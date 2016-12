21 settembre 2015 Tutto Milan live - Montolivo e De Jong: "Siamo sulla strada giusta" I due centrocampisti rossoneri in conferenza pre-Udinese

LUNEDI' 21 SETTEMBRE

DE JONG: "VOGLIAMO I TRE PUNTI"Nigel De Jong suona la carica rossonera in conferenza stampa: "Anche se non ho giocato le ultime due partite ho sempre incitato i miei compagni. Domani sarà una partita difficile ma siamo determinati a conquistare i tre punti".

MONTOLIVO: "SULLA STRADA GIUSTA MA E' ANCORA LUNGA""Siamo soddisfatti per la vittoria contro il Palermo e per la consapevolezza di aver fatto quello che dovevamo. Siamo sulla strada giusta ma abbiamo fatto solo il primo passo, è ancora lunga". Così Riccardo Montolivo in conferenza stampa, alla vigilia del match contro l'Udinese.

GALLIANI: "BACCA MI RICORDA SHEVA"Anche Adriano Galliani è entusiasta di Carlos Bacca, tanto da spingersi a un paragone ingombrante. "In certi movimenti e poi nello stacco di testa del terzo gol, Carlos mi ha fatto tornare in mente Sheva. Allo stadio ho ripensato al gol che Andriy segnò alla Roma, il colpo di testa decisivo per lo scudetto, maggio 2004. E poi anche quello al Porto, Supercoppa Europea del 2003. Coincidenza, il giorno dopo ricevo proprio la telefonata di Shevchenko, uno degli ex più affezionati: ne ho parlato direttamente con lui, che aveva visto la partita e voleva farci i complimenti. Sul paragone era abbastanza d'accordo...", ha detto l'ad rossonero.

BACCA: "VOGLIO ENTRARE NELLA STORIA DEL MILAN"Nonostante le tante parole spese su Balotelli, il vero uomo Milan del momento è Carlos Bacca. L'attaccante colombiano è al settimo cielo non solo per i due gol contro il Palermo, ma anche perché vede un futuro entusiasmante in rossonero. "Voglio entrare nella storia del Milan e lasciare il mio segno a Milano. Mi sto allenando duramente per essere al livello richiesto per questa prestigiosa maglia. E' mio dovere lavorare per il bene della squadra. Cerco di fare quello che il mister mi chiede e di segnare tanti gol. Qui ci sono altri grandi attaccanti come Luiz Adriano e Balotelli e tutti dobbiamo dare il massimo per essere scelti dal mister", ha detto a El Tiempo.

DOMENICA 20 SETTEMBRE

BALOTELLI SU INSTAGRAM: "BRAVI RAGAZZI"Mario Balotelli si è complimentato, sul suo profilo Instagram, con la squadra per la vittoria ottenuta a San Siro contro il Palermo: "Bravi ragazzi. Bene i tre punti, continuiamo così".

MONTOLIVO: "POSSO ANCORA MIGLIORARE"A Milan Channel Riccardo Montolivo ha analizzato, soddisfatto, la vittoria rossonera contro il Palermo: "Era molto importante conquistare i tre punti. Credo che la prestazione sia stata buona. E' stato un peccato mettere in dubbio la vittoria per delle ingenuità. C'è da migliorare, ma siamo soddisfatti. La mia prestazione? Sono soddisfatto, ma devo ancora crescere".

BROCCHI: "CHE BELLO VEDERE CALABRIA GIOCARE COSI'"Il tecnico della Primavera Cristian Brocchi ha parlato, sul suo profilo Instagram, della partita di Davide Calabria, il terzino classe 1996 allenato fino all'anno scorso dall'ex centrocampista rossonero: "Che bello vedere Davide Calabria che gioca con una conoscenza e una sicurezza da veterano!". Contro il Palermo il terzino è entrato al 18' del primo tempo al posto di Abate e ha potuto mostrare tutte le sue qualità.

SABATO 19 SETTEMBRE

BACCA SI GODE LA DOPPIETTA: "CHE NOTTE"Il grande protagonista della serata rossonera è stato Carlos Bacca, intervistato a fine gara da Premium Sport: "È stata una grande partita, ho segnato una doppietta ma è merito del gruppo se sono riuscito a segnare. Il secondo gol è stato molto bello, ho anticipato bene il difensore e sono riuscito a segnare di testa, cosa che non mi capita molto spesso. Il Palermo ha giocato una grande squadra, ha grandi giocatori come Vazquez e Gilardino, le gare di serie A sono tutte difficili, per noi è un vittoria molto importante".

CALABRIA: "BERLUSCONI MI HA FATTO I COMPLIMENTI"Tra i protagonisti del successo del Milan c'è sicuramente il giovanissimo Calabria, autore di un'ottima prestazione: "Ho cercato di concentrarmi subito perché ho visto Abate che non stava bene e ho cercato di entrare in campo il più tranquillo possibile perché a San Siro non è facile. E' andata bene, è stata una buona serata e abbiamo vinto una partita importante. Dobbiamo migliorare in difesa perché abbiamo preso due gol evitabili, ma stiamo lavorando per questo. Berlusconi? Mi ha fatto i complimenti per la buona gara che ho fatto e mi ha detto di continuare così"

BERLUSCONI IN TRIBUNACome pre-annunciato, Silvio Berlusconi è in tribuna a San Siro per assistere al match contro il Palermo. Il presidente è arrivato al Meazza in macchina insieme alla figlia Barbara intorno alle 20.35

GALLIANI: "PRESTO TOCCHERA' A BALO"Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima del match del Milan contro il Palermo: "Balotelli? Lasciamo che l'allenatore faccia il suo lavoro. Per ora pensa che mettere il tridente dall'inizio non sia il momento giusto. Credo che presto arriverà il momento di Mario". Poi sulle prestazioni della squadra: Ho visto un buon derby, poi spesso i risultati non rispecchiano il gioco. Questo è il calcio. La classifica? Noi potevamo pareggiare o vincere con l'Inter e perdere con l'Empoli. L'Inter è stata brava a fare nove punti, con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Se noi abbiamo tre punti e loro 9 è perché è andata così".