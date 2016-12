7 dicembre 2015 Tutto Milan Live - Montolivo, rinnovo a un passo Accordo per un triennale (fino al 2019) con riduzione dellʼingaggio

LUNEDI' 7 DICEMBRE

MONTOLIVO, RINNOVO A UN PASSORinnovo in vista per Riccardo Montolivo. Secondo calciomercato.com, il capitano rossonero sarebbe a un passo dall'accordo con il club: si parla di un triennale fino al 2019 con un riduzione dell'ingaggio rispetto agli attuali 3,5 milioni di euro netti a stagione.

L'ALLENAMENTO DI OGGIMilan subito in campo questa mattina per l'allenamento dopo la trasferta di Modena dove ha giocato contro il Carpi. Per chi non ha giocato al Braglia, riscaldamento con corsa ed esercizi per arti inferiori e superiori. Kucka, Montolivo, Niang, Bonaventura e Romagnoli hanno fatto corsa ai margini del centrale. Per i giocatori scesi in campo dall'inizio contro il Carpi lavoro defaticante in palestra. La squadra ha poi giocato una partitella su metà campo: 7 contro 7 più i portieri, prima a due tocchi e poi a tocco libero. Domani è previsto un giorno di riposo: la preparazione per Verona riprende mercoledì.

"BALOTELLI NON LO PRENDEREI MAI"Luciano Moggi, intervistato dalle Iene, ha anche parlato del Milan: "Mihajlovic è bravo. Il Milan, come squadra, non ha fatto bene. Balotelli? Non lo prenderei mai in nessuna squadra mia. Con chi sto tra Galliani e Barbara Berlusconi? Sto in mezzo e vi dico che Adriano, dal Milan, non si muove".

BRAIDA: "NON TORNO, A BARCELLONA STO BENE"Intervistato da Radio Anch'Io lo Sport, Ariedo Braida ha spento le voci su un possibile ritorno al Milan: "Un ritorno a Milano? A Barcellona sto benissimo. Ringrazierò per sempre Berlusconi e Galliani, ma il presidente del Barcellona mi ha comunicato che vuole che rimanga e penso di farlo".

DOMENICA 6 DICEMBRE

NIANG: "QUI MI SENTO A CASA"M'Baye Niang si è lasciato andare ad una lunga chiacchierata con France Football. Tanti i temi trattati: il presente al Milan e il futuro ancora in bilico, i sogni e le aspettative per i prossimi anni, gli obiettivi della squadra, Mihajlovic e le bravate commesse del passato. "Il Milan è la mia casa, la mia seconda famiglia - ha commentato -. Mi sento benissimo qui, tutti mi hanno sempre dimostrato il loro sostegno. Ho trovato i miei primi gol in rossonero dopo un sacco di infortuni. Ho sempre pensato che avrei confermato la buona stagione scorsa col Genoa. Ho avuto la possibilità di rimanere e devo continuare così. Sapevo di essere più forte". Sulle "leggerezze" commesse in passato è stato molto autocritico: "Ho fatto tanti errori, sono tutti miei rimpianti personali. I dirigenti mi hanno sempre sostenuto, anche in passato con i miei sbagli. Io penso sempre positivo, magari quelle bravate mi hanno forgiato. Oggi sono molto più responsabile, sono maturato". Anche su Mihajlovic ha commenti positivi: "Mi ha messo a mio agio. Mi è sempre piaciuto, fin dal primo giorno. E a lui piacciono i giovani, vuole lavorare con noi. Mi sono subito reso conto che è l'allenatore di cui avevo bisogno, quello che mi avrebbe aiutato a brillare. Ha una parte di responsabilità del mio successo". Ma il futuro? "Voglio diventare il migliore. Prima devo sistemare alcune cose nel mio gioco, poi dovrò aiutare il Milan ad andare in Champions League. E poi c'è la Nazionale. Sogno la maglia della selezione francese", ha concluso.