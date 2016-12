26 settembre 2015 Tutto Milan live, Mister Bee sarà a Milano lunedì Il broker thailandese tra due giorni in Italia per chiudere lʼacquisto del 48% del club rossonero

SABATO 26 SETTEMBRE

MONTOLIVO: "QUESTO MILAN HA FAME DI RIVALSA" Intervenendo in conferenza stampa, Riccardo Montolivo ha sottolineato il diverso atteggiamento del Milan targato Mihajlovic rispetto alle precedenti gestioni: "È sempre difficile fare confronti con il passato, ma nello spogliatoio c'è una grande voglia di rivalsa per dimostrare che il Milan non è quello degli ultimi due anni. Di sicuro è cambiata la reazione quando subiamo gol". A Genova, i rossoneri dovranno dare i conti anche con il dodicesimo uomo, ma la prima èpreoccupazione del capitano è la fame di punti dei rossoblù: "Il clima a Marassi non è semplice, è così ogni anno, ma soprattutto affronteremo una squadra di qualità. che arriva da un momento non facile e vorrà rifarsi".

DE JONG SUL NUOVO RUOLO: "MEZZALA? MI TROVO BENE" È concentrato sull'obiettivo Nigel De Jong, in conferenza non regala molte battute ma assicura di gradire il nuovo ruolo cucitogli addosso da Mihajlovic: "Era da tanti anni che non mi schiaravano in questa posizione, però giocare da mezzala mi piace e mi sono trovato bene".

MISTER BEE ARRIVERA' A MILANO LUNEDI'Mister Bee sarà a Milano lunedì e non domani. Il broker thailandese atterrerà in Italia alle 16.40 o al massimo alle 20 per definire l'acquisto, entro il 30 settembre, del 48% del Milan.

CAPELLO: "MIHA ARRIVERA' LONTANO"Fabio Capello, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Sinisa Mihajlovic, promuovendo il modus operandi del tecnico rossonero: "Mi piace molto, ha le idee chiare e sa dove andare e cosa fare. Ho parlato con lui a Dubai e ho capito che ha la testa giusta per arrivare lontano".

VENERDI' 25 SETTEMBRE

BERTOLACCI, IL RITORNOA Marassi, contro il Genoa. In panchina (difficile) oppure subito in campo (probabile). Comunque sia, il ritorno di Andrea Bertolacci al cospetto della sua ex, dopo un avvio difficile e un infortunio che lo ha fermato per una ventina di giorni. Il rientro in un Milan che sta meglio e che a metà campo non ha ancora scelto le gerarchie. Bertolacci ha tempo per scalare le posizioni e recuperare il terreno perduto e le promesse che sa di poter mantenere.

BALOTELLI INCONTRA BAGGIO Mario Balotelli e Roberto Baggio si sono finalmente incontrati. Sì, perché il Divin Codino alcuni giorni fa aveva espresso proprio la volontà di voler parlare all'attaccante del Milan e ieri c'è stata l'occasione. Incontro reso pubblico da Supermario che su Instagram ha postato una foto con tanti di complimenti all'ex numero 10: "Sei una leggenda, grazie per tutto".

GIOVEDI' 24 SETTEMBRE

ALEX: "A GENOVA PER CONTINUARE A CRESCERE"Il difensore rossonero Alex ha rilasciato un'intervista a Milan Channel in cui ha parlato del momento della squadra: "Siamo in crescita ma a Udine abbiamo rischiato nel secondo tempo, ne abbiamo parlato col mister per evitare che succeda di nuovo. Domenica abbiamo un'altra gara importante per continuare a crescere, non è mai facile giocare a Genova ma sappiamo cosa fare. Dobbiamo essere una squadra e aiutarci a vicenda, l'obiettivo è tornare a giocare in Champions l'anno prossimo".

A GENOVA CON BALO E LUIZ ADRIANOLa buona prova di Balotelli a Udine, unito al momento di leggero appannamento fisico di Carlos Bacca, potrebbe spingere Sinisa Mihajlovic a schierare a Genova una coppia d'attacco formata da SuperMario e Luiz Adriano. Per quanto riguarda il resto della formazione, dovrebbe tornare tra i titolari Kucka, già annunciato sulla via del recupero, e potrebbe essere disponibile anche Antonelli. A lasciargli il posto sarebbero De Jong e De Sciglio.