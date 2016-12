29 settembre 2015 Tutto Milan live - Mihajlovic striglia la squadra Acceso confronto a Milanello alla presenza di Galliani

MARTEDI' 29 SETTEMBRE

CONFRONTO ACCESO MIHAJLOVIC, SQUADRA E GALLIANI A Milanello un'ora di confronto tra Sinisa Mihajlovic e la squadra alla presenza di Adriano Galliani. Allenamento ritardato con i giocatori che si sono riuniti nella sala conferenza per ricevere la strigliata del tecnico e dell'ad rossonero dopo il ko di Genova. Sinisa ha invitato la squadra a dare di più e giocare con più cattiveria e grinta. Concetto ribadito da Galliani che ha ricordato l'ottimo primo tempo di Udine e la buona seconda frazione di Genova: si deve giocare così per 90 minuti, non sono ammissibili approcci alle partite come il primo tempo di Marassi, domenica.

GALLIANI, 90 MINUTI A MILANELLODopo aver raggiunto Milanello attono alle 13.45 per la consueta visita settimanale, Adriano Galliani ha lasciato il Centro sportivo rossonero attorno alle 15.15.

AMICHEVOLE MONZA-MILAN POSTICIPATADa Milan Channel si apprende che l'amichevole Monza-Milan, amichevole inizialmente prevista allo stadio Brianteo il 7 ottobre alle ore 18, è stata posticipata al giorno dopo, l'8 ottobre, alla stessa ora.

BONAVENTURA: "CAMPIONATO SENZA PADRONI, CI CREDIAMO"Mezzala o trequartista, Bonaventura non esprime preferenze: "Anche con Inzaghi è capitato spesso di cambiare ruolo, vuol dire che si ha la stima dell'allenatore - ha detto a Milan Channel - La posizione non è così importante: a centrocampo si ruota comunque, quello che conta è lo spartito che Mihajlovic ci dice di eseguire". Il campionato non ha ancora trovato un padrone e Bonaventura ci crede: "Tutte hanno sbagliato delle partite, dobbiamo crederci perché abbiamo un organico e un mister che possono portarci in alto". Anche per realizzare il sogno Nazionale: "È una grande motivazione, Conte è uno degli allenatori più bravi in Europa e con lui dobbiamo riportare in alto la reputazione del calcio italiano".

RIVERA: "MANCANO GIOCO E FANTASIA"Gianni Rivera trova "nella mancanza di gioco e di fantasia in mezzo al campo" le cause del momento difficile del Milan. Tra le poche note liete di questo inizio stagione dei rossoneri ci sono almeno le buone prestazioni di Mario Balotelli. "Può tornare in nazionale? Dipende da lui - risponde l'ex 'golden boy' - , se ritorna un po' umile, se non si mette a fare la guerra con il mondo, potrebbe tornare: le qualità le ha". "La classifica parla da sola - aggiunge l'ex giocatore della Nazionale - il Milan continua ad avere questo livello di non troppo grande rapporto tra i reparti. C'è poco gioco, c'è poca fantasia in mezzo al campo: è quello che non è stato cambiato. C'è questo grande investimento sull'attacco, se poi però non lo fai anche per gli altri reparti è troppo poco; tanto è vero che se gli attaccanti non si inventano qualcosa da soli non si creano situazioni pericolose".

LA FIORENTINA HA BLOCCATO MEXES PER GENNAIOSecondo indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe già raggiunto l'accordo per l'arrivo di Philippe Mexes dal Milan nella sessione invernale di mercato. Il francese era già stato vicinissimo ai viola in estate.

BROCCHI: "BERLUSCONI MI HA FATTO DIVENTARE UOMO" Mi ha fatto diventare uomo, mi ha fatto studiare, mi ha permesso di far parte di una società @acmilan che per anni ha vinto nel mondo, mi ha fatto alzare trofei importanti e ha sempre avuto grande fiducia in me sia da giocatore che ora da allenatore!! Grazie presidente tanti auguri !!! #compleanno #stima #passione #dna #mentalitavincente #spiritodappartenenza #famiglia Una foto pubblicata da CristianBrocchi32official (@cristian_brocchi_32) in data: 29 Set 2015 alle ore 01:29 PDT

AUGURI AL PRESIDENTE BERLUSCONISilvio Berlusconi compie 79 anni. Sul sito ufficiale del Milan non potevano mancare gli auguri al presidente: "Il 29 Settembre, giorno caro a tutti i rossoneri, giorno milanista, giorno speciale. E' il trentesimo compleanno che Silvio Berlusconi festeggia da presidente del Milan. Il Milan, il suo Milan, il Milan che unisce e che ricorre, che accende e che scandisce, che avvolge e che accompagna. Oggi come ieri, oggi come sempre. Tanti cari Auguri presidente Berlusconi!"

COMPLEANNO ANCHE PER POLINato il 29 Settembre 1989, Andrea Poli festeggia oggi il giorno del suo 26' compleanno. Andrea, argento vivo in campo e milanista da sempre nel cuore, oggi verrà salutato e abbracciato da tutti i suoi compagni di squadra a Milanello. Rossonero dall'estate 2013, Andrea ha già all'attivo 77 presenze ufficiali e 3 gol con la maglia del Milan. Buon Compleanno!

LUNEDI' 28 SETTEMBRE

MR BEE RINVIA L'ARRIVO A MILANOE' stato annullato il viaggio di Mister Bee a Milano, in programma inizialmente giovedì. Rassicurata sulle garanzie bancarie fornite dal broker thailandese, Fininvest ha concesso, anche grazie alla mediazione di Licia Ronzulli, un'altra proroga di 3-4 settimane per definire le procedure sulla cessione del 48 per cento del Milan.