quella della valorizzazione e commercializzazione del brand nei paesi asiatici. In generale la dottoressa ritiene che chi investe una tale enorme cifra nel Milan abbia il diritto e il dovere di incidere sugli aspetti di gestione del club. La notizia di presunte 'divergenze insanabili' ,quella uscita su alcuni media, appare dunque incomprensibile ed è forse stata creata ad arte anche se non se ne comprende l'obiettivo. Barbara Berlusconi inoltre si tiene completamente fuori della trattativa in corso con mr Bee che è gestita esclusivamente dal padre Silvio Berlusconi".

VENERDI' 25 SETTEMBRE

BERTOLACCI, IL RITORNOA Marassi, contro il Genoa. In panchina (difficile) oppure subito in campo (probabile). Comunque sia, il ritorno di Andrea Bertolacci al cospetto della sua ex, dopo un avvio difficile e un infortunio che lo ha fermato per una ventina di giorni. Il rientro in un Milan che sta meglio e che a metà campo non ha ancora scelto le gerarchie. Bertolacci ha tempo per scalare le posizioni e recuperare il terreno perduto e le promesse che sa di poter mantenere.