Tutto Milan Live - Mihajlovic si affida ancora al tridente nel Berlusconi contro l'Inter

20 ottobre 2015 Tutto Milan Live - Mihajlovic si affida ancora al tridente nel Berlusconi contro lʼInter Mexes in difesa, De Jong a centrocampo e Luiz Adriano in attacco

MARTEDI' 20 OTTOBRE

TROFEO BERLUSCONI: ECCO LA FORMAZIONEIn occasione del trofeo Luigi Berlusconi, in programma mercoledì a San Siro contro l'Inter, Mihajlovic pare intenzionato a proporre di nuovo il 4-3-3 visto contro il Torino, con qualche novità nella formazione. Ecco la probabile: Donnarumma; De Sciglio, Mexes, Romagnoli, Antonelli; Poli, De Jong, José Mauri; Cerci, Luiz Adriano, Honda.

NUOVA CHANCE PER HONDAIl nuovo modulo proposto da Mihajlovic col Torino potrebbe dare una nuova chance a Honda, messo da parte dopo un avvio di stagione poco brillante. Cerci contro i granata non ha convinto come ala d'attacco nel 4-3-3, così il tecnico sta pensando al giapponese che già in passato ha ricoperto il ruolo d'esterno destro.

LA SQUADRA IN VISITA A EXPO DALLE 17:30Al termine dell'allenamento pomeridiano, cominciato alle ore 15, la squadra di Mihajlovic farà visita all'Expo di Milano a partire dalle 17:30.

BALOTELLI ANCORA A PARTEGiallo Balotelli. Supermario anche oggi non si è aggregato al gruppo e continua a lavorare a parte a Milanello. L'attaccante rischia di non essere a disposizione neanche per la sfida con il Sassuolo.



OGGI LA RIPRESA: ATTESA PER BALOTELLIIl Milan torna ad allenarsi oggi pomeriggio e c'è attesa per Mario Balotelli. C'è da capire se l'attaccante sarà a disposizione di Sinisa Mihajlovic per la seduta di gruppo o se, ancora una volta, sarà costretto ad allenarsi a parte.

ARRIVEDERCI MENEZ: TORNERA' NEL 2016Il 2015 di Jeremy Menez è già finito. L'attaccante francese, out da giugno per problemi alla schiena, presto si sottoporrà a nuove terapie che gli consentiranno di accorciare i tempi di recupero, ma che comunque non lo faranno tornare in campo prima dell'inizio del 2016. Lo staff medico monitorerà con grande attenzione nei prossimi mesi le condizioni fisiche dell'ex Roma già operatosi due volte, prima per la rimozione di un'ernia discale e poi proprio per dolori alla schiena. La prognosi del 20 agosto era di 30 giorni, ma il trattamento si è rivelato poco efficace. Ecco che dunque Galliani, Mihajlovic e l'equipe medica rossonera hanno deciso di affidarsi a un nuovo specialista. Non resta che aspettare: anno nuovo, Menez nuovo. O almeno è questa la speranza di tutti.

LUNEDI' 19 OTTOBRE

GALLIANI SI SPIEGA COSI'Come sta il Milan dopo l'1-1 col Torino? Adriano Galliani in Lega prova a spiegarsi andando a raccogliere, nella sua memoria, la frase di un grande del calcio del passato, Guido Mazzetti: "Chi vince parla, chi perde tace". Ma il Milan ha pareggiato. "Ah, sì... Ci devo pensare, un buon pareggio... Ma vale quel detto".

BALOTELLI, CHI SI RIVEDEDomani la squadra si ritrova a Milanello: lavoro e pensieri sul derby di mercoledì con l'Inter per il Trofeo Luigi Berluusconi, a San Siro, alle 18. E SuperMario è pronto per allenarsi con gli altri, per la prima volta, dopo tre settimane di allenamenti personalizzati per debellare la pubalgia. Un ritorno che ci si aspetta, un ritorno che potrebbe coincidere con un momento meno sfortunato e negativo da parte di tutta la squadra.